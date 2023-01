Porsche Taycan 2023 vs Mercedes-Benz EQS 2023 : Laquelle devriez-vous acheter?

La Porsche Taycan a été introduite sur le marché il y a plus de trois ans et son succès depuis est indéniable. Porsche a vendu plus de 100 000 unités de la Taycan dans le monde depuis son lancement, confirmant ainsi qu’il existe un marché pour les berlines électriques de luxe qui va au-delà de la Tesla Model S.

La popularité de la Porsche Taycan a plus que justifié que d’autres marques de luxe comme Mercedes-Benz développent leur propre berline électrique haut de gamme. La Mercedes-Benz EQS a été présentée en avril 2021 et fait aujourd’hui face à un segment de plus en plus encombré qui comprend non seulement la Taycan et la Model S, mais aussi la nouvelle BMW i7, la Lucid Air et la jumelle de la Porsche chez Audi, l’e-tron GT.

Deux véhicules électriques de luxe phares différents

D’emblée, nous pouvons dire qu’il s’agit de deux berlines électriques de luxe très différentes. Toutes deux sont imprégnées de la personnalité et de l’ADN de leurs constructeurs respectifs. La Porsche Taycan reproduit les performances traditionnelles de Porsche sous forme de véhicule électrique, tandis que la Mercedes-Benz EQS est conçue pour être la Classe S des véhicules électriques Mercedes Benz. En d’autres termes, la Porsche Taycan 2023 ressemble à une 911 avec un coffre, tandis que la Mercedes-Benz EQS 2023 est une représentation parfaite de l’élégance, du luxe et du raffinement de Mercedes-Benz.

En regardant ces deux véhicules électriques haut de gamme, je ne peux m’empêcher de penser que les acheteurs qui aiment l’un vont détester l’autre. Elles ont des personnalités très différentes sur la route. Cependant, la Taycan et l’EQS nécessitent à peu près le même portefeuille (bien garni) et offrent toutes deux une expérience de conduite très intéressante. Si vous n’êtes pas spécifiquement un amanteur de Porsche ou de Mercedes-Benz et que vous cherchez à passer à l’électrique dans votre prochaine berline de luxe, vous vous demandez peut-être quel VE vous devriez acheter entre la Porsche Taycan 2023 et la Mercedes-Benz EQS 2023.

L’objectif ici est de comparer la Porsche Taycan 2023 et la Mercedes-Benz EQS 2023 et de déterminer laquelle est la meilleure dans les domaines clés pour les acheteurs de berlines électriques haut de gamme.

Pour les besoins de cette comparaison, j’ai utilisé les notes recueillies au cours de l’année dernière en conduisant la Mercedes-Benz EQS 2023 à plusieurs reprises dans divers contextes. J’ai également eu l’occasion d’évaluer la Porsche Taycan en versions de base, Cross Turismo, 4S, Turbo S et GTS au cours des 18 derniers mois. En rassemblant toutes ces notes, voici comment chaque modèle se compare.

Si vous voulez de la performance, achetez une Porsche Taycan

La Porsche Taycan se conduit comme une Porsche, tout simplement. Tel que mentionné précédemment, la Taycan rappelle au conducteur la Porsche 911 dans la façon dont elle se manie et prend les virages. Au volant de la Porsche Taycan GTS cet été, je me suis encore une fois rappelé à quel point la Porsche électrique est exceptionnellement équilibrée, prévisible et posée sur une route sinueuse. La direction réagit de manière instantanée et la Taycan reste bien posée sans aucun mouvement de caisse, même dans les virages les plus serrés.

En termes d’accélération en ligne droite, la Porsche Taycan 4 Cross Turismo d’entrée de gamme de 469 chevaux est le seul modèle qui semble plus lent que la Mercedes-Benz EQS 2023. Elle atteint 100 km/h en 5,1 secondes, tandis que le groupe motopropulseur à double moteur électrique de l’EQS développe 516 chevaux et 631 lb-pi de couple, ce qui permet d’atteindre 100 km/h en 4,3 secondes. Pour l’instant, l’EQS n’est offerte qu’en une seule version au Canada, tandis que la Porsche Taycan, à la manière typique de Porsche, est offerte en plusieurs autres versions, notamment 4S, GTS, Turbo et Turbo S. Tous les modèles mentionnés précédemment sont plus rapides que l’EQS avec un temps de 0 à 100 km/h variant de 4,0 secondes à 2,8 secondes.

La Mercedes-Benz EQS est étonnamment sportive et ne craint pas les virages. Compte tenu de la taille de la berline électrique phare de Mercedes-Benz, son agilité est surprenante. Mais, la Porsche Taycan n’est rien de moins que le véhicule électrique le plus maniable sur le marché actuel. En matière de performances pures, elle a l’avantage à tous les niveaux par rapport à la Mercedes-Benz EQS.

Si vous voulez du confort, achetez une Mercedes-Benz EQS

D’un autre côté, l’EQS a l’avantage sur la Taycan en matière de confort. La suspension est souple et fait un bien meilleur travail pour isoler le conducteur et les passagers des imperfections de la route. On a vraiment l’impression d’être dans une Classe S, que l’on conduise en ville ou sur l’autoroute. La direction à quatre roues directrices qui donne à l’EQS un rayon de braquage plus petit que celui d’une Classe C dans les espaces restreints ajoute au confort de conduite de la grande Mercedes-Benz électrique en ville. La Taycan n’a pas la même souplesse, les bosses étant plus perceptibles et l’habitacle n’étant pas aussi silencieux.

