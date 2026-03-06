Une nouvelle batterie BYD permet de recharger un véhicule électrique de 10 % à 97 % en neuf minutes

Une nouvelle combinaison de batterie et de technologie de recharge vise des temps « d’un plein d’essence » ultra-rapides pour les véhicules électriques et le déploiement d’un vaste réseau de bornes.

BYD dévoile un système de recharge « flash » de 1 500 kW qui dépasse les niveaux de puissance typiques des bornes rapides occidentales.

La batterie Blade de deuxième génération permet une recharge de 10 à 97 % en neuf minutes dans des conditions idéales.

L’entreprise vise 20 000 stations de recharge flash en Chine avec un déploiement potentiel à l’international.

Le constructeur automobile et fabricant de batteries chinois BYD a présenté un nouveau système de recharge pour véhicules électriques à très haute puissance capable de délivrer jusqu’à un impressionnant 1 500 kilowatts par connecteur, associé à une batterie Blade de deuxième génération conçue pour accepter ces niveaux de puissance extrêmes.

L’entreprise appelle ce système « flash charging » et affirme qu’il peut recharger des véhicules compatibles de 10 % à 70 % en environ cinq minutes. Une recharge de 10 % à 97 % peut être complétée en environ neuf minutes lorsqu’elle est associée à la nouvelle architecture de batterie. Nous n’avons jamais été aussi près, en termes de temps, d’un « ravitaillement » comparable à celui d’un plein de carburant.

The next generation Blade Battery and FLASH Charging Technology arrives. Setting a new benchmark for safety, efficiency and performance in electric mobility. 10% to 70% in 5 minutes (room temperature) 10% to 97% in 9 minutes (room temperature) 10% to 97% in 12 minutes (−30°C… pic.twitter.com/p00Ac8NGHp — BYD (@BYDCompany) March 5, 2026

Le nouvel équipement de recharge dépasse largement — d’un facteur de quatre à six — la puissance de la plupart des stations de recharge rapide publiques actuellement en service en Amérique du Nord et en Europe, où les bornes à haute puissance typiques offrent entre 250 kW et 350 kW. De nombreuses stations publiques fonctionnent encore à des puissances de 100 à 150 kW.

Selon l’entreprise, le chargeur flash de BYD fournit jusqu’à 1 500 kW par baie de recharge plutôt que de répartir cette puissance entre deux véhicules. Le système peut recharger deux véhicules simultanément à leur puissance nominale complète.

Les plans de déploiement prévoient 20 000 stations de recharge flash à travers la Chine d’ici la fin de l’année. BYD indique que 4 239 installations sont déjà en place, bien que l’entreprise n’ait pas précisé combien fonctionnent à la pleine capacité de 1 500 kW.

La stratégie d’expansion du réseau comprend une couverture autoroutière avec un espacement cible d’environ 100 kilomètres entre les stations. Des installations supplémentaires sont prévues à proximité des centres urbains afin que les emplacements de recharge flash se trouvent généralement à moins de six kilomètres des grandes villes.

L’équipement de recharge comprend une structure aérienne en forme de « T » avec des câbles suspendus à un système de rail coulissant. BYD affirme que la tête du connecteur de recharge est conçue pour réduire la contrainte lors de l’utilisation et minimiser les dommages causés par les câbles qui tombent au sol ou qui sont écrasés par des véhicules.

Cette configuration aérienne permet également aux véhicules de se recharger de chaque côté et pourrait faciliter des aménagements traversants permettant d’accueillir des remorques ou de simplifier la circulation dans les aires de stationnement.

Parallèlement au système de recharge, BYD a présenté une version de deuxième génération de sa batterie Blade, conçue spécifiquement pour prendre en charge la recharge à haute puissance.

L’entreprise affirme que les véhicules équipés de la nouvelle batterie pourraient atteindre une autonomie allant jusqu’à 1 036 kilomètres WLTP (837 km EPA), selon la configuration du véhicule et les conditions d’essai. Les performances de recharge devraient également demeurer solides dans les environnements froids, la batterie étant apparemment capable de se recharger de 20 % à 97 % en environ 12 minutes à des températures aussi basses que −30 °C. Si cela se confirme, nous parlons effectivement d’un changement majeur.

Les affirmations concernant la durabilité de la batterie ont également été mises à jour. BYD indique que la nouvelle batterie devrait conserver au moins 87,5 % de sa capacité après deux ans ou 50 000 kilomètres de conduite. La rétention de capacité est projetée à 77,5 % après six ans ou 150 000 kilomètres, et à environ 72,5 % après huit ans.

Le réseau de recharge flash sera ouvert au public, bien que les véhicules incapables d’accepter ces puissances de recharge plus élevées seront limités par leurs systèmes de batterie embarqués. BYD a également confirmé son intention d’étendre prochainement son réseau de stations FLASH Charging au-delà de la Chine et prochainement de l’Europe, la technologie étant destinée à un déploiement mondial. Des détails supplémentaires concernant le calendrier et les marchés visés pour ce déploiement international seront annoncés ultérieurement.