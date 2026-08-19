Hyundai dévoile le Tucson 2027 avant sa première d’octobre

Pour le moment, les données sur le populaire modèle demeurent fragmentaires, mais on découvre le design extérieur et intérieur de la cinquième génération. Encore une fois, Hyundai est dans l’audace avec un style affirmé et très angulaire.

Le Tucson grandit sous toutes les mesures

Il sera officiellement dévoilé en octobre

Pas un mot sur les motorisations, mais l’hybride et PHEV seront de retour

Le Tucson en est maintenant à sa cinquième génération pour 2027. Comme pour les générations précédentes, le style est à l’avant-plan pour attirer le regard. Ce 2027 n’y fait pas exception. Le modèle s’inscrit dans la suite de la nouvelle orientation lancée sur l’Elantra 2027 avec des angles encore plus prononcés et affirmés. Dans le cas du Tucson, on suit l’approche aventurière que l’on a vue sur le concept Crater, notamment au niveau des arches de roue.

Comme la génération 2022-2026, les blocs optiques sont séparés. On découvre trois bandes de DEL, une horizontale qui réfléchit sur la carrosserie pour définir une fausse calandre et deux verticaux qui statuent bien la largeur du Tucson. Les principaux éléments éclairants sont cachés dans le parechoc. On n’a pas encore le tableau complet, mais on voit que la version aventurière XRT offre un parechoc complètement différent des autres modèles de la gamme du Tucson.

Au profil, les angles sont particulièrement affirmés. Selon nos estimations, les jantes iront jusqu’à 21 pouces. À l’arrière, on suit l’approche des traits affirmés et solides avec deux autres bandes verticales et une horizontale. Les designers cherchent ainsi une symétrie.

Plus grand partout

Pour ce qui est des mesures, le Tucson 2027 s’allonge de 60 mm (2,3 pouces) à 4 700 mm. Cet étirement va surtout à l’empattement. Pour la largueur, on gagne 40 mm (1,57 pouce) à 1 905 mm. La hauteur progresse aussi à 1 685 mm, soit 20 mm de plus (0.8 pouce).

Une toute nouvelle cabine

Avec l’agrandissement général des mesures, il y a aura plus d’espace à l’intérieur. C’est le cas pour l’empattement et la hauteur des dégagements pour la tête qui progresse de plus d’un pouce. L’ouverture des portières est supérieure pour faciliter l’accès à bord. Pour les occupants arrière, c’est un gain de 10 de plus à 83 degrés, c’est très significatif, surtout lorsqu’il est temps de mettre des sièges pour enfant sur la banquette.

Au tableau de bord, on s’inspire à la fois du grand Palisade et du Concept Crater. Très angulaire, mais avec de belles rondeurs, on découvre un petit écran devant le conducteur à la base du parebrise au sein d’une visière.

Le clou du spectacle est l’intégration d’un nouvel écran de 17 pouces qui vient directement de la berline Grandeur en Corée du Sud. Il y a des chances que cet écran ne soit réservé qu’aux versions plus équipées. L’écran de 14,6 pouces que l’on a découvert dans la nouvelle Elantra 2027 pourrait être proposé dans les versions de base. Sans surprise, ces écrans vont intégrer la dernière génération de système multimédia chez Hyundai avec Pleos.

Sur la largeur du tableau de bord, une tablette s’invite avec un éclairage d’ambiance pour feutrer la présentation. À la console, on retrouve au moins un chargeur par induction et deux porte-gobelets. Il n’est pas clair à quoi sert l’extension devant l’accoudoir du côté du conducteur, fort probablement du rangement. Bonne nouvelle, bien qu’ils ne sont pas très nombreux, Hyundai conserve plusieurs boutons physiques pour la manipulation de certaines commandes.

Les moteurs, un secret

Pour le moment, Hyundai n’a pas donné d’information quant à la sélection de motorisation. Une chose est certaine, il y aura plus qu’une option. Il est envisageable que Hyundai suive l’approche de Toyota en n’offrant que des mécaniques avec une forme d’électrification, hybride et hybride rechargeable. Dans tous les cas, on espère une majoration de la performance du système hybride. Si Hyundai veut demeurer compétitif, l’autonomie électrique de la version hybride rechargeable doit excéder les 51 kilomètres actuels et se rapprocher du RAV4 qui offre maintenant de 77 à 89 kilomètres en fonction de la version.

Combien et quand?

Il faut attendre encore quelques semaines pour avoir plus de détails. Le modèle sera officiellement dévoilé en octobre prochain. On peut s’attendre à un début de commercialisation en début d’année 2027. Pour ce qui est des prix, comme c’est toujours le cas, on doit prévoir une légère hausse de la tarification, mais les prix seront annoncés plus près de la mise en marché du modèle.