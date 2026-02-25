Premier essai du Jeep Grand Cherokee 2026, l’Hurricane 4 traverse la ligne rouge

Le mode panique est bien installé chez Jeep et ça parait. On cherche quoi faire avec le Grand Cherokee. Le vieux V6 est toujours disponible dans les modèles de base, on annule tout ce qui est 4 xe hybride rechargeable et on se demande si l’on ne devrait ramener le V8 HEMI comme dans le Ram. En attendant, Jeep mise tout sur un 4-cylindres turbocompressé de 2,0 litres, l’Hurricane-4 et franchement, ça va faire mal.

L’Hurricane 4 est maintenant le principal moteur du Grand Cherokee

Il développe 324 chevaux et 332 lb-pi de couple

Le Grand Cherokee 2026 obtient une collection de légères améliorations

Pour

Style intemporel

Puissance adéquate

Capacité générale du modèle

Contre

Fiabilité à prouver

Sonorité du moteur

Moteur avec trop de vibrations

On doit beaucoup au Jeep Grand Cherokee. Il est l’un des pionniers dans le monde des VUS de luxe depuis son lancement en 1993. Tout le monde se souvient ce la version Limited en vert foret avec des accents dorés! Ce modèle comme plusieurs Jeeps est entré dans la légende. Depuis les générations se succèdent et depuis 2022, nous en sommes à la WL, la cinquième du nom.

Du ménage dans les moteurs

Pour 2026, Jeep profite des améliorations de milieu de cycle de vie pour faire un beau de ménage dans les moteurs. Le premier coup d’éclat est l’annulation de la motorisation hybride rechargeable 4xe. Si la technologie était très pertinente, Jeep ne l’a jamais maitrisé en matière de fiabilité. On peut dire que le cauchemar n’ira pas plus loin, sauf pour les actuels propriétaires et les concessionnaires qui devront continuer de jongler avec ces problèmes. Au moins, les dégâts ne feront pas plus de victimes.

Que reste-t-il?

Mécaniquement, les versions de base Laredo et Laredo X auront droit au vénérable, mais compétent V6 Pentastar de 3,6 litres qui existe depuis 2011 sans trop de changement. Le V8 est « hors service », mais des rumeurs persistantes murmurent que Stellantis pourrait le ressusciter tout comme dans le Ram. Pourquoi ne pas prendre du vieux stock, quand on pourrait mettre l’Hurricane 6 un six en ligne de 3.0 litres, un moteur moderne, avec des qualités supérieures à tous points de vue ?

Traverser la ligne rouge

La grosse nouvelle cette année dans le Grand Cherokee est toutefois l’introduction d’un tout nouveau moteur, l’Hurricane-4, un 4-cylindres turbocompressé de 2.0 litres dont la puissance est de 324 chevaux avec un couple de 332 lb-pi. Sans surprise, il est couplé à une boite automatique à 8 rapports TorqueFlite, que l’on connait depuis déjà plusieurs années. Cette mécanique est dans TOUTES les autres versions du Grand Cherokee, du Laredo Altitude au Summit Reserve en passant par les Limited.

Dès le démarrage deux choses nous frappent. La sonorité est brutale, peu raffinée. Vous savez un L4 qui claque avec une musicalité proche d’une motorisation turbodiesel. Cette tonalité n’a que des variations d’intensité, espérez atteindre votre vitesse de croisière rapidement pour que le moteur « dorme » et limite son bruit.

L’autre constat, il vibre beaucoup et avec une bonne dose de nervosité. Là encore, ce n’est pas très raffiné pour un camion qui se détaille, avec cette mécanique, entre 68 000$ et plus de 85 000$. C’est justement là le problème, le Grand Cherokee s’impose dans le segment des VUS intermédiaires de luxe. Il ne peut avoir une mécanique aussi peu raffinée, les acheteurs type du GC vont hurler, et à juste titre, à l’hérésie.

