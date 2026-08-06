Nissan Canada annonce un partenariat avec la Ligue canadienne de hockey et la LHJMQ

Cette collaboration s’étend aussi à la Ligue de hockey de l’Ouest et à la Ligue de hockey de l’Ontario.

Nissan et ses concessionnaires participeront à plusieurs événements en collaboration avec ces ligues et leurs équipes.

Les concessionnaires pourront aussi prendre part à des activités communautaires dans leurs régions.

Nissan Canada a annoncé aujourd’hui un nouveau partenariat qui en fera un partenaire officiel de la Ligue canadienne de hockey (LCH) pour les années à venir.

Par la même occasion, Nissan Canada devient aussi partenaire officiel des ligues membres de la LCH, soit la Ligue de hockey de l’Ouest (WHL), la Ligue de hockey de l’Ontario (OHL) et la Ligue de hockey junior Maritimes Québec (LHJMQ).

Ce partenariat verra Nissan et ses concessionnaires au pays, dont plusieurs sont situés dans des villes comportant une équipe d’une des ligues impliquées, participer à des activités communautaires et des événements destinés aux partisans.

Kristina Herder, directrice des communications marketing chez Nissan Canada, a déclaré que « Ce partenariat va bien au-delà d’une simple commandite. Il s’agit d’être présent dans ces communautés, d’appuyer la prochaine génération de joueurs et de partisans, et de créer des expériences porteuses de sens qui rassemblent les gens autour de leur passion du hockey. »

En plus des événements locaux menés par les concessionnaires, Nissan Canada s’impliquera directement lors des événements annuels phares de la Ligue canadienne de hockey, dont le Défi des espoirs LCH/É.U. et la Coupe Memorial.

Nissan Canada présentera aussi le repêchage des espoirs de la WHL ainsi que la semaine d’ouverture de la LHJMQ. Le constructeur sera aussi le commanditaire en titre des séries éliminatoires de l’OHL.

Pour sa part, Dan MacKenzie, président de la LCH, affirme vouloir «[…] bâtir un partenariat dont l’impact se fera sentir aussi fortement dans ces communautés que sur la scène nationale. »

Cela passera à la fois par la présence des concessionnaires Nissan dans les communautés impliquées et par la portée nationale de Nissan Canada.

Plus de détails sur les événements auxquels Nissan et ses concessionnaires participeront seront annoncés au cours de la saison 2026-2027 de la Ligue canadienne de hockey, qui débutera le 18 septembre.