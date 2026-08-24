Nissan Canada annonce les prix de l’Ariya 2027

Le Nissan Ariya profite d’une mise à jour pour 2027, avec un style retouché, une modernisation de la technologie embarquée, ainsi qu’une capacité de recharge plus polyvalente. Le VUS électrique fera son entrée chez les concessionnaires canadiens cet automne.

Le prix de départ s’établit à 48 998 $, avant les frais

Un incitatif fédéral de 5000 $ est offert sur la version SV à traction

La présence d’un port NACS permet désormais l’accès aux chargeurs de Tesla

Une cure de rajeunissement bienvenue

Sur le plan esthétique, l’Ariya hérite d’une nouvelle signature visuelle inspirée de la philosophie de design « Timeless Japanese Futurism » de Nissan. Elle est accompagnée de nouvelles jantes et d’une teinte bicolore Vert plasma du plus bel effet.

L’habitacle profite lui aussi d’une nouvelle couleur exclusive. La compagnie promet un « confort de roulement amélioré ». On demandera aux gens de Nissan ce que cela signifie concrètement lorsqu’on va les croiser.

Le système multimédia Nissan Connect intègre désormais les services de Google, un détail qui devrait plaire aux férus de technologie.

Recharge simplifiée

La nouveauté la plus importante concerne la recharge. L’Ariya adopte maintenant le port NACS de Tesla, ce qui lui permet d’atteindre une puissance de recharge rapide en courant continu de 130 kW, tout en offrant l’accès au réseau de l’entreprise à la grandeur de l’Amérique du Nord.

Un chargeur bidirectionnel de 7 kW est également au menu sur certaines versions, permettant d’alimenter des appareils externes directement à partir du véhicule.

La fonction Plug & Charge fait aussi son apparition, simplifiant l’expérience de recharge publique via l’application MyNissan.

Sans surprise, la suite de sécurité Safety Shield 360 demeure de série sur toutes les versions.

Voici la liste de prix pour l’Ariya 2027, sans compter les frais de transport et de préparation de 2350 $ :

Version PDSF Ariya SV à traction 48 998 $ Ariya SV+ à quatre roues motrices 52 998 $ Ariya Platinum à quatre roues motrices 58 998 $