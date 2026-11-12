Mercedes veut que ses voitures klaxonnent les conducteurs qui ignorent le feu vert

Mercedes a breveté un klaxon automatique pour ses voitures autonomes

La voiture attend de trois à huit secondes avant de klaxonner

Elle reste silencieuse si des piétons ou des véhicules sont dans l’intersection

Mercedes-Benz vient d’obtenir en Allemagne un brevet pour un système qui permet à une voiture autonome de klaxonner le véhicule devant elle lorsque son conducteur ne démarre pas au feu vert.

Le principe est simple. Une caméra surveille le feu de circulation. Dès qu’il passe au vert, une minuterie démarre. Si la voiture devant n’a toujours pas bougé après trois à huit secondes, la Mercedes donne un petit coup de klaxon.

La voiture vérifie l’intersection avant de klaxonner

Mercedes a prévu quelques vérifications pour éviter un coup de klaxon au mauvais moment :

Piéton ou véhicule dans l’intersection : le système reste silencieux

le système reste silencieux Clignotant activé : il vérifie d’abord que la voie de virage est libre

il vérifie d’abord que la voie de virage est libre Vue obstruée : il peut utiliser les images des caméras installées en bordure de route ou celles de la voiture devant, transmises sans fil

il peut utiliser les images des caméras installées en bordure de route ou celles de la voiture devant, transmises sans fil La voiture devant démarre : la minuterie s’arrête et rien ne se passe

Autrement dit, le klaxon se fait entendre seulement quand le conducteur devant peut avancer en toute sécurité et qu’il reste quand même sur place.

Pourquoi Mercedes veut que ses voitures se fassent entendre

Voici le raisonnement. Une voiture autonome qui attend patiemment derrière un conducteur distrait retient toute la file derrière elle. Selon le brevet, ce comportement passif nuit aussi à l’acceptation des véhicules automatisés par le public.

Un petit coup de klaxon, c’est ce que la plupart des automobilistes font déjà dans cette situation. Mercedes veut que ses voitures automatisées se comportent d’une façon familière pour les humains qui les entourent. Et avec les cellulaires au volant qui agacent bon nombre de conducteurs, les occasions ne manqueront pas.

Seulement pour les voitures qui se conduisent seules

Le brevet vise les véhicules automatisés, donc le système ne s’activerait pas lorsqu’une personne est au volant. Mercedes a une longueur d’avance dans ce domaine : son système DRIVE PILOT a été le premier certifié pour la conduite automatisée de niveau 3 en Californie, où la voiture prend le relais du conducteur dans certaines conditions.

Au Québec, le klaxon est réservé aux cas de nécessité

Les règles d’ici ajoutent un bémol. Le Code de la sécurité routière du Québec permet d’utiliser l’avertisseur sonore seulement en cas de nécessité, notamment pour aviser un autre usager d’une manœuvre. La question se pose donc pour les autorités : un petit rappel au feu vert compte-t-il comme une nécessité ?

Un brevet ne veut pas dire non plus que la technologie arrivera chez les concessionnaires. Mercedes n’a annoncé aucun plan pour l’intégrer à un véhicule.

Aimeriez-vous que votre voiture klaxonne à votre place ?