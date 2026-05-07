Le rappel des sièges du Lucid Gravity entraîne un arrêt de vente; le constructeur annonce une perte de 1 milliard $ au premier trimestre

Lucid affirme qu’elle publiera des perspectives révisées pour 2026 après ses résultats du deuxième trimestre, alors que les livraisons du Gravity se remettent d’un défaut de siège lié à un fournisseur.

Lucid a suspendu son objectif de production 2026 après une perturbation des livraisons au premier trimestre.

Un problème de soudure au siège de deuxième rangée du Gravity a entraîné le rappel de 4 476 véhicules.

Seulement 3 093 des 5 500 véhicules assemblés jusqu’ici cette année ont été livrés.

Lucid Group a suspendu ses prévisions de production pour 2026 après un premier trimestre difficile marqué par une perte nette de 1 milliard $ et une perturbation des livraisons liée à son multisegment électrique Gravity.

Le constructeur californien de véhicules électriques avait initialement prévu produire de 25 000 à 27 000 véhicules cette année. Lucid a indiqué le 5 mai qu’elle fournira des perspectives mises à jour avec ses résultats du deuxième trimestre, alors que le tout nouveau chef de la direction Silvio Napoli passe l’entreprise en revue. Napoli a été annoncé comme prochain chef de la direction de Lucid à la mi-avril.

La pression à court terme est venue du multisegment électrique Gravity, sur lequel Lucid compte fortement pour ajouter du volume au-delà de la berline Air. Lucid a produit 5 500 véhicules au premier trimestre, en hausse de 149 % par rapport à l’année précédente, mais n’a livré que 3 093 véhicules. L’entreprise a indiqué qu’un problème provenant d’un fournisseur de sièges avait « considérablement affecté » les livraisons du Gravity en février, tandis que la performance des ventes en mars s’est améliorée de 14 % par rapport à mars 2025.

Le rappel vise 4 476 véhicules Lucid Gravity 2025 et 2026, soit tous les véhicules assemblés ou presque, construits avant le 14 février 2026. Un rapport de la National Highway Traffic Safety Administration des États-Unis indique que le support d’ancrage de la ceinture abdominale de deuxième rangée pourrait ne pas respecter les normes fédérales relatives aux sièges et aux ancrages de ceintures de sécurité en raison d’une soudure trop courte ou mal positionnée. Le rapport désigne Camaco Automotive comme fournisseur et précise que le changement de procédé a été effectué sans examen, approbation ni notification de la part de Lucid.

Lucid a émis un arrêt de vente le 28 janvier après avoir découvert des sièges non conformes chez le fournisseur et dans l’inventaire de l’usine. La production avec des sièges construits selon les spécifications originales de Lucid a repris le 14 février. Les véhicules des clients seront inspectés, Lucid installant un support de renfort ou remplaçant les sièges lorsque nécessaire.

Les résultats financiers ont montré le coût de cette perturbation. Les revenus ont augmenté de 20 % sur un an pour atteindre 282,5 millions $ US, mais sont demeurés bien inférieurs aux 440,4 millions $ US attendus. Lucid a terminé le trimestre avec environ 3,2 milliards $ US en liquidités, ou environ 4,7 milliards $ US sur une base pro forma après une levée de capitaux en avril et d’autres mesures.

Au Canada, le numéro de rappel de Transports Canada est 2026-144, et seulement 64 unités de l’année-modèle 2026 sont touchées.

Source: Automotive News