Audi lancera les VUS Q7 redessiné et tout nouveau Q9 à la fin de 2026

Audi prépare d’importantes nouveautés dans sa gamme de VUS avec un Q7 revu et un Q9 haut de gamme pour mieux rivaliser dans les segments les plus lucratifs

Le Q7 redessiné sera lancé en 2026 avec un nouveau style et le retour des moteurs V6 et V8.

Le plus grand Audi Q9 devrait faire ses débuts en même temps, en tant que VUS de luxe pleine grandeur.

Des variantes hybrides rechargeables sont prévues, tirant parti de technologies issues de Bentley et Porsche.

Audi a confirmé qu’un Q7 entièrement redessiné verra le jour à la fin de 2026, accompagné d’un tout nouveau Q9 encore plus grand. Cette annonce attendue depuis longtemps confirme enfin le calendrier pour ces nouveaux modèles.

La prochaine génération du Q7 proposera un design extérieur revu en profondeur et des groupes motopropulseurs modernisés. Le moteur 4 cylindres turbo de 2,0 litres et le V6 de 3,0 litres devraient être reconduits, tandis que le SQ7 axé sur la performance conserverait vraisemblablement un V8 biturbo de 4,0 litres revu. Une version hybride rechargeable est également attendue, et pourrait être offerte sur le futur Q9.

Bien qu’Audi n’ait pas encore révélé de détails sur le Q9, tout indique qu’il deviendra le plus grand VUS de la marque — son nom le suggère clairement. Il visera les concurrents dans le segment des VUS de luxe pleine grandeur, comme les BMW X7, Mercedes-Benz GLS, Cadillac Escalade et Lexus LX.

Le Q7 actuel, lancé en 2016, a reçu deux mises à jour esthétiques depuis. Avec la nouvelle version prévue pour la fin de 2026, l’actuelle génération restera donc en production pour une année modèle supplémentaire.

Le design des nouveaux Q7 et Q9 devrait suivre les plus récentes tendances stylistiques d’Audi, avec des lignes plus fluides similaires à celles du nouveau Q5, marquant un éloignement par rapport aux angles marqués des anciens modèles. Les deux VUS partageront probablement leurs plateformes et technologies avec d’autres marques du groupe Volkswagen, notamment Porsche et Bentley.

Les systèmes hybrides rechargeables déjà utilisés dans le Porsche Cayenne et le Bentley Bentayga pourraient servir de base aux versions électrifiées du Q9 ou à un éventuel SQ9.