Le premier VUS de McLaren arrivera d’ici 2028, un coupé hybride prévu pour 2027

McLaren dévoile sa feuille de route de produits avec un VUS, un coupé et un cabriolet W1 d’ici 2028

McLaren prévoit de lancer un nouveau modèle chaque année jusqu’en 2028, incluant son tout premier VUS.

Un coupé hybride de près de 800 chevaux est prévu pour 2027, inaugurant une nouvelle orientation stylistique.

L’acquisition par CYVN Holdings favorise l’intégration des technologies de Gordon Murray et Forseven.

McLaren prévoit d’introduire au moins un nouveau modèle par année jusqu’en 2028, en commençant par sa voiture de série la plus rapide l’an prochain et en culminant avec son tout premier VUS en 2028. Rappelons qu’il y a environ sept ans, plusieurs dirigeants de McLaren affirmaient qu’ils ne construiraient ni ne vendraient jamais de VUS, bien que des rumeurs à ce sujet circulent depuis plus de trois ans.

La feuille de route de produits a été présentée aux concessionnaires du monde entier le 11 novembre au McLaren Creation Centre à Bicester, en Angleterre.

Le VUS, dont le nom de code est P47, représentera un virage majeur pour McLaren puisqu’il s’agira de son premier véhicule à quatre portes et qu’il pourrait devenir le modèle d’entrée de gamme de la marque. Les concessionnaires présents à la réunion ont décrit le véhicule hybride à traction intégrale comme un cinq places à la silhouette de coupé. Ses dimensions dépassent celles du Porsche Cayenne Turbo GT et il repose sur des roues de 24 pouces.

Les éléments aérodynamiques comprennent une prise d’air avant pour le refroidissement du moteur, des phares divisés, une « colonne vertébrale » aérodynamique sur le toit, ainsi qu’un grand diffuseur et un aileron arrière. Ce VUS propulsé par un V8 adoptera le nouveau langage stylistique de McLaren et arborera un écusson commémoratif rendant hommage aux origines néo-zélandaises de Bruce McLaren. Il est conçu pour rivaliser avec les VUS de performance tels que le Ferrari Purosangue et le Lamborghini Urus. McLaren n’a pas précisé où le véhicule sera assemblé. Les livraisons sont prévues pour 2028.

Avant le VUS, McLaren dévoilera en 2027 un nouveau coupé à moteur central, connu en interne sous le nom de P34. Le véhicule sera doté d’un groupe motopropulseur hybride léger à V6 développant près de 800 chevaux. Positionné entre l’Artura (environ 250 000 $) et la 750S (environ 345 000 $) en termes de prix, le P34 inaugurera un nouveau langage de design pour la marque. Sa partie avant en forme de coin rappelle la McLaren F1 et il comprendra un couvercle de moteur en verre trempé ainsi qu’un habitacle entièrement numérique doté d’un large écran à DEL.

McLaren a également présenté des mises à jour pour ses modèles existants. La 750S aura droit à une édition finale, la 788HS, prévue pour début 2027, limitée à 200 exemplaires et offerte en versions coupé et spider. Un modèle grand tourisme 2+2 pourrait remplacer la McLaren GTS en 2027. De plus, une version cabriolet du supercar W1 est prévue pour 2028, avec un toit rigide amovible en trois parties. La 750S sera également remplacée en 2028 par un nouveau modèle visant à concurrencer la Ferrari 849 Testarossa.

McLaren traverse une transition stratégique sous la direction du fonds d’investissement CYVN Holdings, basé à Abou Dhabi, qui a acquis le constructeur en avril. CYVN détient également la jeune entreprise britannique Forseven, spécialisée dans les véhicules électriques, ainsi qu’une participation majoritaire dans la division électrique de Gordon Murray Design.

Les futurs modèles McLaren intégreront des technologies de conception légère et de groupes motopropulseurs électriques issues de ces entreprises partenaires. La majorité de la gamme devrait être hybridée d’ici trois ans.