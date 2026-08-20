Murano 2027 : Nissan dévoile les prix et une nouvelle variante

Après une année 2026 tranquille où vous ne pouviez trouver le Nissan Murano qu’en une seule version, Nissan revient à la charge pour 2027 avec une variante supplémentaire, la Dark Armor. Celle-ci se positionne sous la livrée Platine. La division canadienne de l’entreprise en a également profité pour dévoiler les prix qui seront exigés pour ce modèle en 2027.

La variante Dark Armor est proposée à partir de 55 898 $ (prix de vente : 58 796 $)

La Platine demeure au catalogue, à 58 498 $ (prix de vente : 61 403 $)

La gamme se limite désormais à deux versions

Une mouture au style plus affirmé

La déclinaison Dark Armor devient la porte d’entrée de la gamme Murano, mais on ne parle pas d’une version d’entrée de gamme au sens traditionnel. C’est plutôt une mouture qui mise sur un style extérieur distinct, plus sombre et plus sportif. On retrouve des jantes noires lustrées de 21 pouces, de nouveaux pare-chocs avant et arrière, des moulures latérales exclusives, ainsi que des logos Nissan et des emblèmes Dark Armor, tous noirs lustrés, sur les portières avant. L’intérieur, offert uniquement en graphite, complète cette allure plus mordante.

Six couleurs extérieures sont proposées pour cette livrée : Gris acier métallisé, Noir intense, Rouge braise écarlate, Blanc Everest, ainsi que deux combinaisons bicolores avec toit Noir intense (Gris Boulder et Blanc Everest).

L’équipement commun aux deux versions

Peu importe la variante choisie, l’acheteur profite d’un niveau d’équipement généreux. Sous le capot, le moteur 4-cylindres VC-Turbo à taux de compression variable de 2,0 litres continue de livrer 241 chevaux et 260 livres-pieds de couple.

Il est jumelé à une boîte automatique à neuf rapports et la traction intégrale intelligente est offerte de série.

Côté technologie, les deux déclinaisons profitent des mêmes atouts : deux écrans de 12,3 pouces avec Google intégré (Google Maps, Assistant Google et Google Play, accessibles directement à partir du tableau de bord), une chaîne audio Bose à 10 haut-parleurs, ainsi que les technologies de caméra Invisible Hood View et le Moniteur Intelligent Around View avec détection des objets en mouvement, qui facilitent grandement les manœuvres de stationnement.

En matière de sécurité, le bouclier 360 de Nissan est également livré de série sur l’ensemble de la gamme, avec au menu le freinage d’urgence intelligent avec détection des piétons, l’avertisseur d’angle mort, l’avertisseur de sortie de voie et l’alerte de circulation transversale arrière. Le système ProPilot Assist, qui regroupe un régulateur de vitesse intelligent et l’assistance à la direction, est lui aussi de série, tout comme les palettes de changement de vitesse au volant pour ceux qui souhaitent plus de contrôle.

Aux places arrière, les occupants profitent d’écrans pare-soleil intégrés aux portières, de sièges chauffants (option) et des sièges « zéro gravité », reconnus pour leur confort sur les longs trajets.

Tableau des prix

Version PDSF Prix de vente Murano Dark Armor TI 55 898 $ 58 796 $ Murano Platine TI 58 498 $ 61 403 $

Les frais de transport et de préparation s’élèvent à 2050 $.