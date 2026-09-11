Réparations complexes : les propriétaires de VÉ font davantage confiance au concessionnaire

Selon l’étude 2026 de JD Power, 42 % des propriétaires de VÉ font confiance aux concessionnaires pour les réparations complexes, contre 36 % chez les propriétaires de véhicules à combustion.

42 % des propriétaires de VÉ font confiance au concessionnaire pour les réparations complexes.

Le marché secondaire obtient 34 % des visites d’entretien de VÉ.

JD Power prévoit plus de 60 % de VÉ dans les ventes neuves d’ici 2040.

Les propriétaires de véhicules électriques (VÉ) font davantage confiance aux concessionnaires pour les réparations complexes que les propriétaires de véhicules à moteur à combustion, selon une nouvelle étude de JD Power. Au Canada, 42 % des propriétaires de VÉ disent faire confiance aux concessionnaires pour ce type de travaux, contre 36 % chez les propriétaires de véhicules à combustion.

Selon l’étude, cette confiance est l’un des principaux facteurs qui expliquent un autre écart, bien visible celui-là dans les ateliers.

Marché secondaire : 34 % des visites de VÉ, 28 % des revenus

Le marché secondaire (chaînes et garages indépendants) entretient 51 % des véhicules à combustion de 4 à 12 ans. Du côté des VÉ, il n’obtient que 34 % des visites d’entretien et 28 % des revenus qui y sont liés.

Autrement dit, environ deux visites d’entretien de VÉ sur trois se font chez le concessionnaire.

Ventes neuves : 43 % de VÉ en 2035, plus de 60 % en 2040

C’est ici que l’enjeu prend de l’ampleur pour les garages. JD Power prévoit que les véhicules électriques à batterie ou zéro émission représenteront 43 % des ventes de véhicules neufs au Canada d’ici 2035, et plus de 60 % d’ici 2040.

L’étude présente ce virage comme un défi particulier pour le marché secondaire, qui devra combler l’écart de confiance à mesure que l’adoption des VÉ progresse au pays.

« La hausse des coûts d’entretien génère plus de revenus par visite, mais elle ne crée pas nécessairement un marché de l’entretien plus vaste », affirme J.D. Ney, directeur général de JD Power Canada. « Pour les concessionnaires et les ateliers du marché secondaire, l’occasion repose donc moins sur la croissance du marché que sur la fidélisation de la clientèle grâce à la qualité de l’expérience de service, surtout à mesure qu’évolue la composition des véhicules qui passent dans les ateliers. »

Garages : 69 % pour la récupération rapide, contre 52 % au concessionnaire

Les garages ont pourtant des arguments à faire valoir. Tous types de véhicules confondus, les ateliers du marché secondaire offrent plus régulièrement que les concessionnaires trois des facteurs de satisfaction les plus influents de l’étude :

Récupération rapide du véhicule : 69 % contre 52 %

69 % contre 52 % Travail bien fait du premier coup : 94 % contre 91 %

94 % contre 91 % Conseils axés sur le client : 91 % contre 89 %

D’une année à l’autre, la satisfaction globale a augmenté de 13 points chez les garages indépendants et de six points chez les chaînes du marché secondaire. Les concessionnaires ont gagné un point.

L’expérience passée demeure toutefois leur principal atout. Près de la moitié (47 %) des clients des concessionnaires citent leur expérience antérieure avec le service après-vente comme raison de leur dernière visite.

Visite chez le concessionnaire : un record de 566 $

La confiance a un prix. Chez les concessionnaires, la dépense moyenne par visite d’entretien atteint 566 ,unsommetjamaisatteint,enhaussede5 , un sommet jamais atteint, en hausse de 5 % par rapport aux 539 ,unsommetjamaisatteint,enhaussede5 de l’an dernier et de 51 % par rapport aux 375 $ de 2020. Dans les ateliers du marché secondaire, elle s’établit à 323 $, soit 7 % de plus qu’il y a un an.

La fréquence des visites, elle, n’a pas bougé : 1,8 fois par année chez le concessionnaire, 1,5 fois au garage. Les concessionnaires reçoivent 49 % des visites d’entretien, mais récoltent 63 % des revenus.

Mercedes-Benz et Lexus à égalité en tête avec 841 points

Rang Concessionnaire Pointage 1 (égalité) Mercedes-Benz 841 1 (égalité) Lexus 841 2 Toyota 829 3 Honda 821

Rang Atelier du marché secondaire Pointage 1 NAPA AUTOPRO 849 2 Great Canadian Oil Change 826 3 Kal Tire 819

Mercedes-Benz se classe au premier rang des concessionnaires pour une deuxième année consécutive. Le pointage de 849 obtenu par NAPA AUTOPRO est le plus élevé des deux segments, sur une échelle de 1 000 points.

L’étude repose sur les réponses de 10 262 propriétaires de véhicules de 4 à 12 ans, recueillies de mars à juin 2026, et couvre les visites sous garantie et hors garantie.