Toyota travaille sur des palettes au volant qui anticipent vos commandes

Les véhicules dotés d’une boîte de vitesses manuelle sont devenus rares. Toyota est l’une des compagnies qui en offrent le plus avec quatre modèles. Autrement, pour une conduite plus sportive, il faut se rabattre sur les palettes au volant. Ces dernières nous donnent un peu de contrôle sur la transmission, mais ça demeure limité. Eh bien, Toyota travaillerait sur un système plus intelligent qui pourrait rendre l’expérience plus intéressante.

Le système pourrait mémoriser une demande de rétrogradation qui est impossible à exécuter sur le moment

Le régime maximal autorisé pour un changement de rapport s’ajusterait selon le freinage en cours

L’invention cible d’abord les versions automatiques des modèles GR

En effet, le dépôt d’une demande de brevet, repéré par le site CarBuzz, révèle que le constructeur japonais travaille sur un système de commande de palettes au volant beaucoup plus futé que celui qu’on trouve habituellement avec les véhicules à boîte automatique.

Une mémoire utile

Normalement, lorsqu’on demande au système de rétrograder, il le fait lorsque le régime moteur le permet. Autrement dit, il n’y a pas de rétrogradation si le moteur tourne trop rapidement. Ça évite l’emballement de la mécanique et prévient aussi les erreurs d’inattention. On ne veut pas faire passer la transmission de son modèle de la 6e à la 2e vitesse à 100 km/h.

Parfois, c’est limitatif. Par exemple, sur une belle route sinueuse, on pourrait vouloir rétrograder agressivement pour attaquer la sortie d’un virage et le système peut nous empêcher de le faire, selon la programmation de la transmission. C’est là que le système de Toyota vient faire les choses différemment. Concrètement, il conserverait la demande en mémoire et l’exécuterait dès que les tours descendraient suffisamment, parfois à peine une fraction de seconde plus tard.

Le même principe s’appliquerait en sens inverse, afin d’éviter les montées de rapport intempestives lorsque le conducteur lève momentanément le pied de l’accélérateur, alors qu’il compte réaccélérer.

Un système intelligent, finalement, qui apprend de notre comportement.

Un clin d’œil aux amateurs

L’aspect le plus intéressant reste peut-être la manière dont le régime de rétrogradation deviendrait variable plutôt que fixe. Sous un freinage appuyé, le système pourrait permettre un changement de rapport à un régime plus élevé que la normale, en pariant que la décélération aura fait chuter les tours avant même que l’embrayage ne referme le contact. De quoi préserver la mécanique tout en gagnant en réactivité.

Il faut le dire franchement, la grande majorité des propriétaires de Toyota ne remarquera jamais la présence de cette technologie. Toyota pense surtout aux acheteurs de ses GR86, GR Corolla ou GR Supra qui optent pour la boîte automatique plutôt que pour la transmission manuelle.

Ce genre de raffinement pourrait faire toute la différence sur circuit.

On s’entend toutefois, n’importe quel dispositif intelligent de la sorte ne remplacera jamais le plaisir que l’on éprouve en manipulant une troisième pédale et un sélecteur de rapports. Cependant, si l’on peut réduire le fossé entre la sensation d’une transmission automatique et celle d’une boîte manuelle, ce sera ça de gagné.