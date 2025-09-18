Nissan suspend les ventes de l’Ariya 2026 aux États-Unis, mais les maintient au Canada

Nissan poursuit les ventes de l’Ariya au Canada tout en interrompant ses activités américaines pour l’année modèle 2026.

Nissan met fin aux ventes de l’Ariya aux États-Unis, mais continue de l’offrir au Canada

Une stratégie transfrontalière reflétant des conditions de marché différentes

La nouvelle LEAF arrive au Canada à partir de 44 998 $

Nissan cessera la vente de son véhicule électrique Ariya aux États-Unis pour l’année modèle 2026, tout en continuant d’offrir le modèle au Canada. Le constructeur nous a confirmé que l’Ariya demeurera disponible sur le marché canadien, soulignant une rare divergence stratégique en Amérique du Nord alors que l’entreprise réalloue ses ressources.

Cette décision représente une approche distincte de Nissan vis-à-vis du marché nord-américain des véhicules électriques. Alors que la suspension américaine est justifiée par l’optimisation des ressources et l’évolution des conditions du marché, Nissan Canada réaffirme son engagement à offrir l’Ariya, parallèlement au lancement de la nouvelle LEAF 2026 redessinée cet automne (dont la sortie a été retardée en raison de problèmes d’approvisionnement en batteries). Nissan U.S. n’a pas encore décidé si l’Ariya reviendra pour l’année modèle 2027.

Le choix de maintenir l’Ariya au Canada complète, de plusieurs façons, l’arrivée de la nouvelle LEAF 2026, dont le prix de départ au pays est fixé à 44 998 $. Les consommateurs canadiens auront donc accès aux deux modèles électriques de Nissan, l’Ariya visant le segment des multisegments tandis que la nouvelle LEAF s’adresse aux acheteurs de véhicules électriques d’entrée de gamme.

La divergence stratégique entre les marchés des deux pays découle en grande partie de conditions de marché et d’environnements réglementaires différents. Aux États-Unis, Automotive News rapporte que des facteurs tels que les tarifs d’importation et l’évolution des politiques fédérales sur les incitatifs aux véhicules électriques ont influencé les décisions des constructeurs à l’échelle de l’industrie.