Envie d’un Toyota GR RAV4 de plus de 400 chevaux ? Demandez.

L’ingénieur en chef de Toyota affirme qu’un moteur turbo de 2,4 L peut entrer dans le nouveau RAV4, mais que l’entreprise n’a aucun plan pour une version GR complète.

Toyota affirme qu’un moteur turbo de 2,4 L peut entrer dans le nouveau RAV4.

Le RAV4 GR Sport possède une motorisation hybride rechargeable de 324 chevaux.

Un véritable GR RAV4 nécessiterait une demande de la clientèle et, éventuellement, une approbation de l’entreprise.

Le nouveau RAV4 GR Sport de sixième génération est le RAV4 d’usine le plus puissant à ce jour, grâce à un système hybride rechargeable à rouage intégral affichant une solide puissance de 324 chevaux. Toyota l’a positionné au sommet de la gamme du modèle avec une mise au point axée sur la performance provenant de sa division d’ingénierie GR, plutôt que comme un véritable modèle GR, une version qui demeure théorique pour l’instant.

La possibilité d’un RAV4 plus agressif a refait surface après que l’ingénieur en chef Yoshinori Futonagane a déclaré en entrevue que le moteur quatre cylindres turbocompressé de 2,4 L de Toyota entre dans le compartiment moteur du plus récent multisegment.

« Nous pourrions effectivement installer un turbo de 2,4 L dans ce compartiment moteur », a déclaré Futonagane par l’entremise d’un interprète.

Le moteur, connu sous le nom T24A-FTS, est déjà utilisé dans plusieurs produits Toyota et Lexus. Dans la Crown Hybrid MAX, il développe 340 chevaux. Dans les applications utilitaires, seul, il produit entre 265 et 326 chevaux. Dans le RX500h, également avec la technologie hybride et le rouage intégral Direct4, la puissance totale atteint 367 chevaux.

Ce chiffre dépasse les 324 chevaux annoncés du RAV4 GR Sport, ce qui pourrait permettre de créer un RAV4 nettement plus rapide et plus puissant sans dépendre d’une batterie hybride rechargeable, et de facilement produire plus de 400 chevaux. À ce stade-ci, aucun programme de ce genre n’a été approuvé.

L’obstacle restant semble relever d’une analyse commerciale fondée sur l’intérêt des consommateurs, et non de limites physiques. Futonagane a indiqué qu’il n’y avait « aucun plan officiel pour le moment », ajoutant que Toyota aurait besoin de preuves plus solides de la demande des clients et d’un appui interne avant qu’un GR RAV4 turbocompressé puisse aller de l’avant.

« Si les gens commençaient à faire du bruit et à dire : “Oui, nous voulons un turbo de 2,4 L, cela pourrait finir par se retrouver à l’ordre du jour », a-t-il déclaré.

Même si Toyota étudie l’idée, l’actuel moteur turbo de 2,4 L pourrait ne pas être la réponse à long terme. Le constructeur développe une nouvelle famille de moteurs quatre cylindres de 1,5 L et 2,0 L pouvant utiliser différents niveaux de turbocompression et d’assistance hybride. Ces moteurs devraient soutenir les futurs produits Toyota et GR.

Enfin, un éventuel GR RAV4 aurait besoin de mises à niveau additionnelles au châssis au-delà de celles déjà installées sur l’actuel GR Sport. Ce modèle reçoit déjà des roues légères de 20 pouces, une suspension recalibrée avec des amortisseurs de performance, une direction assistée électrique révisée, une voie élargie et un renfort arrière supplémentaire pour améliorer le contrôle de la caisse. Un GR RAV4 complet aurait certainement besoin d’un système de freinage plus puissant, pour commencer.

Pour l’instant, Toyota a seulement confirmé qu’un RAV4 turbocompressé sérieux est techniquement possible. Quant à savoir s’il deviendra un modèle de production, cela dépend de vous, les clients, qui avez généralement bien accueilli les VUS compacts performants.

Source: Drive