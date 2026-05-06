À 75 900$, le BMW iX3 50 est moins cher que le X3 M50 et offre 698 km d’autonomie

Le tout nouveau BMW iX3 2027 inaugure la prochaine génération de véhicules électriques Neue Klasse de BMW avec une autonomie certifiée par Ressources Naturelles Canada pouvant atteindre 698 km. Le prix de base de la version 50 est de 75 900$.

Autonomie certifiée jusqu’à 698 km selon le cycle EPA de NRCan, bien au-delà des estimations initiales de 650 km.

Prix de départ fixé à 75 900 $ CAD, positionnant le BMW iX3 parmi les VUS électriques premium les plus compétitifs au Canada.

Avec ce prix, le iX3 est moins cher que le X3 pourtant a puissance inférieure

Le BMW iX3 2027 repousse les limites de l’autonomie

BMW Group Canada a confirmé les prix canadiens et l’autonomie officielle du tout nouveau BMW iX3 2027, un modèle qui marque une étape importante dans l’évolution de la stratégie électrique du constructeur allemand.

Le BMW iX3 50 xDrive 2027 affichera un prix de départ de 75 900 $ lors de son arrivée au Canada à l’automne 2026. Toutefois, la véritable surprise concerne son autonomie officielle certifiée par NRCan selon le cycle EPA : la batterie de 112.2 kWh donne jusqu’à 698 kilomètres d’autonomie.

Cette donnée dépasse largement les prévisions initiales de 650 km et place immédiatement le iX3 parmi les véhicules électriques les plus efficaces et polyvalents de sa catégorie.

Pour les conducteurs canadiens, cette amélioration représente un avantage concret dans l’utilisation quotidienne. Les longs trajets deviennent plus faciles à planifier, les recharges intermédiaires sont moins fréquentes et l’impact des températures hivernales sur l’autonomie devient moins préoccupant. Avec cette autonomie, l’iX3 surpasse l’ensemble de la compétition et de loin.

Une nouvelle plateforme électrique BMW plus efficace

Le BMW iX3 2027 inaugure plusieurs technologies inédites pour la marque. Le modèle profite notamment de la nouvelle génération de motorisation électrique BMW eDrive Gen6, conçue pour améliorer à la fois les performances, l’efficacité énergétique et la rapidité de recharge.

L’iX3 vient avec deux moteurs électriques dont la puissance combinée est de 463 chevaux avec un couple de 479 lb-pi. Il s’agit actuellement de la version de base, mais il est annoncé qu’une version 40 sera introduite tout comme des versions 60 et M plus puissantes dans les années à venir.

BMW annonce également une recharge rapide en courant continu pouvant atteindre 400 kW, un niveau particulièrement élevé dans le segment. Cette capacité permettra des sessions de recharge beaucoup plus rapides sur les bornes compatibles.

L’amélioration de l’autonomie découle aussi d’un travail approfondi sur plusieurs éléments techniques :

aérodynamisme optimisé;

gestion thermique améliorée;

récupération d’énergie avancée;

nouvelle génération de cellules de batterie BMW;

densité énergétique accrue.

Le constructeur affirme également avoir conservé la dynamique de conduite caractéristique de ses modèles malgré cette orientation fortement axée sur l’efficacité.

Le système « Heart of Joy » au centre de l’expérience de conduite

Parmi les nouveautés importantes figure le système appelé “Heart of Joy”, une nouvelle architecture de gestion dynamique qui coordonne plusieurs fonctions du véhicule en temps réel.

Ce système agit notamment sur :

le groupe motopropulseur;

la gestion du châssis;

le contrôle de traction;

la régénération;

la répartition de la puissance.

L’objectif est d’offrir une conduite plus fluide, plus précise et plus naturelle, tout en améliorant la stabilité et le confort.

BMW cherche ainsi à préserver l’ADN de conduite de ses modèles malgré la transition vers des architectures entièrement électriques.

Un habitacle entièrement repensé avec le Panoramic iDrive

Le BMW iX3 2027 sera aussi le premier modèle de série à intégrer le nouveau BMW Panoramic iDrive.

Ce système introduit un affichage d’information conducteur qui s’étend d’un pilier à l’autre à la base du pare-brise. L’idée consiste à projeter les informations essentielles dans le champ de vision naturel du conducteur afin de limiter les distractions.

L’habitacle intégrera également :

le nouveau BMW Operating System X;

les plus récents services ConnectedDrive;

une interface numérique repensée;

un espace intérieur plus moderne et épuré.

BMW mise clairement sur une approche technologique plus immersive tout en conservant une ergonomie centrée sur le conducteur.

Groupes d’options et équipements attendus

Bien que BMW Canada n’ait pas encore dévoilé la liste complète des groupes d’options du iX3 2027, plusieurs équipements devraient être proposés selon différentes configurations.

Groupe Technologie

Ce groupe devrait inclure :

affichage tête haute avancé;

fonctionnalités ConnectedDrive évoluées;

aides à la conduite de nouvelle génération;

intégration complète du Panoramic iDrive.

Groupe Premium

Les versions mieux équipées pourraient ajouter :

sellerie haut de gamme;

sièges chauffants et ventilés;

système audio premium;

éclairage d’ambiance évolué;

matériaux intérieurs exclusifs.

Groupe Performance et Dynamique

BMW pourrait également offrir :

suspension adaptative;

calibrations dynamiques spécifiques;

roues de plus grand diamètre;

modes de conduite avancés.

Une offensive électrique pour BMW au Canada

Avec le iX3 2027, BMW vise directement le cœur du segment des VUS électriques intermédiaires premium. Ce sont donc les Tesla Model Y (64 990$, 542 km), Audi Q6 e-tron (84 450$, 529 km), Genesis GV70 (78 650$, 402 km) de même que les futurs Mercedes-Benz GLC électrique et Volvo EX60 qui sont visés par le iX3.

Le constructeur combine ici plusieurs éléments clés : une autonomie au-dessus du segment, une recharge ultra rapide, une nouvelle génération de technologies embarquées et un prix agressif en fonction de la puissance et de l’autonomie.

« Nous sommes ravis d’offrir à nos clients canadiens davantage d’autonomie, une batterie et des moteurs électriques de nouvelle génération et une dynamique de conduite BMW sans compromis », a déclaré Andrew Scott, président et chef de la direction de BMW Group Canada.

« Dépasser notre objectif d’autonomie préliminaire tout en introduisant des technologies avancées à ce prix est le témoin des progrès de notre stratégie d’électrification. »