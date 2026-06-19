Mitsubishi mise sur les VUS avec le retour du Montero à châssis à cadre

Mitsubishi a présenté une stratégie de nouveaux produits jusqu’à la fin de la décennie comprenant le retour du VUS Montero, des modèles Outlander redessinés, une camionnette intermédiaire et une gamme élargie de motorisations hybrides.

Le retour du VUS Montero vise le segment hors route avec une architecture à châssis sur longerons et trois rangées de sièges.

Mitsubishi prévoit lancer un nouveau véhicule ou un véhicule redessiné chaque année en Amérique du Nord jusqu’à l’exercice 2030 dans le cadre du plan Momentum 2030.

Une nouvelle camionnette, des multisegments redessinés et des motorisations hybrides constituent le cœur de la future stratégie produit.

Mitsubishi a profité d’une rencontre privée avec ses concessionnaires près de Chicago le 5 juin pour présenter la feuille de route de nouveaux véhicules nord-américaine la plus ambitieuse de la marque depuis plusieurs années. Environ 180 détaillants américains et canadiens ont participé à l’événement, où les dirigeants ont présenté les futurs véhicules attendus d’ici la fin de la décennie dans le cadre du plan d’affaires Momentum 2030 de l’entreprise.

Cette stratégie prévoit l’introduction par Mitsubishi d’un nouveau modèle ou d’un modèle redessiné chaque année jusqu’à l’exercice 2030, alors que le constructeur cherche à rebâtir son image dans des marchés où il propose actuellement une gamme très limitée. Les concessionnaires ont pu voir plusieurs produits à venir, dont un Montero relancé, des modèles Outlander de nouvelle génération, une future camionnette intermédiaire ainsi que le premier véhicule électrique moderne de l’entreprise.

La pièce maîtresse de la présentation était un VUS à châssis sur longerons dérivé du retour du Pajero. Appelé à porter le nom Montero en Amérique du Nord, ce véhicule marquerait le retour de Mitsubishi dans le segment des VUS robustes axés sur les capacités hors route. Les détaillants présents à l’événement ont comparé ses dimensions et son positionnement à ceux du Toyota Land Cruiser.

Construit sur une architecture à châssis en échelle apparentée à celle de la camionnette Mitsubishi Triton, le VUS adopte une silhouette carrée, une garde au sol de près de 12 pouces et trois rangées de sièges. Les concessionnaires ont décrit un habitacle moderne doté d’un combiné d’instruments numérique, d’un grand écran d’infodivertissement et de matériaux rehaussés visant à positionner le véhicule plus haut de gamme que les modèles Mitsubishi actuels.

L’entreprise a également présenté ses plans de retour dans le segment nord-américain des camionnettes, qu’elle avait quitté après la Mitsubishi Raider dérivée du Dodge Dakota. Une camionnette intermédiaire développée avec Nissan est attendue plus tard au cours de la décennie. Elle utilisera la plateforme de prochaine génération du Frontier tout en intégrant un style propre à Mitsubishi. Sa production est prévue aux États-Unis et son lancement est ciblé pour 2029.

La gamme de multisegments à fort volume de Mitsubishi doit également subir d’importants changements. L’Outlander Sport (RVR au Canada) sera remplacé par un tout nouveau modèle plus imposant et à l’apparence plus robuste au cours de la deuxième moitié de 2028.

L’Outlander de cinquième génération devrait arriver la même année sur une architecture développée par Mitsubishi, remplaçant la plateforme actuelle issue de l’alliance Nissan-Renault. Avant l’arrivée de cette refonte dans les salles d’exposition, Mitsubishi prévoit lancer en 2027 une version Outlander davantage orientée vers le hors route, avec une garde au sol accrue, une suspension révisée, des capacités de rouage intégral améliorées et un style extérieur plus agressif.

Les futurs produits lancés après 2027 devraient être équipés de systèmes hybrides ou hybrides légers, plutôt que de groupes motopropulseurs électriques ou hybrides rechargeables, alors que Mitsubishi adapte sa stratégie aux conditions du marché et aux exigences réglementaires.

Source: AutoGuide