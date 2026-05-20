Mercedes-AMG dévoile le coupé GT 4 portes électrique de 1 153 ch

La nouvelle AMG GT Coupé 4 portes introduit des moteurs à flux axial, une recharge à 800 volts et une technologie de refroidissement de batterie dérivée de la Formule 1.

Le premier véhicule électrique de série basé sur la plateforme AMG.EA de Mercedes-AMG développe jusqu’à 1 153 ch grâce à trois moteurs à flux axial.

La nouvelle architecture de batterie à 800 volts permet une recharge allant jusqu’à 600 kW.

La production débutera cet été en Allemagne avec une compatibilité de recharge NACS.

Mercedes-AMG a dévoilé sa nouvelle GT Coupé 4 portes entièrement électrique, un véhicule de production construit autour d’une technologie de moteur à flux axial au nom tout droit sorti de Retour vers le futur. Elle intègre également une architecture électrique à 800 volts ainsi qu’un nouveau système de batterie haute performance conçu pour maintenir une puissance soutenue lors d’une conduite intensive.

Le VÉ haute performance à quatre portes est le premier modèle de production développé sur la plateforme exclusive AMG.EA, initialement proposée comme base pour les configurations GT 55 et GT 63. Le Coupé GT 63 4 portes de pointe développe jusqu’à 1 153 ch lors des départs assistés par launch control, tandis que la GT 55 se contente de 805 ch. Les deux variantes utilisent trois moteurs électriques à flux axial, dont deux montés sur l’essieu arrière et un à l’avant. La plateforme elle-même est capable de développer plus de 1 340 ch.

La technologie du groupe motopropulseur provient du spécialiste britannique des moteurs électriques YASA, filiale de Mercedes-Benz depuis 2021. Contrairement aux moteurs conventionnels à flux radial, les moteurs à flux axial utilisent une configuration compacte en forme de disque regroupant le stator et les rotors afin d’améliorer la densité de puissance continue et de réduire l’encombrement.

La GT 63 la plus performante peut accélérer de 0 à 100 km/h en 2,1 secondes et atteindre 300 km/h avec l’ensemble conducteur optionnel. Le véhicule est capable d’enchaîner des accélérations à haute performance de façon répétée plutôt que de simplement afficher des chiffres de puissance maximale sur un seul départ.

La gestion thermique constitue un élément central du programme. Le nouveau bloc-batterie utilise 2 660 cellules cylindriques lithium-ion NCMA avec un refroidissement direct à base d’huile entourant chaque cellule individuellement. Cette stratégie de refroidissement découle en partie des travaux de développement en Formule 1 et de la collaboration technique avec Mercedes-AMG High Performance Powertrains à Brixworth, en Angleterre.

La batterie fonctionne sur un système à 800 volts et accepte une recharge rapide en courant continu jusqu’à 600 kW. La batterie de 106 kWh du véhicule peut récupérer plus de 460 km d’autonomie WLTP (394 km EPA) en environ 10 minutes lorsqu’elle est branchée à une borne compatible. Une recharge de 10 à 80 % de la capacité prend seulement 11 minutes, encore une fois avec une borne adéquate. Pour un usage quotidien moyen, le Coupé GT 4 portes est compatible avec la norme NACS.

Au-delà des performances en ligne droite, Mercedes-AMG a fait de ce modèle un porte-étendard technologique pour les systèmes de châssis et d’aérodynamique. Le Coupé GT 4 portes utilise des dispositifs aérodynamiques actifs, incluant des éléments Venturi déployables sous le plancher, un diffuseur arrière adaptatif et un aileron arrière ajustable automatiquement. La dynamique de conduite est gérée par la suspension AMG ACTIVE RIDE CONTROL avec stabilisation semi-active du roulis et direction arrière capable d’un angle allant jusqu’à six degrés.

Le véhicule introduit également les commandes logicielles AMG RACE ENGINEER qui permettent aux conducteurs d’ajuster la réponse de l’accélérateur, la répartition du couple et les caractéristiques de traction grâce à des commandes rotatives dédiées intégrées à la console centrale.

Mercedes-AMG fait tout son possible pour préserver des sensations familières associées aux modèles à combustion grâce à des simulations sonores et de changements de rapports générées par logiciel. En mode AMGFORCE S+, la GT reproduit une sonorité de type V8, des changements de rapports simulés ainsi qu’un retour haptique afin d’émuler le comportement des modèles haute performance à essence.

Sur le plan des dimensions, le Coupé GT 4 portes mesure 5 094 mm de longueur avec un empattement de 3 040 mm, soit 40 mm de plus en longueur totale et 89 mm de plus en empattement que la AMG GT à moteur thermique. Malgré la présence d’un imposant bloc-batterie, Mercedes-AMG affirme que le véhicule a été conçu quatre centimètres plus bas que son prédécesseur. Le coefficient de traînée est évalué à 0,22.

À l’intérieur, l’habitacle propose un combiné d’instrumentation numérique de 10,2 pouces, un écran tactile de 14 pouces ainsi qu’un écran passager optionnel de 14 pouces fonctionnant avec la plus récente version du système MBUX. Le système intègre ChatGPT, Microsoft Bing et des fonctions d’intelligence artificielle basées sur Google Gemini pour l’interaction vocale et l’assistance à la navigation.

La production du nouveau Coupé GT 4 portes électrique doit débuter à l’été 2026 à l’usine Mercedes-Benz de Sindelfingen, en Allemagne. Les moteurs à flux axial seront fabriqués à l’usine Berlin-Marienfelde de l’entreprise à l’aide de nouveaux procédés de fabrication ayant généré plus de 30 demandes de brevets.