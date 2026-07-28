Le Mitsubishi Eclipse Sportback VÉ 2027 offrira la recharge rapide NACS et la compatibilité J1772

Comme son jumeau, le Nissan Leaf, l’Eclipse Sportback reçoit deux ports de recharge : NACS pour la recharge rapide à courant continu et J1772 pour la recharge à courant alternatif.

L’Eclipse Sportback sera compatible de série avec les normes de recharge NACS et J1772.

La batterie de 75 kWh refroidie par liquide favorise la recharge rapide et la durabilité.

Mitsubishi prévoit son lancement nord-américain au début de l’automne 2026.

Mitsubishi a publié les détails techniques de son futur Eclipse Sportback 2027, confirmant les technologies de recharge qui seront offertes lorsque le multisegment électrique arrivera en Amérique du Nord au début de l’automne 2026.

Chaque Eclipse Sportback sera compatible avec la norme de recharge nord-américaine (NACS), permettant ainsi l’accès au réseau de Superchargeurs de Tesla pour la recharge rapide à courant continu. Le véhicule acceptera une puissance de recharge pouvant atteindre 150 kW, ce qui permettra de faire passer le niveau de charge de la batterie de 10 % à 80 % en environ 35 minutes dans des conditions adéquates. Les performances de recharge réelles dépendront de nombreux facteurs.

Pour la recharge à domicile et sur les bornes publiques à courant alternatif, le véhicule comprendra également un connecteur SAE J1772. Celui-ci assurera la compatibilité avec les infrastructures de recharge de niveau 1 et de niveau 2, offrant ainsi aux propriétaires une grande flexibilité dans les lieux de recharge résidentiels et publics.

L’Eclipse Sportback utilisera de série une batterie lithium-ion de 75 kWh refroidie par liquide. Le refroidissement par liquide améliore l’efficacité de la recharge tout en favorisant la longévité de la batterie et en aidant à maximiser l’autonomie dans diverses conditions d’utilisation.

Le nouveau modèle sera fourni dans le cadre du partenariat de l’Alliance entre Mitsubishi Motors et Nissan Motor Co. et repose sur l’actuelle génération du Nissan Leaf. Bien qu’il en partage les éléments fondamentaux, l’Eclipse Sportback recevra un style extérieur propre à Mitsubishi, notamment des boucliers avant et arrière exclusifs, des signatures lumineuses distinctives, de nouveaux modèles de jantes en alliage et l’emblème aux trois diamants de l’entreprise.

Le multisegment électrique s’inscrit dans le plan d’affaires Momentum 2030 de Mitsubishi pour l’Amérique du Nord. Cette stratégie combine une gamme de véhicules élargie, une électrification accrue, des mises à jour de l’approche de l’entreprise en matière de vente au détail et la poursuite des investissements dans son réseau de concessionnaires.

Mitsubishi a également confirmé que l’Eclipse Sportback sera suivi, au début de 2027, d’une nouvelle variante robuste et axée sur la conduite hors route du VUS Outlander. Espérons qu’il ne s’agira pas du prix de consolation de l’Amérique du Nord pour ne pas recevoir un véritable véhicule hors route dérivé du Pajero.

D’autres caractéristiques du produit, notamment l’autonomie, les prix, les versions et la disponibilité sur le marché canadien, devraient être annoncées à l’approche du lancement du véhicule.