Départ canon pour le Volvo EX60 2027, les commandes surpassent les prévisions

Le segment des VUS compacts de luxe prendra un nouveau tournant en 2026-2027 avec une collection de nouveaux produits. Déjà le BMW iX3 connait un immense succès en Europe, alors même que le Volvo EX60 vient d’être dévoilé, les commandes initiales surpassent les prévisions du constructeur quant à sa production. Un beau problème!

Le Volvo EX60 sera construit en Suède à Torslanda

Volvo compte déjà plus de 3 000 commandes uniquement en Suède

Sur une plate-forme 800V, il s’agit du Volvo le plus technologique à ce jour

Il produit 671 chevaux et 583 lb-pi

C’est le genre de situation que tous les constructeurs automobiles veulent : avoir une demande plus forte qu’anticipée. Preuve que les véhicules électriques sont loin d’être sur le déclin, le BMW iX3 sera retardé en Amérique du Nord pour répondre à la trop forte demande en Europe. Il faut dire qu’Europe, contrairement à l’Amérique du Nord, l’électrification est loin de s’essouffler avec une augmentation des ventes de VE de près de 30% et plus de 22% du marché des véhicules neufs.

Un succès de popularité

Profitant de cet engouement, le Volvo EX60 arrivera au bon moment. Dévoilé il y a quelques semaines à peine, les commandes s’accumulent à bon train. La demande est telle que Volvo doit revoir sa planification de production à l’usine de Torslanda en Suède pour répondre aux besoins initiaux de cette première année de commercialisation. Le constructeur doit faire vite dans sa planification puisque la production doit commencer dans environ un mois.

Pour le moment, les commandes ne sont pas encore ouvertes pour le monde. Même si l’EX60 est un produit global qui sera vendu partout, les commandes ne sont actuellement ouvertes que pour l’Europe. Juste pour la Suède, on parle de plus de 3 000 commandes. En Amérique du Nord, les réservations n’ouvriront pas officiellement avant le printemps, à moins que Volvo ne repousse pour se donner de l’air et éviter d’augmenter la pression.

« Le fait qu’autant de clients aient commandé le EX60 dès le premier mois a dépassé nos attentes, et c’est un “problème” que nous sommes heureux d’avoir », a soutenu Erik Severinson, chef de la direction commerciale chez Volvo Cars. « Nous sommes très encouragés de constater une demande aussi forte pour notre VUS électrique révolutionnaire, et nous réévaluons actuellement nos plans de production pour 2026, alors que nous nous préparons au début de la production des véhicules destinés aux clients le mois prochain. »

Selon la publication Insideev.com, la direction de Volvo entamerait sous peu des négociations avec le syndicat pour ajouter une semaine de travail de plus cet été à Torslanda pour répondre à la demande. Cela serait une première pour Volvo.

Une réVolvolution pour le constructeur

Selon le constructeur suédois, l’EX60 est son produit le plus moderne et le plus technologiquement avancé, surpassant même son grand frère l’EX90. Ce dernier est arrivé en 2025 avec une architecture 400V, déjà dépassée selon plusieurs. De plus, ce modèle est vite devenu un véritable casse-tête pour Volvo en raison de problèmes de fiabilité endémique. Pour 2026, le modèle reçoit une importante mise à jour en passant à 800V, mais l’EX90 fait une pause sur le marché canadien.

Dans le cas du EX60, on se tourne immédiatement sur une plate-forme 800V qui permet une puissance de charge sur borne de niveau 3 jusqu’à 400kW. Le modèle pourrait donc passer de 10 à 80% d’énergie en 20 minutes. À 100% de la capacité de la batterie, Volvo annonce une autonomie de 640 kilomètres.

Il faut aussi noter que Volvo ne lésine pas sur la puissance avec deux moteurs électriques totalisant 671 chevaux et 583 lb-pi de couple. On suppose d’ailleurs que des versions moins véloces seront éventuellement offertes. Le segment sera plus excitant que jamais avec l’Audi Q6, le BMW iX3, le Mercedes-Benz GLC EV, le Tesla Model Y et le Volvo EX60.