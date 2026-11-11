Rapport des problèmes et fiabilité de la Polestar 2 (2021 à 2027)

La Polestar 2, berline électrique à hayon, réaliserait au Québec plus de 50 % de ses ventes canadiennes. Son allure angulaire, dotée d’une caisse plus haute qu’à l’habitude, lui donne un cachet qui est apprécié chez nous. La performance est aussi au rendez-vous avec plusieurs moutures fougueuses ou littéralement sportives. Le portrait a toutefois ses ombres. Transports Canada, l’autorité qui publie les rappels, en recense sept de sécurité ou de conformité, dominés par la caméra de recul, dont un premier correctif peut rester inefficace.

Caméra de recul (2021 à 2025). En marche arrière, l’image peut manquer, se figer ou afficher la mauvaise vue. La réparation prévue au rappel est sans frais.

En marche arrière, l’image peut manquer, se figer ou afficher la mauvaise vue. La réparation prévue au rappel est sans frais. Perte de propulsion (2021 et 2022). Le module de gestion de la batterie peut se réinitialiser en roulant, ce qui ouvre les contacteurs haute tension et coupe la poussée. La mise à jour se fait à distance, ou en atelier si elle ne passe pas.

Le module de gestion de la batterie peut se réinitialiser en roulant, ce qui ouvre les contacteurs haute tension et coupe la poussée. La mise à jour se fait à distance, ou en atelier si elle ne passe pas. Freinage en conduite à une pédale (2024 et 2025). En descente, le logiciel peut empêcher la pression de freinage de monter, si bien que la pédale ne freine pas comme demandé.

Breffage technique

La Polestar 2 sort de l’usine de Luqiao, à Taizhou, en Chine. Après une année sans millésime 2026, la 2027 clôt cette génération avec une seule configuration à deux moteurs. Une 2e génération entièrement nouvelle est annoncée pour le début de 2027.

Polestar Canada garantit le véhicule 4 ans ou 80 000 km. La batterie et les moteurs électriques sont couverts 8 ans ou 160 000 km, et la batterie est remplacée sans frais si sa capacité tombe sous 70 %. La corrosion, elle, est couverte 12 ans.

Millésimes Moteur Puissance / couple Rouage 2021 Bimoteur, 78 kWh 300 kW / 487 lb-pi Intégrale 2022-2023 Monomoteur, 78 kWh 170 kW / 243 lb-pi Traction 2022-2023 Bimoteur, 78 kWh 300 kW / 487 lb-pi Intégrale 2024 Monomoteur longue autonomie, 82 kWh 220 kW / 361 lb-pi Propulsion 2024 Bimoteur, 78 kWh 310 kW / 546 lb-pi Intégrale 2025 Monomoteur longue autonomie, 82 kWh 220 kW / 361 lb-pi Propulsion 2025 Bimoteur, 82 kWh 310 kW, ou 350 kW avec le groupe Performance Intégrale 2027 Bimoteur, 82 kWh 310 kW / 546 lb-pi Intégrale

Problèmes les plus fréquents

Sept rappels de sécurité ou de conformité touchent les millésimes 2021 à 2025, dont quatre pour la caméra.

Caméra de recul

En marche arrière, l’image peut manquer, se figer ou afficher la mauvaise vue. Avec la caméra 360, c’est parfois la vue du dessus qui remplace l’image arrière. Le risque, évidemment, c’est une collision en reculant.

Le premier rappel, le 2022-490, vise les Polestar 2 de 2021 à 2023 équipées de cette caméra, ainsi que la Polestar 1 de 2020 et 2021. Plus de 1 300 voitures seraient touchées, et la correction se fait par une mise à jour à distance. L’achèvement de la campagne n’est pas indiqué.

Le rappel 2024-364 a ensuite couvert 6 085 voitures de 2021 à 2024. La fiche indique une campagne terminée et toutes les unités réparées, mais le symptôme est revenu par la suite.

D’où le rappel 2025-230, qui reprend 7 881 véhicules de 2021 à 2025 avec une réparation en concession. Comme ce correctif peut lui-même échouer, le rappel 2025-485 exige une deuxième réparation sur la même population de 7 881 voitures, sans en ajouter. Les 2027 n’y figurent pas.

Perte de propulsion

Le module de gestion de la batterie se réinitialise, les contacteurs haute tension s’ouvrent et la poussée tombe. L’avis ne parle pas d’incendie, et la batterie n’a pas à être remplacée. Le rappel de batterie de la Polestar 1 ne vise d’ailleurs pas cette voiture.

Le rappel 2021-098 couvre des millésimes 2021 et 2022 et vise un petit nombre de véhicules. La correction passe par une mise à jour à distance, ou par l’atelier si elle échoue. Là encore, l’achèvement n’est pas indiqué.

Freins en conduite à une pédale

En conduite à une pédale, lever le pied suffit à ralentir la voiture. Sur un lot logiciel précis, la pression de frein peut toutefois ne pas monter en descente. Polestar ne rapporte aucun incident.

Le rappel 2025-333 touche 113 véhicules de 2024 et 2025. D’ici la réparation, mieux vaut laisser ce mode de côté. La version logicielle P3.6.4 ou plus récente règle le problème.

Bulletins techniques et plaintes récurrentes

Hors des rappels, quelques irritants reviennent, soit la finition intérieure, le chargeur, le module télématique et le chauffage. Ce ne sont pas des campagnes officielles, et aucune fréquence canadienne n’est connue.

