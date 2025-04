Mitsubishi Eclipse Cross 2025: ce qu’on a aimé et moins aimé

La gamme actuelle de Mitsubishi ne compte que trois modèles, en l’occurrence, trois VUS. L’Eclipse Cross 2025 est l’un d’eux et il se positionne en plein dans le milieu.

Le Mitsubishi Eclipse Cross 2025 est un VUS à mi-chemin entre le segment sous-compact et compact.

Son capot renferme un moteur turbocompressé de 1,5 L.

L’Eclipse Cross affiche un prix d’entrée de 29 398 $.

Avec la disparition de la Mirage au terme de l’année-modèle 2024, le catalogue actuel de Mitsubishi ne comprend que trois modèles: le RVR, l’Eclipse Cross et l’Outlander. Cet hiver, EcoloAuto a pris le volant de du Mitsubishi Eclipse Cross 2025 sur les routes du Québec. Voici le compte-rendu de ce qui nous a plu et de ce que nous avons moins aimé.

Ce qu’on a aimé du Mitsubishi Eclipse Cross 2025:

Le système à quatre roues motrices S-AWC

Contrairement à d’autres petits VUS dont les versions de base sont livrées avec les roues motrices avant, le Mitsubishi Eclipse Cross 2025 est équipé de série du système à quatre roues motrices. Qui plus est, il s’agit du système S-AWC (Super All-Wheel Control) qui s’avère plutôt efficace. Pour les consommateurs québécois, ce système représente un véritable atout, surtout en hiver et sur des surfaces inégales.

Sa garantie avantageuse

Le portfolio nord-américain de Mitsubishi se fait quelque peu vieillissant. Les architectures et les motorisations ne sont pas des plus modernes. Cela étant dit, ce sont des véhicules qui ont eu le temps de prouver leur fiabilité. C’est le cas de l’Eclipse Cross 2025 qui ne propose rien d’innovant, mais sa formule est éprouvée. Par ailleurs, le fabricant offre une garantie très généreuse de dix ans ou de 160 000 kilomètres pour le groupe motopropulseur. Quant à la garantie de base, elle est de cinq ans ou de 100 000 kilomètres. De cette manière, on peut se procurer l’un ou l’autre des trois VUS de Mitsubishi et espérer le conserver longtemps sans crainte.

Fabriqué au Japon, l’Eclipse Cross 2025 est un petit VUS d’entrée de gamme sans tracas qui brille par sa durabilité.

Son prix est raisonnable si l’on s’en tient à une version d’entrée de gamme

Étant donné la vocation du Mitsubishi Eclipse Cross 2025, nous estimons qu’il s’agirait d’une erreur d’opter pour une version haut de gamme. En effet, à près de 38 000 et de 38 500 $, les versions Noir S-AWC et GT S-AWC sont trop dispendieuses pour ce qu’elles offrent. Pour conclure une bonne affaire avec ce modèle, nous sommes d’avis qu’il est préférable de s’en tenir avec version moins équipée. À titre d’exemple, la version SE S-AWC affiche un prix d’entrée sous la barre des 33 000 $. Alors que le prix des véhicules neufs a explosé ces dernières années au pays, l’Eclipse Cross demeure un produit relativement accessible pour les consommateurs d’ici dont le budget peut parfois être un peu plus serré.

Ce qu’on a moins aimé du Mitsubishi Eclipse Cross 2025:

Le fait qu’il soit à cheval entre deux segments

Depuis son introduction en 2018, le Mitsubishi Eclipse Cross est à cheval entre deux segments. D’un côté, on retrouve le RVR qui est clairement un VUS sous-compact. Et de l’autre, on a l’Outlander qui s’est toujours défini comme un VUS compact. Alors, si l’Eclipse Cross se positionne entre les deux, à quel segment appartient-il? Est-il un VUS pas-si-sous-compact-que-ça-finalement? Est-ce plutôt un VUS un-peu-plus-compact-que-compact? Dans tous les cas, le flou entourant son positionnement lui a certainement nui en début de carrière, ce qui n’a pas favorisé son envol.

L’insonorisation de l’Eclipse Cross 2025 pourrait être améliorée

Le Mitsubishi Eclipse Cross 2025 est un véhicule à bord duquel les fioritures sont à peu près inexistantes. On s’en tient à l’essentiel et c’est ce qui compte pour le consommateur. L’expérience globale est plutôt rustique et la technologie rappelle une autre époque. Cela étant dit, on peut très bien vivre avec ces points négatifs si l’on modère ses attentes. En revanche, l’insonorisation de l’habitacle nous a paru insuffisante. Ainsi, lorsque l’on circule autant en ville que sur l’autoroute, les bruits de vent et du véhicule sont nombreux. Bien que l’on doit se rappeler que l’on se trouve à bord d’un véhicule d’entrée de gamme, le manque d’insonorisation demeure un élément désagréable.

Aucune version électrifiée n’est offerte

Mitsubishi a fait partie des premiers constructeurs automobiles à offrir un véhicule électrique en débarquant au pays avec l’i-MiEV en 2012. Le constructeur a japonais a réalisé un second bel exploit en offrant une version hybride rechargeable de l’Outlander dès 2018. On pouvait croire que son engagement était fort et bien réel. Cela étant dit, on aurait apprécié que l’expertise dans le domaine de l’électrification puisse profiter à d’autres modèles de la marque, comme l’Eclipse Cross. Hélas, celui-ci doit se contenter d’un moteur turbocompressé à quatre cylindres de 1,5 L. Il génère une puissance de 152 L/100 kilomètres et un couple de 184 lb-pi. Le bloc est jumelé à une transmission à variation continue. Une quelconque forme d’électrification serait la bienvenue.

En somme, le Mitsubishi Eclipse Cross incarne bien l’expression du “beau, bon et pas si cher que ça”. Il représente une valeur intéressante pour les consommateurs en quête d’un petit VUS neuf avec un budget qui n’est pas illimité. Qui plus est, sa garantie et sa durabilité feront en sorte que vous pourrez le posséder longtemps, et ce, sans souci.