La McLaren P1 de LEGO Technic fait ses débuts en Amérique du Nord au CIAS 2025

Une LEGO McLaren P1 grandeur nature étonne les participants au Salon international de l’auto de Toronto2025

La LEGO Technic McLaren P1 est une réplique à l’échelle 1:1 comprenant plus de 342 817 éléments LEGO.

Le modèle pèse 1 220 kg et comprend une direction entièrement fonctionnelle.

Développé par 23 spécialistes LEGO en collaboration avec McLaren Automotive pendant 8 344 heures.

Le Salon international de l’auto de 2025 accueille la première nord-américaine de la LEGO Technic McLaren P1 grandeur nature, une merveille d’ingénierie qui brouille les frontières entre la créativité et l’excellence automobile.

Un chef-d’œuvre d’ingénierie : La LEGO McLaren P1

Construite à l’aide de 342 817 pièces LEGO Technic, la McLaren P1 grandeur nature reproduit le design aérodynamique du véritable hypercar tout en intégrant une direction entièrement fonctionnelle.

Une équipe de 23 experts LEGO et d’ingénieurs McLaren a passé plus de 8 344 heures à assembler méticuleusement la structure, ce qui en fait l’une des constructions automobiles LEGO les plus ambitieux jamais réalisées.

Exposé aux côtés de l’hypercar McLaren P1, ce modèle LEGO Technic démontre la convergence de la conception automobile, de l’ingénierie et de l’expression créative.