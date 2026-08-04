Nissan renoue enfin avec les profits

Depuis quelques années déjà, les choses ne sont pas roses chez Nissan. Certaines voies plus pessimistes ont évoqué le fait que l’avenir de la compagnie était menacé. Pertes financières importantes, ventes en baisse, rapprochement avec Honda qui n’a pas donné les effets escomptés, bref, plusieurs signes ont été tout sauf encourageants. Mais voilà qu’une lueur d’espoir pointe à l’horizon, alors que la compagnie vient de renouer avec les profits.

Nissan affiche un profit d’exploitation pour son premier trimestre de l’exercice 2026-2027

La marque avait essuyé une perte de 3,4 milliards $ US lors de l’exercice précédent

Les ventes mondiales demeurent toutefois en recul

La chose mérite d’être soulignée. Pour la première fois en deux ans, le constructeur japonais a enregistré un trimestre rentable. Et cette bonne nouvelle dépasse largement les intérêts de l’entreprise elle-même. Nissan a toujours su proposer aux consommateurs des modèles accessibles. Perdre un constructeur de cette trempe ne serait pas une bonne nouvelle pour les consommateurs.

L’importance de Nissan sur l’échiquier mondial ne saurait être négligée, bien au contraire.

Les chiffres

C’est le site Autoblog qui rapporte cette nouvelle, chiffres à l’appui. Ces derniers racontent l’histoire mieux que quiconque.

Lors du premier trimestre de l’an dernier, Nissan affichait une perte d’exploitation de 79,1 milliards de yens, soit environ 502 millions de dollars américains, alors que son bénéfice net s’était effondré de 115,8 milliards de yens.

Cette année, la tendance s’est complètement inversée : un profit d’exploitation de 77,9 milliards de yens, soit près de 492 millions de dollars américains, et un bénéfice net en hausse de 3,8 milliards de yens. Sur un an, l’écart représente un gain de près d’un milliard de dollars américains au chapitre du profit d’exploitation.

Considérant la position de l’entreprise l’année dernière et le fait qu’elle doit composer avec son lot de tarifs douaniers, on doit parler d’un exploit.

La bataille ne fait que commencer

Il ne faut cependant pas crier victoire trop rapidement. Comme le rappelle Autoblog, les ventes mondiales sont toujours en baisse et les constructeurs chinois continuent de gruger des parts de marché aux marques établies. Ajoutez à cela le conflit en Iran et le récent séisme survenu à Kumamoto qui pourrait forcer un ralentissement de la production dans cette région du Japon, et l’on comprend que le chemin est encore parsemé d’embûches.

L’une des lueurs d’espoir se trouve sur le marché nord-américain. Les ventes et la production sont en hausse, et la compagnie mise sur l’arrivée de nouveaux modèles ainsi que sur la relance de la marque de luxe Infiniti. Lorsque nous avons rencontré Christian Meunier en juillet 2025, lui qui venait de revenir au bercail pour occuper le poste de président de Nissan des Amériques, nous avons senti un vent de fraîcheur. Surtout, une vision claire concernant la marche à suivre vers la rentabilité.

Combiné au travail du grand patron Ivan Espinosa, en poste depuis près de 18 mois, on sent que l’entreprise se remet tranquillement sur les rails. L’espoir renaît chez Nissan.

Les prochains mois seront à surveiller de près.