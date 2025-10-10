Le Nissan Ariya aura un nouveau visage au Japan Mobility Show

Introduit au Canada en 2023, le Nissan Ariya sera légèrement rafraîchi sur le plan esthétique et technologique pour les modèles de 2026 ou de 2027.

Le Nissan Ariya a droit à quelques améliorations de surfaces

La nouvelle devanture s’harmonise à les LEAF et Sentra 2026

Il intègrera la technologie V2L

Alors que Nissan est dans une grave tourmente financière, le constructeur continue de renouveler et de moderniser ses différents produits. Bien que le VUS compact électrique Ariya ne soit pas encore très vieux, Nissan présentera dans le cadre du Japan Mobility Show une version légèrement revue de son premier VUS électrique.

Dans la lignée de la LEAF

Selon les images dévoilées, c’est surtout à l’avant que l’on observe une variation sur le thème. En effet, la partie avant abandonne l’imposante plaque en plastique noir texturé qui était présente depuis ses débuts sur la scène internationale en 2021. On suit maintenant une approche plus près de ce que l’on a découvert sur la nouvelle génération de la LEAF.

Le tout est passablement plus épuré avec un parechoc lisse sans autre ouverture qu’en bas de caisse. Par le fait même, les projecteurs antibrouillards disparaissent de la carrosserie. Au profil, il n’a pas d’autre changement que l’applique de plastique qui recouvre les jantes offre une finition plus texturée.

Pour le moment, il faudra attendre sa présentation au salon pour voir le reste du véhicule. Il y a de bonnes chances qu’il n’y ait pas d’évolution à l’arrière. Nissan soutient également que de nouvelles couleurs s’ajouteront au catalogue.

Cabine majorée et ajustements techniques

Dans la cabine, l’esprit va demeurer le même. Toutefois, on profite de l’occasion pour ajouter un infodivertissement soutenu par Google.

Dans le chapitre des autres apports significatifs, la technologie V2L (Vehicle to Load), qui permet de récupérer l’énergie de la batterie en cas de nécessité, est maintenant proposée.

À l’heure actuelle, Nissan n’a pas annoncé de changement technique à propos de la motorisation de l’Ariya. On nous informe cependant que l’on a revu la calibration des suspensions. Dans le cas de l’Ariya, il s’agit possiblement d’une bonne nouvelle, puisqu’elles sont actuellement reconnues pour leur trop grande souplesse. La communication de Nissan soutient que les suspensions sont maintenant « taillées sur mesure » pour les routes japonaises.

2026 Ou 2027?

En raison de ventes décevantes et des tarifs, les États-Unis n’auront plus l’Ariya dans leur alignement pour 2026. Actuellement, sur le site de Nissan Canada, l’Ariya disponible est toujours le 2025. On ne sait donc pas si le modèle que l’on verra au Japan Mobility Show sera pour l’année modèle 2026 ou 2027. Une chose est certaine, l’Ariya demeure un modèle très pertinent sur le marché canadien.