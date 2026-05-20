Volvo et Google testent des fonctions d’IA contextuelle pour les futurs véhicules

Volvo et Google utilisent l’EX60 pour démontrer la reconnaissance environnementale par caméra basée sur Gemini ainsi qu’une nouvelle navigation 3D Google Maps.

Volvo et Google présenteront l’intégration des caméras Gemini dans l’EX60 lors du Google I/O.

Le concept pourrait aider les conducteurs à interpréter les panneaux de stationnement, les marquages de voie et les points d’intérêt.

La navigation immersive Google Maps sera d’abord lancée dans les EX60, EX90 et ES90.

Volvo Cars et Google utilisent l’EX60 pour démontrer comment l’intelligence artificielle générative pourrait interpréter l’environnement d’un véhicule en temps réel et transformer davantage l’expérience de conduite.

Les entreprises présenteront l’intégration de Google Gemini aux caméras du véhicule dans le cadre du Google I/O. Volvo décrit le projet comme un concept inédit à l’échelle mondiale utilisant Gemini depuis la perspective du véhicule, avec l’autorisation du conducteur.

Le système vise à aider les conducteurs à accéder à des informations à l’extérieur du véhicule sans dépendre uniquement du positionnement cartographique ou de recherches manuelles. Parmi les utilisations potentielles figurent l’identification des panneaux routiers, l’explication des marquages de voie, la reconnaissance des points d’intérêt et la fourniture de renseignements sur les restaurants à proximité.

Le stationnement représente l’un des exemples les plus concrets. La technologie pourrait lire les panneaux et aider à expliquer les limites de temps, les règles liées aux permis, les exigences de recharge ou d’autres restrictions avant que le conducteur ne quitte le véhicule.

Volvo affirme que ce travail est soutenu par le moteur de traitement neuronal de l’EX60 ainsi que par son architecture logicielle de véhicule défini par logiciel. Le constructeur utilise le VUS comme plateforme d’essai pour de futures fonctions de conduite contextuelle plutôt que d’annoncer une date de lancement en production pour la fonction de caméra Gemini.

L’annonce met également en lumière le partenariat technologique de longue date entre Volvo et Google dans le domaine des technologies embarquées. Les véhicules Volvo utilisent déjà les services Google intégrés dans plusieurs marchés, et les entreprises explorent maintenant des fonctions d’IA plus avancées liées aux capteurs du véhicule et à la navigation.

Volvo fera également partie des premiers constructeurs automobiles à intégrer la navigation immersive de Google Maps. Cette fonction ajoute une vue d’itinéraire en 3D avec des bâtiments, tunnels, viaducs et autres infrastructures routières redessinés afin d’aider les conducteurs à mieux comprendre les routes complexes.

La mise à jour de navigation comprendra aussi des indications vocales plus naturelles associées à des points de repère visibles, comme des feux de circulation ou des bibliothèques, en plus des indications basées sur la distance.

La navigation immersive de Google Maps sera d’abord offerte dans les Volvo EX60, EX90 et ES90.

La disponibilité au Canada, la date de lancement, les versions concernées et les détails de prix n’ont pas été annoncés.