La puissance et les capacités sont au rendez-vous

À travers ces déceptions, on découvre toutefois un moteur qui donne une très bonne dose de puissance. La turbocompression est générée différemment avec la technologie d’allumage par jet turbulent. Comment ça fonctionne ? Le système allume une petite quantité de carburant dans une préchambre au sommet de chaque cylindre. En combustion, l’essence se dilate et se projette dans la chambre de combustion. Il y a donc une combustion plus rapide et plus complète de la charge air-carburant. Jeep annonce des chiffres de consommation 11,7 litres/100kmen ville contre 9,4 L/100km sur route et une moyenne combinée de 10,7/100km. En comparaison avec le V8 c’est un gain significatif, mais plus marginal face au V6.

Les ingénieurs affirment améliorer la puissance et augmenter l’efficacité de la combustion du carburant, par conséquent une meilleure consommation. Le tout se fait sans que faire de concession en matière de capacité de remorquage à 2 812 kg soit 6 200 livres.

En accélération le délai de la turbocompression est assez limité. Les accélérations et les reprises sont vives surtout lorsque l’on active le mode Sport qui délie toute la cavalerie. La gestion de la transmission est impeccable. Étant chez Jeep, on retrouve différents rouages. Dans le Summit Reserve à l’essai, on a toute la quincaillerie avec le Quadra-Drive II avec ses multiples modes de rouages et les suspensions pneumatiques Quadra-Lift.

La réputation des aptitudes hors route du Grand Cherokee n’est plus à faire, il s’agit de l’un des plus compétents dans le segment sur ce point. Ses suspensions offrent un comportement routier exemplaire autant sur la route qu’en hors route. En élevant le véhicule au maximum, on obtient une garde au sol de 10,9 pouces, c’est impressionnant. La direction n’offre pas une expérience mémorable, mais travaille bien. Il est certain que son approche est plus souple que celle que l’on retrouve dans les produits allemands comme le BMW X5 ou l’Audi Q7, mais cela fait partie de l’expérience nord-américaine.

Le style demeure

Le Jeep Cherokee est l’un des véhicules dont la silhouette est particulièrement caractéristique, on le reconnait depuis plus de 30 ans. La forme demeure avec un capot plat et une cabine légèrement déportée vers l’arrière. Pour 2026, on apporte plusieurs changements esthétiques mineurs pour le maintenir au gout du jour.

Ce qui est le plus apparent est l’arrivée d’un nouveau parechoc avec l’ouverture plus grande dans sa partie inférieure. Les blocs optiques sont aussi légèrement revisités, si vous voulez savoir quoi exactement, c’est la forme de la signature visuelle en DEL qui diffère. La grille de calandre demeure à 7 ouvertures, mais évolue aussi. Pour le reste c’est très similaire à ce que nous connaissons du Grand Cherokee depuis 2022.

Le modèle Summit à l’essai venait avec des jantes de 21 pouces et une peinture rouge velours à tout près de 400$ du plus bel effet. Le toit noir contrastant et une bonne dose de chrome lui donnent fière allure. Esthétiquement, ce Grand Cherokee est dans le coup et vieillira bien comme les générations précédentes.

Une cabine réellement haut de gamme

Le Grand Cherokee est l’un des premiers VUS à réellement avoir offert une cabine de luxe à ses occupants. Pour 2026, on poursuit sur sa lancée avec des matériaux dont la qualité impressionne. Les cuirs sont épais avec des surpiqures diamantées « à la Bentley » du plus beau gout. Les généreuses boiseries au fini mat sont tout aussi réussies. Le mélange de couleur est vraiment réussi.

Le volant offre une bonne prise en main et lui aussi à une allure haut de gamme avec ses surpiqures et ses accents noir lustré. Du noir lustré, on en trouve d’ailleurs beaucoup à la console. Esthétiquement, c’est réussi, c’est aussi très salissant. Derrière le volant, on reconduit l’instrumentation entièrement numérique de 10,25 pouces. Il demeure toujours aussi efficace, ergonomique et agréable à manipuler. Sa définition devrait faire école.

