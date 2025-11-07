Nissan Canada annonce des baisses de prix pour son Ariya 2026

Nissan Canada vient d’annoncer les prix de son VUS Ariya pour l’année 2026. Bonne nouvelle et chose rare, l’on remarque surtout des baisses de prix à travers la gamme.

La version de base voit son prix augmenter de 3000 $

Les trois variantes les plus cossues profitent d’une réduction de 4600 $

Le Nissan Ariya sera exclusif au Canada et au Mexique en Amérique du Nord en 2026

Au passage, la nomenclature a également été revue ; elle passe d’originale à banale, c’est-à-dire que Nissan retire les noms originaux qu’elle avait donnés aux versions pour reprendre les codes connus de la marque, soit les SV, SL, etc.

Ainsi, pour la version de base, que l’on connaissait sous le nom d’Ariya Engage (traction), la nouvelle appellation est simplement SV TA3 (TA = « traction avant »). Cette année, cette version représente jusqu’à maintenant 24 % des ventes du modèle.

Dans le cas de cette variante, on a droit à une hausse de prix, alors que la facture passe de 49 998 $ à 52 898 $, un bond tout de même important de 3000 $ pour celle qui représente la porte d’entrée de la famille.

Heureusement, on a droit à de bonnes nouvelles par la suite, car dès la variante SL (jadis Evolve), ce sont des baisses de prix qui sont annoncées. Pour le deuxième modèle de la gamme, l’Ariya SL e-4orce, la nouvelle facture est de 53 998 $. La réduction est de 3000 $.

Franchement, un surplus de 1000 $ pour le rouage intégral, ça devient intéressant. On devine où les acheteurs vont se diriger. Notez que ces deux premiers modèles sont équipés de la plus petite batterie de 63 kWh, ce qui fait que l’autonomie proposée est moindre, soit 348 km et 330 km, respectivement, pour les versions à traction et à rouage intégral.

Viennent ensuite trois autres déclinaisons, cette fois pourvues de la batterie de 87 kWh qui propose bien sûr plus d’autonomie, soit entre 430 km et 465 km. On retrouve les déclinaisons SL TA3 (55 398 $), SL+ e4orce (57 398 $) et Platinum+ e4orce (60 398 $). L’appellation demeure la même ici.

Ce qui est intéressant dans ces trois cas, c’est que la facture a été sabrée de 4600 $. C’est plutôt similaire au rabais de 5000 $ que proposait le gouvernement fédéral. Ce rabais de 5000 balles du fédéral, nous avons su cette semaine qu’il ne serait pas de retour, alors que le gouvernement a déposé son budget et qu’aucune mesure de la sorte n’y a été incluse.

Les constructeurs prennent donc le relais, en quelque sorte. C’est la preuve qu’ils peuvent s’ajuster et que le temps des rabais arrive probablement à sa fin. On sait qu’au Québec, les consommateurs peuvent toujours profiter d’une réduction de 4000 $ à l’achat ou à la location d’un véhicule électrique, et ce, jusqu’à la fin de la présente année. Pour 2026, le rabais sera de 2000 $. Il disparaîtra pour de bon le 1er janvier 2027.

En bout de piste, pour le moment, le consommateur à la recherche d’un modèle électrique s’en sort bien, avec une baisse de prix qui vient simuler la présence d’incitatifs.

Et au Canada particulièrement, ceux intéressés par l’Ariya peuvent s’estimer heureux de pouvoir en profiter, car en raison des tarifs en vigueur aux États-Unis, Nissan a retiré son produit de l’offre pour la prochaine année.