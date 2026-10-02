Aston Martin repousse son premier VÉ de 2030 à après 2032, attendez-vous à davantage de V8 et de V12

Le constructeur britannique continuera de miser sur les moteurs à combustion tout en réévaluant ses projets de VÉ, la réglementation et la demande des clients.

Aston Martin ne prévoit plus lancer son premier véhicule électrique d’ici 2030.

Les moteurs V8 et V12 pourraient demeurer offerts et conformes aux normes d’émissions au moins jusqu’en 2035.

Chaque modèle Aston Martin doit être remplacé entre 2030 et 2035.

Aston Martin retardera le lancement de son premier véhicule électrique à batterie au moins jusqu’en 2033, alors que l’incertitude entourant la demande et la réglementation complique la planification à long terme de ses produits.

Le chef de la direction, Adrian Hallmark, a déclaré que le constructeur britannique pourrait lancer un VÉ entre 2033 et 2035, selon la législation et les conditions du marché. Une arrivée en 2030 ou en 2031 n’est plus envisagée.

Ce nouvel échéancier représente un autre report pour Aston Martin. La direction précédente visait 2027, tandis que Hallmark avait par la suite indiqué que l’entreprise pourrait commercialiser un modèle électrique d’ici 2030.

Aston Martin continuera plutôt de miser principalement sur les moteurs à combustion pendant la première moitié de la prochaine décennie. Hallmark a déclaré que l’entreprise avait élaboré un plan pour maintenir la conformité de ses moteurs V8 et V12 au moins jusqu’en 2035.

La technologie hybride fera partie de cette stratégie, bien qu’Aston Martin ne prévoie pas actuellement dépendre fortement des hybrides rechargeables. Hallmark a remis en question l’intérêt d’ajouter environ 200 kg (450 lb) de batteries et de composants connexes alors que la réglementation pourrait ne pas exiger une telle approche.

Le report du programme de VÉ de l’entreprise lui permettra de limiter ses dépenses en immobilisations à court terme tout en évaluant les technologies liées aux batteries, aux groupes motopropulseurs et aux systèmes électroniques. Les dépenses actuelles demeurent axées sur la recherche plutôt que sur le développement de véhicules.

Aston Martin dispose toujours d’une entente lui donnant accès aux technologies électriques de Lucid. Hallmark s’attend à ce que le matériel disponible au moment du lancement du programme diffère considérablement de la technologie envisagée lorsque les deux entreprises ont initialement conclu leur entente.

Son partenariat avec Mercedes-Benz, qui fournit des moteurs et des systèmes électroniques, se poursuivra également et pourrait prendre davantage d’ampleur.

Le constructeur prévoit remplacer chaque modèle de sa gamme entre 2030 et 2035. Hallmark a déclaré que les véhicules de prochaine génération offriront des améliorations en matière de performances, de qualité et d’autres attributs fondamentaux.

Ce renouvellement devrait également corriger le déséquilibre entre les deux usines d’assemblage britanniques d’Aston Martin. Gaydon produit actuellement les voitures sport de l’entreprise, tandis que St Athan est responsable de la production des VUS.

La Valhalla hybride à moteur central demeurera dans les plans d’Aston Martin. L’entreprise envisage également d’autres modèles à faible volume reposant sur sa plateforme, dont potentiellement une version dotée d’une configuration de toit différente.

Source: Autocar