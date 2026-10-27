Les noms TDX et LDX apparaissent dans des demandes d’enregistrement de marques aux États-Unis et au Canada

Des demandes visant les noms TDX, LDX, Type-Trail et Type-T font surface, laissant entrevoir deux nouveaux VUS Acura.

Acura a déposé des demandes d’enregistrement des marques TDX, LDX, Type-Trail et Type-T aux États-Unis et au Canada.

Des reportages évoquent un éventuel VUS à trois rangées et un modèle robuste; Acura n’a confirmé ni l’un ni l’autre.

Acura a vendu 133 433 véhicules aux États-Unis en 2025, soit plus de 75 000 de moins que son sommet de 2005.

Acura a déposé des demandes d’enregistrement des marques TDX, LDX, Type-Trail et Type-T. Ces noms pourraient donner des indications sur la façon dont la marque prévoit d’ajouter des VUS et de faire évoluer sa gamme. Toutefois, les demandes ne confirment pas qu’Acura utilisera ces noms ni ne précisent les modèles auxquels ils seraient destinés.

Ces demandes font suite à des reportages selon lesquels Acura souhaite ajouter deux nouvelles appellations de VUS. La marque aurait indiqué à ses concessionnaires qu’elle vise des ventes annuelles de 200 000 véhicules aux États-Unis d’ici 2030. Acura n’a pas confirmé publiquement cet objectif ni annoncé quels produits pourraient soutenir l’expansion évoquée.

Le nom LDX pourrait être associé à un modèle phare à trois rangées, plus grand que le MDX. Selon des rumeurs, Acura préparerait un modèle pouvant accueillir jusqu’à huit personnes, ce qui comblerait une lacune au sommet de sa gamme actuelle. Celle-ci comprend déjà le RDX compact, le MDX intermédiaire et l’ADX, plus petit.

TDX pourrait désigner un VUS plus robuste. Nous avons avancé cette hypothèse, et la source établit un lien avec une version rebadgée du Honda Passport TrailSport, mais Acura n’a confirmé aucun lien entre les deux véhicules. Le Passport de Honda pourrait servir de base à un modèle Acura axé sur la conduite hors route, mais la seule demande de marque ne permet pas de conclure qu’un tel produit est prévu.

Les autres demandes, Type-Trail et Type-T, pourraient désigner des versions ou des ensembles d’équipement. Acura utilise l’appellation Type S pour distinguer les versions axées sur la performance de certains modèles depuis la RSX Type S de 2002, tandis que Honda emploie Type R pour ses voitures haute performance. On ne sait pas si Type-T deviendra une désignation de série ni quelles capacités elle pourrait représenter.

Il faut garder à l’esprit que l’enregistrement d’une marque protège un nom, mais ne garantit pas le lancement d’un véhicule. Les constructeurs déposent également des demandes dans des marchés où ils pourraient finalement ne pas utiliser les marques.

L’expansion envisagée survient alors qu’Acura cherche à regagner du terrain sur le marché américain du luxe. La marque y a vendu 209 610 véhicules en 2005, son sommet annuel selon les chiffres rapportés. Ses ventes aux États-Unis se sont établies à 133 433 véhicules en 2025. Au Canada, Acura a vendu 13 108 véhicules neufs en 2025, contre 20 337 en 2018.

Parmi les changements récents à la gamme Acura figurent l’ADX, lancé pour 2026, et le VUS électrique ZDX, qui n’a été offert que pendant une seule année-modèle.

Si Acura va de l’avant avec un modèle plus grand à trois rangées et un VUS conçu pour la conduite hors route, ces ajouts combleront des lacunes distinctes : la capacité d’accueil au sommet de la gamme et une option utilitaire plus robuste. Les deux véhicules aideraient Acura à rivaliser avec les offres de Lexus, son principal concurrent japonais.