La production du VÉ Bentley Torcal doit commencer au premier semestre de 2027, tandis que sa disponibilité et son prix au Canada n’ont pas encore été annoncés.

Bentley a attribué tous les créneaux de production du Torcal pour 2027 et prend déjà des demandes pour 2028.

Le Torcal S est la version la plus populaire ; certaines commandes personnalisées dépassent 565 000 $ CA.

Les ventes et les bénéfices de Bentley ont diminué jusqu’en septembre, à l’approche du lancement de son multisegment électrique.

Bentley a attribué tous les créneaux de production du Torcal pour 2027 et prend déjà des demandes de clients pour 2028.

L’entreprise n’a pas précisé combien de véhicules elle prévoit construire ni combien de commandes elle a reçues. La production devrait commencer au premier semestre de 2027. Bentley a dévoilé le Torcal en septembre et le positionne sous le Bentayga. Le Torcal repose sur l’architecture Premium Platform Electric du Groupe Volkswagen et deviendra la quatrième gamme de modèles de la marque, aux côtés du Bentayga, de la Continental GT et de la Flying Spur.

Bentley n’a annoncé ni la disponibilité ni le prix du Torcal au Canada. Aux États-Unis, la gamme débute à 222 495 $ US. Le prix passe à 262 695 $ US pour le Torcal S et à 300 995 $ US pour la First Edition, frais de livraison compris.

Le PDG de Bentley, Frank-Steffen Walliser, a déclaré que la version S suscite le plus d’intérêt. Certains clients ont configuré leur véhicule avec des équipements personnalisés pour une valeur dépassant 300 000 £, soit environ 565 000 $ CA. Selon Walliser, ces commandes indiquent que les acheteurs sont prêts à investir dans la personnalisation, que le véhicule soit électrique ou non. L’entreprise a aussi constaté de l’intérêt de la part de clients plus jeunes et de personnes qui achètent une Bentley pour la première fois.

Le Torcal de série développe 810 ch et un couple de 881 lb-pi. La version S porte la puissance à 876 ch et le couple à 996 lb-pi, ce qui en fait le modèle le plus puissant de Bentley. Les deux versions sont dotées d’une batterie de 113 kWh et offrent une autonomie annoncée pouvant atteindre 600 km. Bentley indique que le véhicule peut se recharger à une puissance maximale de 400 kW.

La préparation du lancement constitue une priorité pour Bentley en 2027. Le constructeur a investi 664 millions de $ canadiens pour moderniser son usine de Crewe, en Angleterre, en vue de la production du Torcal, en plus des investissements en recherche, en développement et dans la chaîne d’approvisionnement.

Les résultats financiers de Bentley demeurent sous pression. Les ventes mondiales ont reculé de 17 % pour s’établir à 5 970 véhicules jusqu’en septembre, tandis que le bénéfice des neuf premiers mois de 2026 a chuté de plus de moitié, à 49 millions d’euros, soit environ 77 millions de $ canadiens.

Les réservations complètes du Torcal donnent au constructeur un carnet de commandes bien garni à l’approche du début de la production. Bentley n’a toutefois pas communiqué d’objectif de volume ni précisé à quelle vitesse il pourra répondre à la demande pour 2028.