Un nouvel écran

Dans les grands changements de 2026, on arrive avec un écran multimédia Uconnect 5 de maintenant 12,3 contre un peu plus de 10 pouces dans les modèles les plus équipés. Bien que ce soit plus généreux, il n’en demeure pas moins que c’est plus petit que la majorité de ses compétiteurs. Son ergonomie est bonne depuis que Jeep à légèrement grossit la taille de certains boutons, notamment les verticaux à la droite de l’écran.

À la console, c’est simple et efficace, une molette pour la gestion de la transmission et deux interrupteurs. Un pour les modes de conduite et l’autre pour ajuster la hauteur de la suspension. Les espaces de rangement ne font pas défaut, un bon point pour un véhicule familial.

Tout en confort

Le confort général est notable, les sièges offrent de bons supports tout en ayant une fermeté que j’aime bien. Évidemment, dans la version à l’essai au sommet de la gamme, on peut les régler de multiples manières tout en étant chauffants, climatisés et massants.

À l’arrière, les occupants ont droit à de bon dégagement, mais ils seront plus confortables à 2 qu’à 3. Pour ceux qui désirent plus de places assises, il y a toujours la version L livrable pour un montant de 2 500$. En plus d’une banquette supplémentaire, le volume du coffre passe de 1068/2005 litres pour la version à 5 places à 1328/2396 litres pour le modèle à 3 rangées de sièges.

Les prix et versions du Grand Cherokee 2026

Jeep Grand Cherokee Laredo (V6): 62 290$

Jeep Grand Cherokee Laredo X (V6): 66 290$

Jeep Grand Cherokee Laredo Altitude (Hurricane 4): 68,290$

Jeep Grand Cherokee Limited: 70 290$

Jeep Grand Cherokee Limited Altitude: 73 290$

Jeep Grand Cherokee Limited Reserve: 75 290$

Jeep Grand Cherokee Summit: 85 290$

Jeep Grand Cherokee Summit Reserve: 87 785$

(L à trois rangées: 2 500$)

À surveiller

Le Grand Cherokee n’a vraiment pas une bonne réputation en matière de fiabilité, et ce, depuis presque toujours. Les problèmes électriques sont endémiques tout comme pour plusieurs composants électroniques. À cela, on ajoute les éternels problèmes au niveau des suspensions pneumatiques. D’une année à l’autre, Jeep nous dit que les problèmes sont derrière, mais n’est jamais le cas. Bien que la motorisation 4xe ne soit plus offerte, elle a aussi largement contribué à nuire à la réputation du modèle. À titre d’exemple, l’actuelle génération depuis 2022 à 2026, on est à 28 rappels sur le modèle.

Étant un produit américain, il faut être très vigilant en matière de fiabilité, surtout lorsque l’on parle d’une nouvelle génération de produit ou pire encore d’un nouveau moteur. L’Hurricane 4 n’a rien en commun avec le l’Hurricane 6, donc il n’y a aucun précédent en matière de fiabilité, une très grande prudence est de mise face à ce produit.

Conclusion

Le Jeep Grand Cherokee 2026 continue sur sa même lancée qu’il y a maintenant 33 ans. Il demeure confortable, puissant, capable en hors route, avec de grandes capacités de remorquage et un luxe très affirmé. Toutefois, si l’on pouvait tolérer un « simple » V6 depuis l’an dernier, le 4-cylindres passe beaucoup plus difficilement. Ce ne sont pas ses performances le problème, mais son manque de raffinement par le bruit et les vibrations. Dans ce segment, surtout pour les modèles les plus haut de gamme, ça ne passe pas. Jeep à mis le pied l’autre côté de la ligne rouge. Et comme c’est toujours le cas avec Jeep, la question de la fiabilité reste un gros questionnement.