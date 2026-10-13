Salon de l’auto de Paris 2026 : l’Alfa Romeo Cuorerosso trace la voie du futur design

Le concept de coupé 2+2 présente des éléments de design et d’habitacle qui annoncent la future gamme d’Alfa Romeo, laquelle pourrait proposer plusieurs types de motorisations.

Le Cuorerosso est un manifeste de design, et non l’aperçu d’un modèle de série confirmé.

Alfa Romeo prévoit de futurs modèles offerts avec des motorisations électriques, hybrides rechargeables et hybrides.

Le concept mesure 4 700 mm de long et son empattement est de 2 930 mm.

Alfa Romeo a profité du Salon de l’auto de Paris 2026 pour présenter à l’échelle mondiale le Cuorerosso, un concept de coupé 2+2 qui met en valeur l’orientation du design et de la technologie de la marque. L’entreprise précise qu’il ne s’agit pas de l’aperçu d’un véhicule de série en particulier. Le concept sert plutôt d’avant-goût des futurs modèles et des différentes motorisations qui pourraient leur être offertes.

Ces véhicules pourraient couvrir des segments clés du marché et mesurer jusqu’à 4,7 mètres de long. Alfa Romeo prévoit une future gamme reposant sur des architectures flexibles capables d’accueillir des systèmes entièrement électriques, hybrides rechargeables, hybrides légers ou hybrides complets.

Le concept mesure 4 700 mm de long, 1 980 mm de large et 1 331 mm de haut. Son empattement est de 2 819 mm. À titre de comparaison, une Giulia 2026 mesure 4 636 mm de long, 1 872 mm de large et 1 435 mm de haut, avec un empattement de 2 930 mm. Le Cuorerosso pèse 1 750 kg, contre 1 647 kg pour la Giulia, et son coefficient de traînée est de 0,28.

À l’avant, le concept revisite la calandre triangulaire Scudetto et le design Trilobo d’Alfa Romeo. La lunette arrière reprend la forme de l’écusson, tandis que deux feux circulaires s’insèrent dans la poupe tronquée. La carrosserie comprend aussi des vitrages affleurants, des poignées de porte dissimulées et des portes à ouverture antagoniste. La finition rouge, baptisée Liquid Ink Red, consiste en une base métallique recouverte d’une couche colorée transparente.

Alfa Romeo décrit cette approche du design comme « Bellezza Necessaria », ou beauté nécessaire. L’objectif annoncé est de donner une fonction claire à chaque élément et de réunir apparence, utilité, technologie et matériaux. Dans son ensemble, le Cuorerosso évoque la 8C.

À l’intérieur, quatre sièges individuels et une console centrale organisent l’habitacle autour du conducteur. L’affichage des instruments peut adopter deux configurations : une disposition classique en deux parties ou un affichage combiné conçu pour réduire la quantité d’information visuelle.

L’habitacle fait appel au nubuck, à des accents métalliques et à du cuir régénéré composé à 60 % de déchets postindustriels issus de la fabrication de garnitures. Un tissu monofilament léger, mis au point avec l’équipe de voile Luna Rossa, recouvre le tableau de bord. Le concept comprend également un sac amovible côté passager, intégré à la zone du tableau de bord.

Trois modes de conduite — Cruise, Sport et Quadrifoglio — modifient les interactions entre le conducteur et le véhicule. Le concept est doté d’une direction électronique sans liaison mécanique, d’une suspension pneumatique et de freins en carbone-céramique. Alfa Romeo décrit également une configuration haute performance possible associant un système hybride complet à moteur V6 de 2,9 L à la transmission intégrale Q4. Cette combinaison illustre le potentiel du concept et ne constitue pas une fiche technique de production confirmée.

Le projet met en évidence l’importance qu’Alfa Romeo accorde au comportement routier, alors que la marque examine différentes pistes de renouvellement et sources d’énergie.