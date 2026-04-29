La toute nouvelle Mercedes-Benz C 400 4MATIC électrique arrive avec 651 km d’autonomie

La nouvelle Classe C électrique combine une batterie utilisable de 94,5 kWh, une capacité de recharge de 330 kW, le logiciel MB.OS et une suspension pneumatique optionnelle.

Mercedes-Benz affirme que la Classe C électrique pourra offrir jusqu’à 651 km d’autonomie selon l’EPA.

La C 400 4MATIC électrique sera lancé avec 482 chevaux et une transmission intégrale.

Les prix canadiens, le calendrier de lancement et l’équipement propre au marché n’ont pas été annoncés.

Mercedes-Benz prépare une berline Classe C entièrement électrique qui, sur papier, fera honte à ses prédécesseurs EQ. Ce nouveau VÉ haut de gamme misera sur l’autonomie, la vitesse de recharge, les technologies embarquées et le confort de roulement, donnant à la marque une nouvelle berline électrique prometteuse dans l’une de ses gammes de modèles les plus importantes à l’échelle mondiale. Elle devra aussi être bonne pour affronter la nouvelle BMW i3.

Le constructeur affirme que la Classe C électrique offrira jusqu’à 760 km d’autonomie WLTP, soit 651 km selon l’EPA, grâce à une architecture électrique de 800 volts et à une batterie utilisable de 94,5 kWh. Sur des bornes de recharge rapide CC compatibles, la puissance de recharge maximale atteint 330 kW. Mercedes-Benz affirme qu’il sera possible d’ajouter jusqu’à 320 km d’autonomie WLTP, soit 274 km selon l’EPA, en aussi peu que 10 minutes.

La C 400 4MATIC électrique sera offert au lancement avec 482 chevaux, propulsant la berline à 100 km/h à partir de l’arrêt en 3,9 secondes. Le système à transmission intégrale utilise un moteur électrique avant qui peut se désengager lorsque la motricité ou la puissance supplémentaire n’est pas requise, réduisant les pertes à l’essieu avant jusqu’à 90 %.

Un moteur synchrone à excitation permanente est installé sur l’essieu arrière, jumelé à une transmission à deux rapports. Le premier rapport est destiné aux performances au décollage et à l’efficacité en ville, tandis que le deuxième rapport est calibré pour la conduite à plus haute vitesse et l’autonomie sur de longues distances.

Mercedes-Benz offrira l’ensemble Agility & Comfort en option, qui ajoute la suspension pneumatique AIRMATIC et la direction de l’essieu arrière avec un angle de braquage pouvant atteindre 4,5 degrés. Le système réduit le diamètre de braquage à 11,2 m et peut utiliser les données Car-to-X ainsi que les informations de Google Maps pour ajuster l’amortissement et la hauteur de caisse.

À bord, la Classe C électrique adopte un empattement allongé de 2 962 mm, soit 97 mm de plus que la berline Classe C à moteur à combustion. Cette configuration augmente le dégagement pour les jambes à l’avant de 12 mm et le dégagement pour la tête à l’avant de 22 mm, ainsi que le dégagement pour les jambes à l’arrière de 11 mm. L’espace de chargement comprend un coffre de 470 L et un compartiment de rangement à l’avant.

L’habitacle peut être équipé d’un grand MBUX Hyperscreen de 39,1 pouces, d’un rétroéclairage matriciel comptant plus de 1 000 DEL, d’un éclairage ambiant et d’un toit panoramique offert avec 162 éléments étoilés illuminés. Un habitacle végan certifié par un tiers sera également offert.

Le logiciel repose sur MB.OS, qui permet les mises à jour à distance. Le système MBUX de quatrième génération utilise l’intelligence artificielle de ChatGPT-4o, Microsoft Bing et Google Gemini, selon la tâche. La navigation est basée sur Google Maps et peut planifier les arrêts de recharge en utilisant les données de circulation, d’itinéraire et d’énergie.

L’équipement de sécurité comprend l’assistant de régulation de distance DISTRONIC, les fonctions d’assistance MB.DRIVE, les fonctions PRE-SAFE et un affichage tête haute à réalité augmentée offert en option.

Mercedes-Benz n’a pas fourni de prix canadiens, de calendrier de lancement, ni de détails sur l’équipement propre au marché.