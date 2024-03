Infiniti QX80 2025: renouveau pour le costaud

Quelques jours après avoir été officiellement dévoilé, l’Infiniti QX80 2025 est présenté au salon de l’auto de New York. En marge de cet événement, Ecolo Auto a eu un accès privilégié à un exemplaire de la troisième génération de ce VUS de luxe de grand format.

L’Infiniti QX80 2025 est animé par un V6 turbocompressé de 3,5 L.

Il est offert à partir de 104 995 $.

Le nouveau QX80 comprend la technologie Google intégré.

Après avoir vu quelques prototypes et quelques clichés de l’avenir du QX80 au cours des derniers mois, la marque Infiniti est finalement allée de l’avant en levant le voile sur le modèle de nouvelle génération.

Sur le plan stylistique, le QX80 2025 conserve le même esprit que le modèle sortant. En revanche, une attention particulière a été accordée au design des phares et des feux. Ceux-ci sont composés de pas moins de 300 lumières à DEL. Le constructeur a également rehaussé l’allure du modèle en proposant une peinture à deux tons.

Sous le capot

Sous le capot, l’ancien moteur V8 de 5,6 L laisse sa place à un V6 turbocompressé de 3,5 L. Cette mécanique développe une puissance de 450 chevaux et un couple de 515 lb-pi. Elle est mariée à une transmission automatique étagée sur neuf rapports.

L’Infiniti QX80 2025 est doté d’une suspension pneumatique électronique. Celle-ci permet entre autres d’abaisser le véhicule de trois pouces pour faciliter l’accès à bord. Dans le but d’optimiser le coefficient de trainée de ce VUS de grand format, le véhicule peut s’abaisser de 2,1 pouces en roulant.

Pour le moment, les cotes de consommation de carburant n’ont pas été divulguées.

À bord

Comme on peut le voir sur les photos, l’habitacle comporte une instrumentation numérique en plus d’un écran tactile. Ce dernier inclut d’ailleurs la technologie Google intégré qui comprend notamment Google Play et Google Maps. Il s’agit d’une première pour le constructeur. Également, le système est compatible avec Apple CarPlay et Android Auto sans fil de série.

Parmi les autres technologies que l’on retrouve, soulignons la fonction de la vue grand-angle avant ainsi que le capot transparent. Ces caractéristiques ont pour but de faciliter la conduite du QX80.

Mentionnons également qu’Infiniti offre, en option, le refroidissement biométrique. Autrement dit, de l’air frais peut être dirigé vers un passager de la deuxième rangée de sièges si le système détecte que l’un des passagers a chaud. Toujours en option, le constructeur japonais de véhicules de luxe offre le système de son Klipsch comptant 24 haut-parleurs.

Infiniti affirme avoir peaufiné l’insonorisation et l’isolation afin de rehausser l’expérience à bord du QX80.

Son prix

L’Infiniti QX80 2025 est offert à partir de 104 995 $ pour la version Luxe. Le prix passe à 113 995 $ pour une version Sensory. Enfin, au sommet de la gamme, on a droit à la version Autograph dont le prix est de 124 995 $. À ces prix, il faut ajouter 2495 $ de frais de transport et de préparation.

Plus tard cet été, les consommateurs canadiens pourront se procurer l’Infiniti QX80 2025.