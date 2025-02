Lexus RZ 450e 2025: prix élevé et autonomie décevante

Seul véhicule 100% électrique de la gamme Lexus, le RZ 450e 2025 est peu innovant et il a du mal à se démarquer. Sans parler de son prix qui a bondi.

Le RZ 450e 2025 est le seul véhicule 100% électrique de la gamme Lexus actuellement.

Son autonomie maximale est établie à 354 kilomètres.

Le Lexus RZ 450e 2025 est offert à partir de 79 020 $.

En 2025, Lexus célèbre son 35e anniversaire au Canada. Pour l’occasion, EcoloAuto a participé aux festivités organisées par le constructeur à Baie-Saint-Paul dans la MRC de Charlevoix. Lors de cet événement organisé par le constructeur, on a notamment pu prendre le volant du Lexus RZ 450e 2025. Voici le bilan complet de nos premières impressions.

Une autonomie un peu décevante

Si Lexus a réussi à se démarquer, entre autres, par la qualité des véhicules mis sur la route, il en est autrement avec son premier véhicule entièrement électrique commercialisé au Canada. Certainement moins catastrophique que ce que l’on puisse lire ou entendre, le RZ 450e 2025 demeure un peu décevant.

Sur le plan technique, sachez que ce multisegment de luxe est doté d’un moteur électrique à l’avant et d’un second moteur électrique à l’arrière. Le tout produit une puissance totalisant 308 chevaux. Il faut prendre note qu’il s’agit de la seule configuration possible pour ce modèle. Sans nous épater par le degré de performance, le RZ 450e accélère de manière tout à fait adéquate. Nous n’avons pas senti qu’il s’essoufflait dans les nombreuses côtes de la région de Charlevoix.

En revanche, l’autonomie du Lexus RZ 450e n’a rien d’impressionnant. Sa structure comprend une batterie dont la densité se chiffre à 71,4 kWh. Le constructeur annonce une autonomie de 354 kilomètres. Déjà là, il y a de quoi être déçu. On serait en droit de s’attendre à mieux de la part d’un constructeur qui a été l’un des pionniers dans l’électrification de sa gamme.

En ce qui nous concerne, nous avons débuté notre trajet alors que le tableau de bord indiquait un niveau de charge de 96%, ce qui correspondait à une autonomie de 225 kilomètres. Au départ, la température extérieure était de -7 °C. Après avoir parcouru précisément 96,7 kilomètres, l’ordinateur de bord affichait une autonomie restante de 146 kilomètres. C’est donc dire que nous avons grugé moins de kilomètres à l’autonomie restante que ce que nous avons réellement parcouru. Voilà tout de même une nouvelle réjouissante. Cela étant dit, les routes secondaires caractérisées par un important dénivelé dans cette région du Québec favorisent certainement la régénération d’énergie. Le constat aurait été bien différent si nous avions parcouru la même distance à la vitesse tolérée sur une autoroute. Malgré tout, une autonomie de seulement 225 kilomètres en hiver pour un véhicule de ce type, c’est insuffisant à notre avis.

En raison du peu de temps passé avec le véhicule, nous n’avons pas été en mesure de tester la recharge. On ne peut passer sous silence que la vitesse de recharge du Lexus RZ 450e 2025 est limitée à 150 kW. Une fois de plus, cette donnée est décevante lorsque l’on considère le marché visé avec ce multisegment. On retrouve mieux ailleurs dans le segment.

Un aménagement supérieur au Toyota bZ4X

Dérivé directement du Toyota bZ4X, le Lexus RZ 450e 2025 part avec deux prises contre lui. Identifié comme un véhicule de conformité, le bZ4X n’est pas le véhicule électrique le plus convaincant du marché. Avec tout son savoir-faire, Toyota aurait dû débarquer avec une formule nettement plus aboutie et innovante.

Cela étant dit, l’un des irritants du bZ4X, c’est définitivement la configuration de son tableau de bord. Tout dépendant de votre position de conduite, bon nombre des informations affichées pourraient être obstruées. L’ergonomie n’est tout simplement pas au rendez-vous. La bonne nouvelle, c’est que Lexus a corrigé le problème de son côté. De manière générale, l’aménagement intérieur du Lexus RZ 450e 2025 est plus acceptable. Malgré tout, l’habitacle ne respire pas le raffinement, comme c’est le cas avec d’autres véhicules de la gamme. Lorsque l’on se glisse aux places arrière, l’impression de luxe est quasi absente.

Soulignons tout de même le niveau d’insonorisation en plus du confort général du véhicule.

Une facture beaucoup plus salée cette année

En 2024, Lexus RZ 450e affichait un prix d’entrée de 64 900 $. Ainsi, il était éligible à la subvention provinciale de 7000 $ en vertu du programme Roulez vert. On se rappellera que ce programme est suspendu depuis le 1er février dernier. Les consommateurs ne peuvent donc plus profiter de cette somme colossale visant à amortir le coût de possession d’un tel véhicule électrique.

Entre-temps, de son côté, Lexus a considérablement haussé le prix de base de son multisegment électrique. En effet, pour 2025, il affiche désormais un prix de base de 79 020 $. Voilà une hausse radicale. Sans parler du fait que l’aide gouvernementale n’est plus disponible. À plus de 80 000 $ la copie en incluant les frais, c’est très cher payer pour un véhicule électrique qui s’avère aussi moyen dans son ensemble.

En 2024, Lexus a vendu 344 exemplaires du RZ 450e au Québec, ce qui représente environ une centaine d’unités de moins que l’année précédente. Avec sa hausse de prix considérable et la suspension de la subvention provinciale, les ventes de ce modèle fondront comme neige au soleil dans les mois à venir.

En résumé, le Lexus RZ 450e 2025 déçoit par son autonomie. Nous déplorons aussi le manque de luxe de manière générale avec ce véhicule. Qui plus est, avec son coût d’acquisition qui a explosé, son cas est encore moins intéressant.