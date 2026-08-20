Nissan Canada dévoile les prix de son Frontier 2027

Le Nissan Frontier revient sous la même forme pour 2027. La camionnette intermédiaire joue la carte de la continuité et de la stabilité, mais on a quand même droit à une nouvelle couleur pour le nouveau millésime ; c’est déjà ça de gagné. Nissan Canada vient aussi de confirmer les prix pour la prochaine année. Prenons le temps de regarder tout cela ensemble.

Le prix de départ s’établit à 56 998 $ (prix de vente : 59 822 $)

La gamme demeure composée des versions Pro-4X et Pro-4X Luxe

Le Frontier est attendu chez les concessionnaires canadiens à l’automne 2026

Une mécanique qui ne change pas

Sous le capot, le V6 à injection directe de 3,8 litres poursuit son petit bonhomme de chemin, lui qui développe 310 chevaux et 281 livres-pieds de couple. Il fait équipe avec une boîte automatique à neuf rapports. La motricité aux quatre roues est de série.

Côté capacités, le Nissan Frontier 2027 peut remorquer jusqu’à 6680 livres. La version Pro-4X Luxe offre le choix entre une caisse de 5 ou de 6 pieds, alors que la livrée Pro-4X de base ne propose que la caisse courte.

Les compétences en conduite hors route ne sont pas en reste avec des pneus tout-terrain de série, une suspension Bilstein, un différentiel arrière à blocage électronique, ainsi que des élargisseurs d’ailes et des crochets de remorquage (rouge) qui rehaussent le style robuste du véhicule.

Nissan propose, avec ce modèle, un moniteur intelligent de vision périphérique avec une fonction de visualisation hors route. Il peut être utilisé jusqu’à une vitesse de 19 km/h. Le Frontier VA vous impressionner une fois dans un sentier.

Une dose de technologie généreuse

Peu importe la version choisie, l’acheteur profite d’un écran tactile de 12,3 pouces pour le système multimédia, de la connexion sans fil aux applications Apple CarPlay et Android Auto, des services connectés de Nissan, d’un point d’accès Wi-Fi, ainsi que de la recharge sans fil pour les appareils cellulaires.

Plusieurs aides à la conduite sont également au programme, dont l’alerte de sortie de voie, l’avertisseur d’angle mort, l’alerte de circulation transversale arrière, les capteurs de stationnement arrière et le régulateur de vitesse intelligent.

Le Frontier n’est peut-être pas à la hauteur de certains de ses principaux rivaux, mais il n’est pas à négliger pour autant. Nissan a fait du bon boulot lors de la dernière refonte du modèle, qui mérite d’être considéré dans cette catégorie.

Voici les versions et leurs prix pour 2027

Version PDSF Prix de vente Frontier Pro-4X cabine multiplace 4×4 (caisse de 5 pieds) 56 998 $ 59 822 $ Frontier Pro-4X Luxe cabine multiplace 4×4 (caisse de 5 pieds) 59 998 $ 62 788 $ Frontier Pro-4X Luxe cabine multiplace 4×4 (caisse de 6 pieds) 60 598 $ 63 422 $

Le Nissan Frontier 2027 est attendu chez les concessionnaires canadiens de la marque quelque part au cours de l’automne.