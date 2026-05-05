Le Groupe BMW a désormais produit deux millions de véhicules électriques

Le Groupe BMW comprend les marques BMW, MINI et Rolls-Royce, qui vendent toutes actuellement au moins un modèle électrique.

Ensemble, ces trois marques ont fabriqué plus de 2 millions de véhicules électriques depuis la sortie de la première BMW i3 en 2013.

Le deux millionième véhicule électrique est une BMW i5 M60 xDrive de couleur Tansanit Blue, fabriquée à Dingolfing.

Après environ 13 ans de production de VÉ, le Groupe BMW a désormais fabriqué son deux millionième véhicule électrique, une i5 M60 xDrive peinte en Tansanit Blue.

Cette voiture a été produite à Dingolfing, où le constructeur assemble la plupart de ses modèles électriques, y compris l’i7 et l’iX. Plutôt que d’être envoyée au musée du constructeur, cette i5 sera livrée à un acheteur en Espagne.

Bien qu’il n’ait pas autant de modèles électriques différents que certains de ses concurrents, BMW a été parmi les premiers constructeurs traditionnels à lancer un modèle électrique moderne avec la première i3 en 2013.

À l’époque, les seuls autres véhicules électriques fabriqués par des constructeurs « historiques » étaient la Nissan Leaf, la Mitsubishi i-Miev (et ses parentes Peugeot et Citroën), la Chevrolet Spark EV, la Smart ForTwo EQ, la Ford Focus Electric, les Renault Fluence ZE, Twizy et Zoe, la Toyota eQ, la Honda Fit EV, le Toyota RAV4 EV, la Fiat 500e et la Volkswagen e-Up, dont plusieurs étaient considérés comme des VÉ de conformité.

À l’époque, Tesla venait de lancer la Model S, qui est généralement reconnue comme la voiture ayant prouvé que les VÉ pouvaient remplacer les véhicules à combustion pour la plupart des conducteurs.

Il a fallu attendre 2020 pour que BMW lance son deuxième véhicule entièrement électrique, à savoir la première génération de l’iX3, un modèle non commercialisé en Amérique du Nord.

En 2021, le constructeur a ajouté les actuelles iX et i4 à sa gamme, suivies de peu par l’i7 en 2022 et l’i5 en 2023.

En ce moment, BMW travaille sur le lancement d’une deuxième génération du VUS iX3 et d’une nouvelle berline i3, qui seront toutes deux basées sur la plateforme Neue Klasse.

Bien entendu, si BMW elle-même est le principal producteur de véhicules électriques au sein du groupe, MINI et Rolls-Royce ont également contribué à ce total de deux millions de VÉ produits.

En effet, MINI a lancé sa première voiture électrique de série, la MINI SE, en 2019, suivie plus tard par le Countryman EV en 2023 et l’Aceman EV en 2024.

De son côté, Rolls-Royce a ajouté le coupé électrique Spectre à sa gamme en 2022.