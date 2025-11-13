Le Genesis GV80 Hybride aperçu en essais routiers avant son lancement prévu en 2026

Groupe motopropulseur hybride et design mis à jour attendus pour le Genesis GV80 lors de la refonte du modèle 2026.

Un prototype camouflé du GV80 laisse entrevoir des mises à jour extérieures et un groupe motopropulseur hybride.

Moteur hybride turbo de 2,5 L attendu avec une consommation moyenne de 7,4 L/100 km.

Le GV80 Hybrid devrait proposer la fonction V2L et une nouvelle configuration de transmission.

Genesis a commencé les essais routiers d’une version hybride de son VUS GV80, selon des images-espionnes récemment publiées en Corée. Les prototypes lourdement camouflés laissent supposer non seulement l’arrivée d’un nouveau groupe motopropulseur hybride, mais aussi une série de mises à jour extérieures et intérieures, suggérant un rafraîchissement prévu pour l’année-modèle 2026.

Le GV80 a été lancé en Amérique du Nord pour l’année-modèle 2021 et a bénéficié d’une première mise à jour pour 2023.

Les véhicules d’essai sont recouverts d’un camouflage étendu à l’avant et à l’arrière, un signe clair que des changements visuels sont en préparation. C’est inhabituel pour un simple développement mécanique, qui nécessite généralement peu de dissimulation extérieure. Parmi les changements attendus figure une calandre redessinée, aux lignes plus fluides et au motif de maille affiné, marquant possiblement une évolution du langage stylistique « Athletic Elegance » propre à Genesis.

Bien que les proportions globales du véhicule semblent inchangées, de légères retouches de style, comme des pare-chocs révisés, pourraient distinguer le GV80 Hybrid du premier restylage de 2023. Ces ajustements pourraient répondre à la fois à des considérations esthétiques et aérodynamiques, contribuant à l’efficacité énergétique du modèle hybride.

Sous le capot, le futur GV80 Hybrid devrait adopter le groupe motopropulseur hybride à essence turbo de 2,5 litres déjà utilisé dans le Hyundai Palisade Hybrid. Contrairement à ce dernier, qui repose sur une architecture à traction, le GV80 conservera sans doute sa configuration à propulsion. Ce système serait associé à une nouvelle boîte automatique à 7 ou 8 rapports (évolution de l’unité à 6 rapports de Hyundai) conçue pour améliorer le rendement global.

Les chiffres d’efficacité prévus incluent une consommation combinée d’environ 7,4 L/100 km. De plus, le modèle hybride devrait offrir la fonction du véhicule à la recharge d’un consommateur électrique (V2L), permettant d’alimenter des appareils externes — une caractéristique de plus en plus courante dans le segment des VUS électrifiés haut de gamme.

Le GV80 joue un rôle crucial dans la gamme mondiale de Genesis, à la fois comme succès commercial et comme modèle phare de la marque. L’introduction d’une version hybride, possiblement accompagnée d’un second restylage, illustre la stratégie du constructeur visant à demeurer compétitif jusqu’à l’arrivée d’une nouvelle génération du GV80, possiblement entièrement électrique, plus tard dans la décennie.

Bien que Genesis n’ait pas encore confirmé ces détails, le calendrier et l’ampleur des modifications indiquent une fenêtre de lancement probable en 2026 pour le GV80 Hybrid rafraîchi.