Si vous voulez un intérieur luxueux, achetez une Mercedes-Benz EQS

La Mercedes-Benz EQS possède un intérieur époustouflant qui se démarque de celui de la Porsche Taycan, plus sobre. L’écran HYPERSCREEN de 56 pouces est la pièce maîtresse de l’habitacle de l’EQS, mais les différentes garnitures qui composent l’intérieur ainsi que la sensation générale d’espace contribuent à créer un environnement luxueux. L’EQS a tout simplement un habitacle plus accueillant que celui de la Taycan. Le système d’infodivertissement est plus facile à utiliser dans l’EQS, les écrans sont plus grands et les graphiques plus jolis, et bien que ce ne soit pas ultra important, l’éclairage ambiant à l’intérieur de l’EQS offre une expérience vraiment spéciale la nuit. Vous pouvez changer les couleurs ou sélectionner des options pour qu’elles changent d’elles-mêmes au fur et à mesure que vous conduisez, et les bandes à DEL s’étendent non seulement sur le tableau de bord et les portes, mais aussi autour des sièges.

Si vous voulez de l’espace, achetez une Mercedes-Benz EQS

Dans l’ensemble, l’intérieur de l’EQS est beaucoup plus spacieux et accueillant à la fois pour les passagers et les bagages par rapport à la Taycan. Les sièges arrière, bien qu’ils ne soient pas aussi généreux que ceux d’une Classe S, sont tout de même beaucoup plus adaptés à un usage régulier que ceux de la Taycan.

L’EQS, par exemple, peut facilement accueillir un siège enfant orienté vers l’avant, alors que la Taycan obligera le conducteur ou le passager à avancer son siège dans une position presque inconfortable. De plus, il y a beaucoup plus d’espace pour la tête à l’arrière de l’EQS. Même par rapport à la Taycan Sport Turismo ou à la Cross Turismo, qui offrent plus d’espace à l’arrière, l’EQS est la grande gagnante si vous prévoyez d’utiliser les sièges arrière régulièrement. Si vous avez de jeunes enfants qui n’ont plus besoin d’un siège enfant, la Taycan convient, mais vos enfants seront beaucoup plus à l’aise dans l’EQS.

Si vous voulez de l’autonomie, achetez une Mercedes-Benz EQS

La Mercedes-Benz EQS est équipée d’une batterie de 107,8 kWh qui offre une autonomie de 547 kilomètres. D’un autre côté, la Porsche Taycan a reçu d’importantes mises à jour de sa batterie au cours de l’année dernière, ce qui a porté l’autonomie entre 330 et 395 kilomètres selon le modèle, la GTS étant en tête.

Les chiffres d’autonomie de la Taycan sont trompeurs, car depuis que le véhicule électrique de Porsche est arrivé sur le marché, il a régulièrement battu les estimations d’autonomie et même dans mon essai de la GTS, j’ai réussi à atteindre plus de 450 kilomètres. Vous pouvez vous attendre à ce que même dans une Taycan 4S, vous puissiez obtenir entre 375 km et 400 km d’autonomie sans trop vous forcer.

Pourtant, l’autonomie de l’EQS est remarquablement proche du chiffre affiché. Obtenir près de 500 km d’autonomie est presque garanti, sauf si vous enfoncez l’accélérateur à chaque virage ou feu de circulation.

Si vous voulez recharger rapidement, achetez une Porsche Taycan

La Mercedes-Benz EQS offre peut-être plus d’autonomie, mais la Porsche Taycan dispose d’une architecture électrique plus avancée qui vous permet de recharger jusqu’à 270 kW alors que l’EQS plafonne à 200 kW. Cela signifie que si les conditions sont bonnes, vous pouvez recharger de 5 % à 80 % en seulement 22,5 minutes dans la Porsche, tandis que l’EQS chargera de 10 % à 80 % en 37 minutes.

La Taycan est équipée d’un chargeur embarqué de 11 kW, qui peut être porté à 22 kW pour recharger encore plus vite à la maison, tandis que l’EQS a une puissance maximale de 9,6 kW. Sur mon chargeur domestique, j’ai remarqué que la Taycan se rechargeait environ une heure plus vite que l’EQS, toutes choses égales par ailleurs.

Conclusion

La Porsche Taycan 2023 se concentre sur la performance, la maniabilité, les accélérations rapides et, en fin de compte, elle offre à ses propriétaires une expérience Porsche sans compromis qui est rehaussée grâce à son groupe motopropulseur électrique. La Mercedes-Benz EQS 2023, quant à elle, se concentre à atteindre le plus haut niveau de luxe, de confort et de raffinement de Mercedes-Benz, tout en offrant une autonomie impressionnante. Les deux se distinguent dans différents domaines et dépassent les attentes à leur manière. L’EQS est la plus confortable et la plus spacieuse des deux, tandis que la Taycan vous procure le plus de plaisir au volant. Elle est également plus rapide, tant à l’accélération qu’à la recharge. Quant à l’autonomie, l’EQS a l’avantage, même s’il convient de noter que les temps de charge plus rapides de la Taycan réduisent considérablement l’écart d’autonomie entre les deux.

Bref deux bons choix, mais optez pour l’EQS si le confort et l’espace sont la priorité. La Taycan est pour vous si le plaisir de conduite, l’agilité, les performances et une recharge rapide sont vos critères principaux.