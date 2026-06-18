Maserati Grecale 2027, plus de gueule et de technologie

Le Maserati Grecale entame un nouveau chapitre. Lancé en 2022 et commercialisé depuis 2023, l’unique VUS restant de la marque modénaise reçoit une mise à jour qui touche autant à son style qu’à sa présentation intérieure.

Le Grecale vient avec trois motorisations

L’électrique Folgore pousse 542 ch et 604 lb-pi de couple

Son autonomie devrait excéder les 400 km

Un design affiné, une aérodynamique repensée

La face avant constitue le changement le plus visible. Le bouclier adopte un effet « nez de requin » encore plus prononcé pour un effet horizontal, directement hérité des supercars MCXtrema et MCPURA. Avec cette nouvelle approche, il s’aligne également sur les sportives de la marque les GranTurismo et GranCabrio aussi renouvelés pour 2027.

Le rideau d’air, développé par simulation numérique, est désormais intégré dans le bandeau supérieur pour mieux gérer les flux autour des roues. Sur la version Folgore électrique, une grille à volets actifs, l’Air Grille Shutter, agit automatiquement selon la charge thermique du moteur, contribuant directement à l’autonomie. La suspension pneumatique bascule quant à elle automatiquement en mode AERO pour abaisser la caisse et réduire la traînée dès que les conditions le permettent.

Habitacle : des commandes repensées

À bord, le sélecteur PRND est entièrement redessiné. Les anciens boutons plats cèdent la place à des commandes tridimensionnelles en métal avec capteurs haptiques et rétroéclairage intégré. Le nouveau volant sport à géométrie plate, disponible en cuir perforé ou en Alcantara sur le Trofeo, reçoit une fonction inédite : les palettes permettent désormais de passer de la marche avant à la marche arrière sans lâcher le volant lors des manœuvres de stationnement via les palettes de changement de rapport. L’horloge délaisse l’ère analogique au profit d’une technologie digitale octogonale à couronne métallique.

Quatre versions, trois motorisations

La gamme nord-américaine s’articule autour de quatre déclinaisons. Les Grecale V6 et Modena V6, partagent le six-cylindres 3,0 L biturbos à technologie MTC dérivée de la Formule 1, développant 385 ch et 369 lb-pi. Le Grecale Trofeo V6 pousse ce bloc à 523 ch et 457 lb-pi, abattant le 0-100km/h sous les 4 secondes. Plus dynamique, il vient avec un différentiel eLSD et suspension Skyhook de série.

Le Folgore, premier VUS 100 % électrique de la marque, développe 542 ch et 604 lb-pi, pour un 0-100 km/h juste au-dessus de 4,0 secondes. Son système AWD Disconnect, capable de transférer la traction sur le seul essieu arrière en 500 millièmes de seconde, améliore sensiblement l’autonomie. Il vient avec une architecture 400 volts et une batterie de 105 kWh. Maserati n’a pas annoncé l’autonomie, mais ses améliorations devraient lui permettre de faire plus de 400 kilomètres, plus confortablement.

Cinq modes de conduite

Le Grecale propose cinq modes accessibles via le sélecteur au volant. GT assure un équilibre confort-performance au quotidien. Off-Road rehausse la caisse de 30 mm pour le tout-terrain. Sport abaisse la garde au sol en configuration Aero et ouvre les valves d’échappement. Corsa, réservé au Trofeo, active le Launch Control et réduit l’intervention du contrôle de traction. Max Range, exclusif à la Folgore, plafonne la puissance à 75 % et limite la vitesse pour préserver la batterie lorsqu’elle descend sous les 16 %.

Sur le plan de la sécurité active, deux packs ADAS sont disponibles, dont une caméra de détection de fatigue intégrée au tableau de bord qui analyse l’état du conducteur en temps réel. Le système audio Sonus Faber en option monte jusqu’à 21 haut-parleurs pour une puissance totale de 1 285 W.

Disponibilité et prix

La gamme 2027 du Maserati Grecale arrivera en concession à la fin de l’été, début automne. Pour ce qui est des prix, ils ne sont pas encore connus pour 2027, mais on peut s’attendre à une légère majoration de la tarification. En 2026, le prix de base du Modena est de 95 300$, 131 500 $ pour le Trofeo et 136 000$ pour l’électrique Folgore.