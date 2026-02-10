Le Nissan Rogue hybride rechargeable 2026 affiché à partir de 61 557 $ au Canada

Le prix de départ du Rogue VEHR est environ 10 000 $ plus élevé que celui du Mitsubishi Outlander 2025

Nissan lance son premier hybride rechargeable au Canada avec le Rogue, proposé à partir de 58 698 $, attendu au début de 2026.

Le Rogue hybride rechargeable offre une autonomie électrique de 61 km, le rouage intégral de série et des performances supérieures à la version à essence.

Son positionnement tarifaire élevé place le Rogue hybride rechargeable comme un VUS compact haut de gamme, en amont du futur hybride e-POWER de 2027.

Le Nissan Rogue VEHR Platinum 2026 arrivera chez les concessionnaires canadiens au début de 2026 avec un prix de détail suggéré par le fabricant (PDSF) à partir de 58 698 $, ou 61 557 $ avec les frais. Il s’agit du premier modèle hybride rechargeable offert par Nissan au Canada et aux États-Unis.

Bien que le prix de départ du Rogue VEHR 2026 soit supérieur de 10 000 $ à celui de l’Outlander VEHR d’entrée de gamme, le Rogue repose sur la version GT S-AWC de Mitsubishi, dont le prix s’établit à 58 098 $ avant les frais. Il n’y a donc pas de prime à payer pour le modèle Nissan.

Le Rogue VEHR Platinum est livré de série avec un combiné d’instruments numérique de 12,3 po, un écran multimédia de 9 po compatible avec Apple CarPlay sans fil et Android Auto filaire, des phares antibrouillard à DEL et des sièges avant chauffants. Il ajoute également un affichage tête haute de 10 po, une chaîne audio Bose à neuf haut-parleurs, un toit ouvrant panoramique à commande électrique, des sièges arrière chauffants et une sellerie garnie de cuir.

Le Rogue hybride rechargeable, tout comme l’Outlander 2025, propose une autonomie électrique estimée à 61 km grâce à une batterie de 20 kWh pleinement chargée, ainsi qu’une autonomie totale pouvant atteindre 679 km. La consommation est estimée à 3,7 Le/100 km, ou à 9 L/100 km en mode essence seulement. Le rouage intégral intelligent est inclus de série. La puissance combinée du système atteint 248 chevaux et 322 lb-pi de couple, ce qui permet des accélérations plus rapides que celles du Rogue 2026 à essence.

Le Rogue VEHR agit comme un modèle transitoire en attendant la suite. Son lancement sera suivi par celui du Nissan Rogue hybride e-POWER, prévu pour la fin de 2026. Ce modèle de nouvelle génération utilisera la troisième génération du système e-POWER de Nissan, conçu pour le Canada et les États-Unis, offrant une propulsion électrique sans nécessiter de recharge externe. Nous avons très hâte de le découvrir.

Entre-temps, le Nissan Rogue à moteur à combustion interne demeure en vente, avec un prix de départ de 37 186 $, frais compris.