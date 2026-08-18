Volkswagen dévoile les prix de son Atlas 2027

Volkswagen vient de dévoiler les prix de son Atlas 2027, la deuxième génération de son modèle qui doit faire ses débuts cet automne. On connaît déjà les grandes lignes concernant cet utilitaire à sept places, car nous avons eu l’occasion de le conduire brièvement avant sa présentation officielle à New York au printemps dernier. En octobre, nous participerons au lancement officiel, avec la conduite et tout le tralala. Aujourd’hui, on sait maintenant combien il va coûter.

Le prix de départ s’établit à 53 795 $ pour la version Comfortline

Trois niveaux de finition sont proposés : Comfortline, Highline et Execline R-Line

Toutes les versions profitent d’un plan d’entretien de 3 ans ou 45 000 km

Les grands changements

Rappelons brièvement que ce nouvel Atlas mise sur un nouveau design, une signature lumineuse animée et un moteur 4-cylindres turbo de 2,0 litres retravaillé qui propose un peu plus de puissance à 282 chevaux et 258 livres-pieds de couple. Une version hybride s’ajoutera également à la gamme au cours du cycle de vie de cette cuvée. La transmission intégrale 4Motion est de série à travers la gamme, tout comme la boîte automatique à huit rapports.

Trois nouvelles couleurs de carrosserie font leur apparition, soit Blackberry Metallic, Boreal Green Metallic et Ascot Grey. Elles s’ajoutent à la palette existante.

Les variantes et leurs prix, maintenant.

Comfortline

À 53 795 $, avant les frais de transport et de préparation de 2450 $, la variante Comfortline est quand même généreusement équipée. Elle propose des roues de 18 pouces, un hayon à déploiement électrique, le démarrage à distance, l’aide au stationnement avant et arrière, ainsi qu’un volant chauffant muni de palettes pour les changements de rapports.

À l’intérieur, les acheteurs profitent de sièges avant chauffants et ventilés, d’un système de climatisation automatique à trois zones, d’un écran central de 12,9 pouces et d’un pavé de recharge double pour appareils mobiles. Les écrans pare-soleil arrière, autrefois optionnels, sont désormais de série.

Côté sécurité, cette version de base n’est pas en reste. La suite IQ.Drive inclut désormais la fonction Emergency Assist, capable de guider le véhicule vers l’accotement si elle détecte une urgence médicale chez le conducteur. L’assistance à l’éclairage, qui active automatiquement les feux de croisement au-delà de 30 km/h en l’absence de circulation venant en sens inverse, complète l’arsenal de série.

Highline

La version Highline, à 60 995 $, ajoute des roues de 20 pouces, un toit panoramique et une chaîne audio Harman Kardon à 14 haut-parleurs. L’écran du système multimédia s’étend sur une surface de 15 pouces et s’accompagne d’un affichage tête-haute.

Un système de caméras à 360 degrés est aussi de la partie.

L’éclairage d’ambiance du Volkswagen Atlas 2027 passe également à un autre niveau avec 30 couleurs au menu. On peut le retrouver sous le tableau de bord et jusque dans les espaces pour les pieds à l’avant. Les sièges en cuir Varenna sont chauffants et ventilés à l’avant comme à l’arrière.

Execline R-Line

Au sommet de la hiérarchie, on retrouve la livrée Execline R-Line, proposée à 63 995 $. Elle mise sur des caractéristiques esthétiques distinctives, dont une calandre noircie, des pare-chocs plus sculptés et des roues de 21 pouces.

Le cuir Nappa, avec des surpiqûres contrastantes, s’invite à bord. Les deux places avant profitent désormais d’une fonction de massage couvrant l’ensemble du dossier.

Notez qu’il est possible d’ajouter des sièges de type capitaine à la deuxième rangée. On parle d’une option à 700 $ pour les versions Highline et Execline.

Enfin, un ensemble de roues noircies peut vous appauvrir de 500 $ sur la Highline, si tel est votre désir.

Pour le reste, on vous dressera un portrait complet de ce véhicule en octobre lors du lancement officiel.

Le nouvel Atlas 2027 arrivera ensuite chez les concessionnaires canadiens.