Les Maserati GranTurismo et GranCabrio 2027 sont revisités

Les GranTurismo et ses penchants cabriolets GranCabrio reviennent remanié pour 2027. Maserati ne se contente pas d’un simple « lifting » : la marque au Trident réévalue en profondeur ses bolides emblématiques sur tous les plans, du design à la technologie, en passant par les motorisations et l’expérience à bord.

La gamme est toujours composée d’un coupé et d’un cabriolet

Les puissances vont de 483 chevaux à 751 ch. en électrique

Le recarrossage s’inspire de la Maserati MCXtrema et de la MCPura

Trois versions structurent désormais la gamme, chacune ciblant un profil de clientèle distinct : la GranTurismo/GranCabrio à 483 ch pour les amateurs de grand tourisme raffiné, les Trofeo à 582 ch pour les passionnés de sportivité, et les électriques Folgore à 751 ch pour ceux qui regardent vers l’avenir électrique sans renoncer aux sensations.

Un visage plus affûté, une présence renforcée

La face avant est l’une des transformations les plus visibles de ce millésime. Ils adoptent un effet « shark nose » nettement plus incisif, accompagné d’entrées d’air redessinées dotées de fentes pour mieux canaliser les flux d’air. Avec cette approche, Maserait veut donner un effet plus horizontal à la gamme. Les versions Folgore obtiennent un parechoc plus distinctif avec 3 bandes horizontales aux extrémités.

Un nouveau concept « d’un coussin d’air » développé par simulation numérique qui optimise l’aérodynamisme autour des roues. Les nouvelles jantes Trident, finition noir brillant inspirée de la MC Pura Cielo, élargissent la voie de 10 mm, ce qui se traduit par une meilleure stabilité à haute vitesse et une précision accrue en entrée de virage. Le diffuseur central augmente l’appui avant.

À l’arrière, les feux reçoivent de nouvelles lentilles transparentes au dessin boomerang, signature visuelle immédiatement reconnaissable.

Un habitacle entre artisanat et technologie

À l’intérieur, il faut un œil averti pour les détails. Le nouveau volant à géométrie aplatie en haut et en bas s’inspire directement de la compétition. La traditionnelle horloge au sommet du tableau de bord est maintenant digitale, une première dans l’histoire de la marque. Elle troque sa silhouette circulaire pour une forme octogonale à couronne métallique, avec des graphismes entièrement repensés et une fonction pop-up pour informer le conducteur des changements de mode de conduite.

Le sélecteur de transmission PRND, en métal tridimensionnel, améliore l’ergonomie, tandis que les palettes au volant héritent d’une nouvelle fonction dédiée aux manœuvres de stationnement. Côté matières, Maserati mise sur un cuir certifié, les nouvelles teintes Bordeaux, Nera/Tan et la sellerie Mogano, ainsi que sur l’ECONYL®, un nylon régénéré à partir de filets de pêche et de déchets textiles, illustre une volonté d’engagement durable.

Deux âmes, trois motorisations

Sous le capot, le V6 Nettuno 3,0 litres biturbos conserve sa technologie brevetée de préchambre de combustion dérivée de la Formule 1, la fameuse MTC. Il se décline toujours en deux niveaux de puissance.

La version standard développe 483 ch. Le Trofeo monte la mise à 582 ch (+40 ch.) avec un 0-100kmh sous les 4 secondes. Les deux mécaniques sont associées à une boîte automatique 8 rapports et le rouage intégral.

La Folgore, elle, joue dans une autre cour, celle de l’électrification. Son architecture 800 volts mobilise trois moteurs électriques délivrant 751 ch et un couple colossal de 995 lb-pi. On ajoute une vectorisation de couple sur l’essieu arrière, mais la nouveauté pour 2027 est « l’AWD Disconnect ». Il s’agit d’un système qui désolidarise physiquement les arbres de transmission avant en seulement cinq cent millièmes de secondes, permettant de rouler en propulsion pure et d’augmenter l’autonomie jusqu’à 342-346 kilomètres, soit environ 32-33 km de plus que la génération précédente. Au chrono, la Folgore expédie le 0-100km/h sous les 3 secondes pour une vitesse maximale de 300 km/h.

Des modes de conduite pensés pour chaque situation

Les versions thermiques proposent jusqu’à quatre modes selon la version. Le mode Country, exclusif à la GranCabrio 483 ch, surélève la caisse de 20 mm pour absorber les irrégularités jusqu’à 120 km/h (75 mph). On parle d’une nouveauté bienvenue pour un usage quotidien. Le mode GT assure l’équilibre au quotidien, le Sport libère l’échappement et durcit les réglages, tandis que le Corsa, réservé à la Trofeo, offre l’expérience de piste la plus radicale avec ESC débrayable.

La Folgore enrichit ce tableau de cinq modes. Au-delà du Country, du GT (limité à 80 % de la puissance), du Sport et du Corsa, le mode Max Range bride la vitesse à 130 km/h (81 mph) et réduit la sollicitation de la climatisation pour maximiser l’autonomie lorsque la batterie passe sous les 16 %. En Corsa, le Performance Optimizer propose deux cartographies supplémentaires, Max Boost et Endurance, capables de libérer jusqu’à 10 % de puissance additionnelle.

Personnalisation et technologie au sommet

Pour la première fois dans l’histoire de Maserati, le programme Fuoriserie étend sa personnalisation à la capote souple elle-même, avec des configurations Bespoke sur mesure.

Côté technologie embarquée, un système de surveillance de la fatigue fait son apparition, confié à une caméra intégrée au tableau de bord qui détecte en temps réel les signes de somnolence ou de distraction. La connectivité n’est pas en reste : Apple CarPlay, Android Auto, assistant vocal natif « Hey Maserati » et Amazon Alexa intégré complètent un cockpit digital composé d’un écran central de 12,3 pouces, d’un écran Comfort de 8,8 pouces et d’un tableau de bord numérique de 12,2 pouces. Le système audio Sonus Faber, disponible jusqu’à 16 haut-parleurs et 1 060 watts en version High Premium, parachève une expérience sensorielle totale, capote ouverte ou fermée.

Disponibilité

Les premiers exemplaires arriveront au Canada pour septembre. Les prix ne sont pas encore annoncés pour la gamme 2027 des Maserati GranTurismo et GranCabrio.