Commençons par la finition, qui vieillit mal à un endroit précis. Les plastiques noir lustré de l’habitacle, surtout ceux de la console centrale, s’usent prématurément et s’égratignent très facilement. Le manuel de Polestar Canada prévient d’ailleurs que les surfaces très brillantes se griffent rapidement au contact d’objets métalliques, et déconseille d’y déposer clés ou téléphone. Sur une voiture d’occasion, inspectez la console de près.

Le chargeur embarqué gère le courant alternatif, celui d’une borne de 240 volts. S’il lâche, cette recharge s’arrête, et selon les cas, la recharge rapide reste possible ou tout s’arrête. Certains fils décrivent des remplacements répétés, alors que d’autres propriétaires disent avoir été épargnés.

Le cas canadien concerne une 2022 hors garantie. Selon son propriétaire, Polestar Canada a couvert la pièce en geste commercial, et il a payé environ 1 200 $ de main-d’œuvre. La pièce vaudrait environ 4 000 $. C’est un seul cas, pas un barème.

Le module télématique gère la connectivité, l’application et parfois les menus de recharge. Quand il décroche, le lien tombe et certains menus peuvent devenir grisés.

Polestar suggère parfois de le déconnecter, de débrancher la batterie 12 volts, puis d’attendre environ 25 minutes. Un fil de janvier 2025 estime le problème à peu près réglé, mais c’est une opinion de forum, pas un bilan du constructeur.

Un fil sur le chauffage décrit une pièce venue de Suède et environ un mois d’immobilisation, avec une voiture de courtoisie fournie par l’atelier de Toronto. D’autres témoignages notent que la thermopompe seule ne suffit plus sous environ -7 °C. Sans moteur thermique en renfort, une panne de chauffage pèse lourd quand elle arrive.

Quant au groupe Performance, il n’a pas de rappel propre, et ses amortisseurs réglables ne font l’objet que de témoignages.

Les rappels

Transports Canada recense sept rappels de sécurité ou de conformité pour cette Polestar 2.

Rappel (TC) Défaut Motorisation Millésimes Statut 2021-098 Perte de propulsion, module de batterie qui se réinitialise. Petit nombre de véhicules Polestar 2 2021-2022 Sécurité. Achèvement non indiqué 2022-490 Vue du dessus à la place de l’image arrière. Plus de 1 300 véhicules Caméra 360. Aussi Polestar 1 2021-2023 Conformité. Achèvement non indiqué 2023-381 Rotule avant gauche mal montée. 18 véhicules selon le bulletin Lot de fin décembre 2022 2023 Sécurité. Achèvement non indiqué 2024-364 Image de recul absente ou incorrecte. 6 085 unités Polestar 2 2021-2024 Terminé, unités réparées. Symptôme revenu 2025-230 Mauvaise caméra ou image absente. 7 881 unités Polestar 2 2021-2025 Achèvement non indiqué. Correctif qui peut être inefficace 2025-333 Perte de freinage en conduite à une pédale. 113 véhicules Lot logiciel 2024-2025 Sécurité. Achèvement non indiqué 2025-485 Deuxième réparation de caméra. Même population de 7 881, pas un ajout Polestar 2 2021-2025 Sécurité. Achèvement non indiqué

Ce que les propriétaires disent

Les propriétaires canadiens dont nous avons lu le témoignage sont d’abord conquis par la conduite. Amusante et rapide, la voiture offre selon eux un confort plus près du luxe.

Ils vantent aussi la rapidité d’Android Automotive, la reconnaissance vocale et des sièges qui tiennent bien en virage.

Le service est jugé courtois. Dans un rayon de 150 km, Polestar vient chercher la voiture à domicile, sans frais sous garantie, et prête une voiture pour une réparation majeure.

Les reproches visent surtout la connectivité. L’application mobile est jugée ordinaire, elle ne répond pas toujours, et son graphisme mériterait une mise à jour.

Quand le signal cellulaire faiblit, le trafic en temps réel et la diffusion en continu décrochent, et un propriétaire québécois a dû faire remplacer le module internet. La pluie dérange aussi, en obstruant la caméra de recul et en déclenchant des messages d’erreur sur les capteurs arrière.

Dans un cas, le technicien est venu trois fois relever les codes avant de commander une pièce. Enfin, la lunette limite la vision arrière dans les stationnements étroits, et les sièges, pourtant confortables, ne respirent pas. Ces récits restent isolés et ne disent rien de la fréquence des problèmes.

Pour conclure

La Polestar 2 de cette génération est à surveiller, mais reste un véhicule fiable, si les points suivants sont vérifiés.

2021 à 2025. Confirmez les rappels de caméra (2024-364, 2025-230, 2025-485), car une réparation faite sous les rappels précédents ne suffit pas sans le 2025-485. Avec une caméra 360 de 2021 à 2023, ajoutez la vue arrière (2022-490).

2021 et 2022. Confirmez le module de gestion de la batterie (2021-098).

2024 et 2025. Vérifiez les freins (2025-333), un lot de 113 véhicules.

2027. Aucun rappel publié ne la nomme, mais vérifiez le NIV quand même, puisque l’historique est court. Seul le bimoteur reste au catalogue.

Si le NIV est propre, le monomoteur 2024 ou 2025 offre la meilleure autonomie. Selon Ressources naturelles Canada, il atteint 515 km en 2024 et 505 km en 2025 avec les jantes de 19 po. Le bimoteur, lui, convient mieux si l’hiver québécois et la motricité priment.

Passez le NIV sur recalls-rappels.canada.ca. Demandez le logiciel de caméra et, si le rappel des freins est ouvert, logiciel version P3.6.4 ou plus récent. Enfin, examinez l’état des plastiques noir lustré de la console.

Bonne route!