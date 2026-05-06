Les modèles hybrides s’écoulent plus rapidement chez les concessionnaires

L’une des façons de déterminer quels sont les modèles les plus recherchés à travers l’industrie consiste à analyser le nombre de jours qu’ils passent en stock chez les concessionnaires avant d’être réclamés. On peut examiner le tout par modèle, mais aussi par catégorie. La plus récente analyse du groupe Catalyst IQ met en évidence une tendance intéressante concernant les modèles hybrides. Ce sont en effet ces derniers qui restent le moins longtemps chez les concessionnaires. La comparaison avec les modèles à essence et électriques est également très intéressante.

Les hybrides demeurent en moyenne 59 jours dans les cours de concessionnaires.

La hausse des prix de l’essence propulse la demande pour les modèles hybrides et électriques.

Les stocks de camionnettes pleine grandeur sont en baisse, notamment en raison d’une pénurie de Ford F-150 liée à un incendie chez un fournisseur.

Notez que l’analyse qui suit concerne le marché américain et qu’elle a été rapportée par le site Automotive News.

Ce qu’elle nous apprend, c’est que les stocks de véhicules neufs aux États-Unis ont glissé à 2,85 millions d’exemplaires au début du mois de mai, soit une baisse de 2,7 % par rapport au début d’avril. Dans ce contexte, ce sont les motorisations hybrides qui tirent le mieux leur épingle du jeu.

Les chiffres sont éloquents. Alors que les hybrides représentent environ un véhicule sur cinq sur le marché, ils affichent à la fois le temps le plus court passé en concession, soit 59 jours, et le niveau de stock le plus bas, avec une réserve de seulement 67 jours.

À titre de comparaison, les véhicules à essence mettent en moyenne 75 jours avant d’être vendus. Pour les modèles électriques, on parle de 114 jours. Quant aux réserves, on parle d’environ 77 jours pour les modèles à essence et de 79 jours pour les véhicules électriques.

Il est clair que la flambée des prix à la pompe pousse les acheteurs vers des solutions de rechange plus économiques, sans pour autant franchir le pas vers le tout électrique.

Par segment, les berlines compactes et intermédiaires sont celles qui s’écoulent le plus rapidement. À noter, les stocks de camionnettes pleine grandeur, habituellement parmi les mieux garnis en raison de leur popularité, ont chuté sous les niveaux des VUS compacts, intermédiaires et pleine grandeur. C’est notamment attribuable à une pénurie de Ford F-150, due à un incendie survenu chez Novelis, fournisseur d’aluminium.

Malgré tout, les inventaires demeurent légèrement supérieurs à ceux de l’an dernier, en hausse de 1,2 %. Ce qui est clair, c’est que le rôle des modèles hybrides évolue. D’ailleurs, il est appelé à jouer un rôle important, alors que plusieurs fabricants ont déjà annoncé qu’ils allaient proposer davantage de modèles hybrides et hybrides rechargeables, plutôt que de tout miser sur l’électrique.

Nous allons bien sûr surveiller la situation de près, surtout dans le contexte où une baisse des prix du carburant pourrait avoir un effet direct sur les décisions des consommateurs. Ça ne semble pas être pour demain, cependant.