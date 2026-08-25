Mitsubishi dévoile un plan de relance d’ici 2030 et il y a une camionnette.

Mitsubishi annonce l’élargissement de sa gamme de véhicules de 4 à 6 et évoque sa volonté d’entrer dans le segment des camionnettes intermédiaires en collaboration avec Nissan sur la base du Frontier.

Mitsubishi prévoit faire passer sa gamme de quatre à six véhicules d’ici 2027, avec l’arrivée prochaine du VUS électrique Eclipse Sportback et d’une version tout-terrain de l’Outlander.

L’entreprise envisage, sous réserve d’approbations, de revenir dans le segment des camionnettes au Canada grâce à un partenariat avec Nissan.

La stratégie Elan 2030, présentée en exclusivité au réseau de concessionnaires, s’appuie sur quatre piliers : électrification, renouvellement de la gamme, modernisation du modèle de vente au détail et expansion du réseau.

Mitsubishi mise sur Elan 2030 pour renforcer sa présence au Canada

Mitsubishi a présenté une version actualisée de son plan stratégique Elan 2030, destiné à guider le développement de sa gamme de produits et l’expansion de son réseau de concessionnaires au Canada au cours des prochaines années.

Le constructeur automobile a réuni son réseau de concessionnaires lors d’une rencontre à huis clos pour dévoiler ses futurs plans produits, ainsi que des concepts et études de conception appuyant cette phase de croissance.

Sans grande surprise, on veut suivre la mode et l’un des axes centraux de la stratégie nord-américaine concerne le renforcement de l’offre de véhicules orientés vers l’aventure et dotés de capacités hors route. Il s’agit d’un segment en expansion selon l’entreprise. On peut les croire. Mitsubishi indique également étudier, sous réserve des approbations nécessaires, un retour dans le segment des camionnettes au Canada par le biais d’une collaboration avec Nissan. Ce n’est pas d’hier que l’on souhaite voir une camionnette Mitsubishi, soit le L200 vendu partout dans le monde ou une version revisitée du Frontier de Nissan.

4 piliers

Le plan Elan 2030 s’articule autour de quatre axes stratégiques : l’électrification, le renouvellement et l’élargissement de la gamme de produits, la modernisation du modèle de vente au détail, ainsi que l’expansion du réseau de concessionnaires.

Par ailleurs, dans une annonce distincte publiée au Japon, la maison mère Mitsubishi Motors Corporation a confirmé le retour du modèle Pajero (connu sous le nom Montero en Amérique du Nord), bien qu’aucune décision n’ait encore été prise quant à sa commercialisation sur le marché canadien. Dans une volonté de diversification, ce modèle attirerait encore plus de famille dans les concessions Mitsubishi.

« Le plan produit Elan 2030 actualisé que nous avons présenté à notre réseau de concessionnaires partout au Canada a renforcé leur confiance dans l’engagement de Mitsubishi Motors envers le marché canadien », a déclaré Kenichi Kawaji, président et chef de la direction de Ventes de véhicules Mitsubishi du Canada, qui a souligné que l’entreprise célébrera son 25e anniversaire au pays l’an prochain.

À court terme, la gamme canadienne de Mitsubishi passera de quatre à six véhicules d’ici 2027 : le RVR, l’Eclipse Cross, le nouvel Eclipse Sportback électrique, l’Outlander, l’Outlander VEHR. L’Outlander aura droit à une nouvelle variante robuste destinée aux activités hors route dont le nom sera annoncé ultérieurement.

Merci Nissan

Dans l’ensemble, bien que l’expansion à court terme s’appuie sur Nissan, les concessionnaires auront enfin un peu de nouveauté à se mettre sous la dent. L’Eclipse Sport Back EV est une LEAF redessinée, mais marque le retour de Mitsubishi dans l’électrique depuis le retrait final de l’i-MIEV en 2028.

La camionnette, possiblement le Raider, adoptera la même approche que l’Eclipse Sportback sauf que cette fois, ce sera le Nissan Frontier qui servira de base. Bien que le Frontier soit compétent, il n’est pas un exemple de modernité. Introduit en 2022, il a déjà 5 ans au compteur et compte sur une seule motorisation V6. Mitsubishi attend toujours des confirmations.

Pour ce qui est du VUS intermédiaire, le Pajero, on peut se permettre de l’espérer. Il sera d’ailleurs dévoilé le 2 septembre. Reste à voir si le Canada sera sur la liste des pays où il sera offert.