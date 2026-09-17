Maserati envisage le retour du Levante et d’autres nouveautés au cours des prochaines années

Maserati prépare un autre multisegment d’ici 2030, alors que Stellantis élabore une stratégie de produits à plus long terme pour sa marque italienne de luxe.

Maserati prévoit lancer un autre multisegment avant la fin de la décennie.

La rencontre avec les investisseurs prévue en décembre à Modène devrait préciser la future stratégie de produits de Maserati.

Les motorisations à combustion et électriques demeurent dans les plans de Maserati après l’abandon de sa stratégie exclusivement électrique.

Maserati se prépare à élargir sa gamme de modèles réduite avec un autre multisegment avant la fin de la décennie. Il s’agit d’une étape importante pour définir la position à long terme de la marque italienne de luxe au sein de Stellantis.

Les détails concernant le futur multisegment, notamment ses dimensions, ses motorisations et le calendrier de sa production, n’ont pas été dévoilés. Un portrait plus complet devrait se préciser en décembre, lorsque Maserati prévoit tenir une rencontre avec les investisseurs à Modène, en Italie. Santo Ficili, qui dirige Maserati et Alfa Romeo, a déclaré en septembre que l’entreprise préparait un plan complet pour la marque en vue de cet événement.

Le nouveau modèle devrait arriver afin de regarnir en partie la gamme considérablement réduite de Maserati. Le VUS Levante ainsi que les berlines Quattroporte et Ghibli ont quitté la gamme, tandis que les moteurs V8 ont malheureusement aussi été abandonnés. Ficili a également affirmé que Maserati devait revenir dans des segments clés où elle n’est plus représentée, plus précisément ceux qu’occupaient auparavant le Levante et la Quattroporte.

Pour l’instant, la gamme de produits s’articule autour du multisegment Grecale et des grandes routières GranTurismo et GranCabrio, aux côtés de la voiture sport MCPURA. Le chef de la direction de Stellantis, Antonio Filosa, a déclaré en mai que Maserati demeurait une composante distincte du portefeuille de 14 marques du constructeur automobile à titre de marque de luxe.

Les Grecale, GranTurismo et GranCabrio ont tous été mis à jour pour l’année-modèle 2027. Maserati a présenté en juin des modifications au style, des performances accrues et des changements techniques pour ces trois modèles. Les GranTurismo et GranCabrio Trofeo produisent maintenant 582 ch grâce à leur V6 Nettuno biturbo de 3,0 L, tandis que certaines versions du Grecale reçoivent une variante de 385 ch du même moteur.

Les variantes électrifiées Folgore demeurent au sein de la gamme, mais Maserati a abandonné son projet précédent de devenir une marque exclusivement électrique avant la fin de la décennie. Les Grecale Folgore, GranTurismo Folgore et GranCabrio Folgore 2027 continuent d’être proposés aux côtés des versions à moteur à combustion, ce qui permet à Maserati d’offrir plusieurs options de propulsion à ses clients pendant que prend forme son prochain cycle de produits.

La présentation de décembre revêtira donc une importance particulière pour le réseau de concessionnaires Maserati, frustré par le manque de produits, surtout de véhicules utilitaires. En plus de confirmer les futurs véhicules, le plan devrait apporter davantage de précisions sur le positionnement des produits et les segments dans lesquels Maserati entend livrer concurrence.

Source: Automotive News