Le Lexus TZ 2027, le troisième triplé de VUS à trois rangées

Suivant les dévoilements du Toyota Highlander et Subaru Getaway (États-Unis seulement), on découvre la version qui portera l’écusson Lexus, le TZ 2027. Logiquement, ce modèle cherche à se distinguer par son luxe, son raffinement et son confort.

Les puissances ne sont pas encore confirmées

L’autonomie maximale estimée est de 480 km

Deux offres de batteries de 77 kWh et 95,8 kWh

La capacité de remorquage maximale sera de 3 500 lb

Lexus ajoute un quatrième VUS à 3 rangées de sièges dans sa gamme après les LX, TX et GX. Cette fois, il y a une différence fondamentale, la motorisation est entièrement électrique. Ici, on récupère une stratégie de partage habituelle pour Toyota et Lexus, tout comme le RZ vient du bZ, le TZ vient du nouveau Highlander 2027 entièrement électrique. La stratégie permet une importante économie à la conception et à la fabrication.

Typiquement Lexus

Le Lexus TZ adopte une approche stylistique qui privilégie l’aérodynamisme tout en reprenant les éléments familiers dans le langage de design de Lexus. Le constructeur parle de « simplicité provocante », mais dans les faits, le véhicule mélange surfaces épurées et détails très travaillés afin de conserver une présence visuelle forte où les angles sont à l’honneur.

Le TZ repose sur une plateforme à centre de gravité bas qui permet d’obtenir des proportions plus allongées. Lexus cherche à améliorer l’efficacité aérodynamique sans sacrifier complètement l’espace intérieur. Les poignées de portières semi-affleurantes et certaines surfaces plus lisses participent à cette recherche d’efficience. Le coefficient de trainée n’est que de 0,27.

L’avant du véhicule donne une interprétation modernisée de la signature Lexus avec un carénage sculpté et une signature lumineuse en « L ». Les feux de jour et les clignotants intégrés créent une présentation plus technologique, tandis que les différents capteurs nécessaires aux systèmes d’aide à la conduite sont dissimulés directement dans la carrosserie afin de limiter l’impact visuel.

Le profil arrière mise davantage sur l’effet de largeur avec une ligne de toit inclinée et des épaules élargies. Les feux arrière en « L » assurent une continuité avec l’avant, une approche devenue pratiquement incontournable chez Lexus depuis quelques années. Les roues de 20 ou 22 pouces intègrent des éléments aérodynamiques.

Certains détails montrent aussi l’effort du constructeur pour projeter une image plus technologique et plus moderne, notamment l’emblème illuminé à l’avant ou les longerons de toit en aluminium utilisant des matériaux recyclés. Lexus propose également une palette de couleurs contemporaine, incluant la nouvelle teinte Lierre ombragée, alors que l’habitacle privilégie des combinaisons plus sobres et minimalistes avec des tons clairs, bruns ou monochromes.

Un salon de conduite

Avec le TZ, Lexus cherche à positionner son VUS comme un véhicule axé autant sur le confort des occupants que sur la technologie. Le constructeur mise sur une approche inspirée d’un « salon roulant », une philosophie qui influence autant l’aménagement intérieur que l’expérience de conduite.

L’habitacle adopte une présentation ouverte. Le plancher bas contribue à dégager l’espace pour les passagers, tandis que le tableau de bord très mince accentue l’impression de volume à bord. Lexus privilégie également une ambiance plus chaleureuse avec l’intégration de matériaux comme le bambou forgé provenant de l’île japonaise de Shikoku.

Tout dans le confort

Le confort demeure l’un des principaux axes du développement du TZ. Les sièges des trois rangées ont été conçus pour maximiser le soutien sur de longues distances, alors que les places de deuxième rangée peuvent recevoir des fauteuils capitaine avec ventilation et repose-jambes électriques. La troisième rangée reçoit un traitement plus soigné avec des coussins plus épais et un accès simplifié grâce à des rails et un mécanisme d’entrée rapide.

Lexus affirme aussi avoir porté une attention particulière à l’insonorisation. Des matériaux absorbants, des éléments de contrôle des vibrations et des rétroviseurs optimisés sur le plan aérodynamique servent à réduire les bruits de roulement et de vent. Le constructeur avance même qu’il s’agirait du VUS le plus silencieux de son histoire.

Sur le plan technologique, le TZ intègre la plus récente génération du système Lexus Interface avec des fonctions spécifiques aux véhicules électriques comme un planificateur de recharge et une cartographie d’autonomie. L’ensemble est compatible sans fil avec Apple CarPlay et Android Auto, alors qu’un système audio Mark Levinson à 21 haut-parleurs complète l’expérience.

Toujours TNGA

Le TZ repose sur la plateforme TNGA, une plateforme qui se retrouve déjà sous une quarantaine d’autres produits dans la famille. Toutefois, le TZ à une plus grande proximité avec le Toyota Highlander et le Subaru Getaway.

En matière de batterie, le TZ obtient les mêmes options que les deux autres avec une pile de base de 77 kWh et une plus généreuse en options à 95,8 kWh. Pour le moment, Lexus ne divulgue pas les puissances. On peut toutefois se référer à ce qui est offert chez Toyota jusqu’à 338 chevaux et Subaru jusqu’à 420 chevaux. Le TZ à de bonnes chances d’opter vers les possibilités les plus puissantes.

Le TZ vient avec des fonctions avancées de recharge et de gestion de la batterie pour optimiser l’autonomie et à durabilité.

Le préconditionnement de la batterie

Le préchauffage lors de la conduite

Le préconditionnement avant l’heure de départ

La recharge optimale (auto), suggestion des horaires de recharge.

L’alimentation externe CA

La dynamique

La suspension combine des jambes de force MacPherson à l’avant et une architecture multibras à l’arrière. Lexus précise également avoir calibré l’ensemble en fonction du confort.

Le système de freinage électronique intègre une gestion indépendante des essieux avant et arrière ainsi qu’un freinage régénératif coordonné. L’objectif est de rendre les transitions entre récupération d’énergie et freinage conventionnel plus progressives, un aspect souvent critiqué sur certains véhicules électriques où la sensation à la pédale manque de naturel.

Le TZ reçoit également la plus récente évolution du système de traction intégrale DIRECT4. Celui-ci ajuste en temps réel la répartition du couple entre les moteurs avant et arrière selon les conditions de conduite. En accélération, la distribution peut varier d’un ratio de 60:40 jusqu’à une répartition entièrement dirigée vers l’arrière. En virage, le système modifie davantage la distribution afin d’améliorer la stabilité et la précision de conduite. À cela, on ajoute un essieu arrière à roues directionnelles jusqu’à 4 degrés.

Plusieurs modes de conduite

Plusieurs modes de conduite seront proposés, dont les modes Normal, Sport, Éco et Autonomie. Lexus ajoute aussi un mode « Confort arrière », conçu pour limiter les mouvements de caisse ressentis par les occupants des deuxième et troisième rangées. Ce programme agit notamment sur les roues arrière directrices, la gestion du freinage et la répartition du couple afin de réduire le tangage et les mouvements latéraux.

Le freinage régénératif peut être ajusté sur cinq niveaux à l’aide des palettes derrière le volant. Lexus indique que le système peut générer une décélération allant jusqu’à 0,2 G en relâchant simplement l’accélérateur, tout en conservant une calibration visant une sensation de conduite plus progressive.

Plus d’ici la fin de l’année

Les prix seront annoncés plus près de la date de distribution du Lexus TZ. Le modèle devrait arriver d’ici la fin de l’année.