Voyage dans le temps – Oldsmobile : 10 modèles qui ont marqué l’histoire

Il y a exactement 22 ans aujourd’hui, soit le 29 avril 2004, la dernière Oldsmobile a été produite, mettant fin à l’histoire de cette marque qui avait atteint le centenaire quelques années plus tôt. Plusieurs facteurs ont contribué à sa disparition, dont le fait que sa clientèle était vieillissante et qu’on n’a jamais réussi à la rajeunir. Et lorsque le mot « Old » (vieux) figure dans le nom de la compagnie, la tendance est difficile à inverser.

Le nom était tiré de son créateur, Ransom E. Olds, né le 3 juin 1864. Le 21 août 1897, il fonde la Olds Motor Works, qui va éventuellement se retrouver au sein de l’empire de la General Motors. Dès sa fondation, Oldsmobile (le nom sera officialisé en 1902) travaille sur un modèle qui allait marquer l’histoire et lancer l’entreprise : la Curved Dash. Au fil des 100 années qui allaient suivre, d’autres modèles iconiques sont venus marquer l’histoire. En voici dix.

1 — Curved Dash (1901-1904) : la pionnière

Bien avant la Ford Model T, c’est la Curved Dash d’Oldsmobile qui s’impose comme la première automobile américaine produite en grande série. Elle fut assemblée sur une chaîne de montage stationnaire, une approche que Henry Ford perfectionnera et popularisera. Prix du modèle en 1901 : à partir de 600 $ US. Fait amusant, l’une des publicités de l’époque mentionnait que la voiture pouvait être conduite par des personnes non expérimentées.

Quant au nom de la voiture, ne cherchez pas plus loin que sa partie avant et son design incurvé.

2 — Oldsmobile Série 60 et Série 70 (1940) : la transmission automatique

En 1940, Oldsmobile présente une innovation jugée révolutionnaire à l’époque, soit la première transmission entièrement automatique destinée au grand public, la Hydra-Matic. Incroyablement, cette option ne coûtait que 57 $. Pour vous situer, les modèles de la gamme étaient offerts entre 852 $ et 1575 $ en 1940. Aujourd’hui, la transmission automatique est partout.

3 — Rocket 88 / Coupé Holiday (1949–1950) : Oldsmobile, la sportive

Au cours des années 1950, Oldsmobile va tranquillement se donner une image plus sportive. Ça commence en 1949 avec l’introduction du célèbre moteur V8 Rocket de 303 pouces, un bloc qui offrait alors 135 chevaux. Il pouvait entre autres être installé dans la salle des machines du modèle de la Série 88, une voiture aux lignes spectaculaires, spécialement en version coupée.

4 — Jetfire (1962-1963) : le turbo avant son temps

En 1962, Oldsmobile fut l’un des premiers constructeurs américains à offrir de série un moteur turbocompressé. Sur le bloc, on trouvait un autocollant portant la mention « Turbo Rocket ». On avait tout simplement greffé un turbo au moteur V8 de 215 pouces cubes et réglé le tout pour que ce dernier propose un cheval-vapeur par pouce cube, soit 215. C’était avant-gardiste (même si l’exploit d’un cheval-vapeur par pouce cube avait déjà été accompli). On l’abandonnera après deux ans en raison de problèmes de fiabilité, mais le temps donnera raison à Oldsmobile, alors qu’aujourd’hui les moteurs turbocompressés sont partout dans l’industrie.

5 — Oldsmobile 4-4-2 : l’ère des muscle cars

Certains affirment que c’est Oldsmobile, avec son moteur Rocket, qui a donné naissance au premier vrai muscle car. Qu’importe, à la fin des années 60, alors que la mode est bien implantée, la marque propose son propre modèle, la 4-4-2. En 1964, la compagnie avait introduit l’option 4-4-2. À partir de 1968, c’est un modèle à part entière basé sur la Cutlass. Et que voulaient dire les chiffres 4-4-2 à l’origine ? Un carburateur à quatre corps, une boîte manuelle à quatre vitesses et deux sorties d’échappement.

