Zeekr, Chery et BYD font avancer leurs plans de lancement de VÉ au Canada

Zeekr a commencé à recruter au Canada, le Jaecoo E5 de Chery a été aperçu en Ontario, et BYD planifie des magasins alors que les importations de VÉ construits en Chine se rapprochent.

Zeekr a publié sept postes de direction basés à Toronto couvrant les ventes, le marketing, les affaires juridiques et le développement du réseau de concessionnaires.

Deux VÉ Chery Jaecoo E5 ont été aperçus en Ontario avec des plaques d’immatriculation de constructeur.

Le Canada n’a pas encore attribué de quotas d’importation de VÉ chinois dans le cadre de 2026.

Les marques chinoises de VÉ passent rapidement de l’étape de la planification à des préparatifs visibles au Canada, avec des activités de recrutement, des véhicules d’essai et des préparatifs de vente au détail indiquant clairement qu’une entrée sur le marché devrait commencer tard cette année.

La marque Zeekr de Geely Holding a commencé à recruter à Toronto pour des postes canadiens de direction. La marque de VÉ de luxe a publié sept postes le 28 avril couvrant les ventes, les produits, les affaires juridiques, le marketing, le développement du réseau et l’après-vente.

Les affichages suggèrent fortement que Zeekr met en place la structure nécessaire pour vendre et soutenir des véhicules au Canada. Un poste en développement de réseau comprend la responsabilité d’examiner les plans d’affaires des concessionnaires et de préparer un guide des opérations pour les concessionnaires.

Chery Automobile Co. prend également des mesures concrètes en vue d’établir une présence au Canada. L’entreprise a déclaré en mars qu’elle étudiait une position à long terme au pays et a ensuite amené près de deux douzaines de représentants de concessionnaires canadiens au Salon de l’auto de Beijing.

En avril, deux véhicules utilitaires électriques Jaecoo E5 ont été aperçus dans un stationnement commercial à North York, en Ontario. Les véhicules portaient des plaques d’immatriculation de constructeur de l’Ontario, qui sont réservées aux constructeurs automobiles pour des essais, des évaluations et des expositions.

Le Jaecoo E5 fait partie de la marque Jaecoo de Chery, axée sur l’exportation. En Australie, le modèle se vend à partir d’environ 37 000 $, alors que le dollar australien s’échange près de la parité avec le dollar canadien. Le prix canadien, les caractéristiques et le calendrier de lancement, s’il se concrétise, n’ont pas été confirmés.

Selon l’article source, Transports Canada n’a pas indiqué si Chery travaillait avec le ministère afin de satisfaire aux Normes de sécurité des véhicules automobiles du Canada. Le ministère a indiqué que les règles canadiennes peuvent permettre l’importation temporaire de véhicules non conformes à des fins précises, notamment l’évaluation, la démonstration et les essais.

BYD prépare également un déploiement canadien. L’entreprise prévoit ouvrir jusqu’à 20 magasins au Canada cette année avec l’appui de partenaires locaux.

Il sera intéressant de voir évoluer le paysage automobile canadien au cours des prochaines années.

Source: Automotive News