Maserati présentera deux concepts et son plan d’avenir en décembre

Maserati présentera un plan d’avenir et deux concepts à Modène en décembre.

Un concept annonce le retour de la marque dans le segment des VUS intermédiaires grands.

Un deuxième concept explore l’idée d’un modèle porte-étendard surbaissé inspiré de la Quattroporte.

Maserati exposera sa prochaine orientation en matière de produits et un plan pour l’avenir de la marque à Modène en décembre, a déclaré Antonio Filosa, chef de la direction de Stellantis. La marque de luxe continue de faire face à des questions sur sa viabilité et sa place au sein du groupe.

L’absence de l’entreprise au Salon de l’auto de Paris 2026 avait attiré l’attention sur son avenir incertain. Filosa a pris cet engagement pour décembre en s’adressant aux médias, affirmant que la présentation ne se résumerait pas à un écran de fumée numérique. Il a décrit la marque comme une marque chère aux gens et déclaré que le plan assurerait son avenir.

L’événement devrait comprendre deux concepts, dont un qui annonce le retour de Maserati dans le segment des grands VUS. Le chef de la direction de Maserati, Santo Ficili, a décrit le premier comme un véhicule qui ramènerait l’entreprise dans le segment des VUS du segment E, ou des grands VUS intermédiaires. Le nom « Levante » est utilisé uniquement pour décrire le retour dans ce segment. Le VUS Levante a été abandonné en 2024.

Un deuxième concept explorera un futur modèle porte-étendard inspiré de la Quattroporte. Ficili a déclaré que Maserati envisage un grand véhicule surbaissé situé entre un shooting brake (familiale élancée) et un multisegment, plutôt qu’une berline conventionnelle. Ces commentaires laissent entrevoir la renaissance possible de l’un des noms les plus connus de la marque, même si aucun calendrier de production ni détail sur les groupes motopropulseurs n’a été communiqué.

La présentation de décembre devrait comprendre un plan concret, ainsi que de nouveaux produits et de nouvelles technologies. « Maserati a besoin de produits, Maserati a besoin de technologie », a déclaré Filosa. L’entreprise n’a pas encore précisé quelles plateformes ou quels systèmes de Stellantis pourraient soutenir les modèles proposés, ce qui soulève des questions sur l’accès de la marque italienne aux technologies nécessaires pour rivaliser avec les constructeurs de luxe établis.

Les ventes mondiales de Maserati ont fortement chuté ces dernières années. L’accent mis sur les véhicules électriques et la fin du V8 n’ont pas trouvé écho auprès d’un nombre suffisant de clients. Le recul des ventes a alimenté une incertitude presque constante quant aux investissements que Stellantis consacrera à la marque et à sa capacité à être rentable.

Ficili a décrit la future gamme comme reposant sur deux principaux piliers de produits, avec le Grecale entre les deux afin de générer du volume. L’un serait axé sur les voitures de grand tourisme et de performance de Maserati : la MC20, sa variante GT2 Stradale, la décapotable GranCabrio et le coupé GranTurismo. L’autre s’articulerait autour du successeur du Levante et d’un véhicule utilitaire multisegment porte-étendard dérivé de la Quattroporte.

La rencontre de décembre à Modène donnera la première indication détaillée de la façon dont la marque compte reconstruire sa gamme et obtenir le soutien continu de Stellantis.

Source: Autoexpress