6 — Toronado : la traction

Lorsque la Toronado est lancée en 1966, elle devient la première voiture américaine à traction produite en série depuis la Cord 810/812 de la fin des années 30. Son V8 de 425 pouces cubes développait 385 chevaux et 475 livres-pieds de couple. Surtout, le design de cette voiture avait séduit tout le monde. C’est toujours le cas aujourd’hui. D’ailleurs, la revue Motor Trend lui avait décerné le titre de voiture de l’année.

7 – Cutlass (1961–1999) : la reine des ventes

Certains modèles nous paraissent éternels. Chez Oldsmobile, c’est la Cutlass qui a figuré au catalogue de la marque de 1961 à 1999. Au début, c’était pour désigner un ensemble d’options sur les modèles F-85, mais rapidement, le nom deviendra une série à part entière. Dans les années 70, on voyait des Cutlass partout. En 1977, la Cutlass sera dominante et permettra à Oldsmobile d’atteindre, pour la première fois de son histoire, le million de modèles vendus d’un même millésime (1977). Dans les années 80, le nom servira à désigner différents modèles, comme Cutlass Cierra, Cutlass Calais et Cutlass Supreme.

8 — Delta 88 Royale (1965–1985) — La Cadillac des pauvres

Au sein de la famille General Motors, on retrouvait plusieurs marques proposant du luxe. Bien sûr, il y avait Cadillac au sommet, mais les divisions Buick et Oldsmobile proposaient aussi des versions huppées qui s’approchaient de ce que Cadillac offrait. Jouant une carte plus discrète, un modèle comme la Delta Royale 88 venait séduire ceux à la recherche d’un grand luxe, mais d’une image plus discrète que celle proposée par Cadillac. Le modèle a grandement contribué au succès de la marque au cours des années 60, 70 et 80.

9 — Aurora (1995-2003) : un dernier grand coup

En avril 1990, Oldsmobile produit son dernier moteur Rocket, comme si cela représentait un signe avant-coureur de ce qui allait suivre. La compagnie n’avait cependant pas dit son dernier mot. Au milieu de la décennie, elle a introduit l’Aurora, une voiture aux lignes spectaculaires et fluides, qui faisait tourner les têtes. Cette voiture proposait un moteur V8 de 4,0 litres et 250 chevaux, un bloc dérivé du moteur Northstar que l’on retrouvait chez Cadillac.

Et, autre signe avant-coureur de ce qui se passait chez Oldsmobile, la compagnie avait décidé de ne pas mettre le nom Oldsmobile sur ce modèle, comme si elle voulait s’en détacher pour séduire une clientèle plus jeune. En fait, le seul endroit où il était visible, c’était sur la radio.

10 — Alero : le chant du cygne

La dernière automobile produite par Oldsmobile a été l’Alero, qui n’était pas une mauvaise voiture. Cependant, même lors de son arrivée sur le marché à l’automne 1998, on savait que les choses ne tournaient pas rondement. L’Alero n’a pas été en mesure de renverser la vapeur. Le 29 avril 2004, la dernière Oldsmobile quittait la chaîne de montage de l’usine GM de Lansing, au Michigan, marquant la fin de la plus ancienne marque automobile américaine encore en activité (après 107 ans d’existence).

L’Alero n’a pas été le modèle le plus glorieux de l’histoire de la marque, mais il ne sera jamais oublié en raison de son importance historique.

Conclusion

Voilà qui complète ce tour rapide des 107 ans d’Oldsmobile. Bien entendu, certains modèles ont été oubliés ; il est impensable de résumer 100 ans d’histoire à seulement 10 véhicules. Néanmoins, vous avez là certains des modèles les plus importants d’une marque qui a marqué l’histoire de l’automobile.