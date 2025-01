McLaren présente la GTS pour la première fois au Salon de l’auto de Montréal

La GTS est une version actualisée de la GT de l’an dernier, la plus petite et la plus utilisable des supercars de la marque.

La 750S et la Artura hybride rechargeable font également leur retour.

McLaren n’est peut-être pas le plus grand acteur dans le domaine des supercars, mais sa gamme de voitures modernes et très puissantes ne manquera pas d’attirer l’attention des passionnés d’automobile. L’entreprise britannique présente trois de ses modèles actuels au Salon de l’auto de Montréal 2025, dont la nouvelle GTS, adaptée au Grand Tourisme.

Voici quelques détails sur ces voitures exceptionnelles :

GTS

Présentée pour la première fois à Montréal, la GTS prend place sur le stand McLaren en tant que supercar la plus récente et la plus utilisable de la marque. Une évolution de la GT des années passées, la GTS poursuit le rôle de son prédécesseur en tant que voiture de Grand Tourisme à l’aise aussi bien sur circuit que dans la circulation urbaine. Alors qu’aucune supercar n’est jamais totalement pratique pour la conduite quotidienne, la McLaren GTS se veut aussi polyvalente que possible, combinant des performances impressionnantes avec un habitacle confortable et plus d’espace de chargement que ce que l’on pourrait attendre de ce type de véhicule. La GTS est plus légère et plus puissante que la GT, son V8 biturbo de 4,0 litres d’origine AMG développant 626 chevaux et 465 lb-pi de couple. Cela se traduit par des temps d’accélération de 3,2 secondes pour le 0 à 100 km/h et de 8,9 secondes pour le 0 à 200 km/h, avec une vitesse maximale fixée à 326 km/h.

750S

Plus de puissance et moins de poids, c’est aussi la recette employée par la 750S, qui a remplacé la 720S dans la gamme McLaren pour l’année-modèle 2024. Bien qu’elle soit un peu plus grande que la GTS, la 750S est la supercar de série la plus légère jamais développée par la société britannique, avec un poids à sec de seulement 2 815 livres. Elle est également la plus puissante, avec 740 chevaux et 590 lb-pi de couple, grâce à un V8 biturbo de 4,0 litres monté en position centrale. Sans surprise, cela fait de la 750S la plus rapide des trois McLaren exposées à Montréal, avec un chrono de 0 à 100 km/h en seulement 2,8 secondes et une vitesse de pointe de 332 km/h. Si l’allègement est en partie dû à un intérieur plus fonctionnel, la 750S dispose encore de suffisamment de confort pour rendre la conduite sur route agréable.

Artura

L’Artura est la deuxième McLaren à être équipée d’un groupe motopropulseur hybride rechargeable, après la très exclusive hypercar P1. Sous le capot arrière de l’Artura se trouve un moteur V6 de 3,0 litres équipé de deux turbocompresseurs commandés électriquement, d’un moteur électrique et d’une batterie lithium-ion de 7,4 kWh. McLaren affirme que l’Artura peut parcourir jusqu’à 33 kilomètres en utilisant uniquement l’électricité, mais les performances sont clairement l’objectif principal de ce groupe motopropulseur. En effet, une puissance combinée de 691 chevaux et un couple de 531 lb-pi peuvent propulser la supercar électrifiée à 100 km/h en 3 secondes exactement, avant d’atteindre une vitesse de pointe de 330 km/h.