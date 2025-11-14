Lexus offre un aperçu de sa berline ES 2026

Lexus prépare l’arrivée d’une nouvelle génération de sa berline ES, un des modèles qu’elle offrait à ses débuts, en 1990. Avec le retrait de l’IS du catalogue cette année, et de la LS à la fin de 2026, l’ES va demeurer le seul modèle offrant une continuité historique avec la création de la compagnie.

Lexus a lancé la première ES (250) en 1990

La nouvelle mouture sera la huitième génération du produit

Avec le retrait de l’IS cette année et de la LS à la fin de 2026, l’ES demeure la seule berline au menu chez Lexus.

Afin de mettre la table en vue du dévoilement officiel de la huitième génération de cette berline, la compagnie a diffusé une vidéo, ainsi que quelques photos du futur modèle qui a été annoncé en avril dernier.

Ce qu’on remarque de cette nouvelle ES, c’est une brisure avec le design qui a cours depuis une quinzaine d’années chez Lexus, soit la grille en forme de sablier. On a vu d’autres modèles de la gamme emprunter une nouvelle avenue à ce chapitre et, à son tour, l’ES brise les rangs.

La chose a d’ailleurs été demandée aux stylistes de Lexus par la grande direction chez Toyota.

Une berline plus épurée

Ce qu’on remarque avec cette nouvelle mouture, c’est qu’elle est porteuse d’un design plus épuré. En matière d’électrification, la grande dame va plus loin en ajoutant une approche tout électrique (deux variantes), alors qu’une version hybride améliorée sera au menu.

À l’intérieur, on constate que l’épuration faisait également partie du cahier des charges des stylistes. La planche de bord est beaucoup plus dénudée. On note plus de touches tactiles (haptiques), moins de boutons (forcément) et un sélecteur de rapports électroniques, ce qui libère de l’espace à la console centrale.

L’écran tactile central du système multimédia fait 14,0 pouces, pendant que l’écran à affichage numérique que l’on retrouve devant le conducteur fait 12,3 pouces. Ce dernier promet d’être hautement configurable afin de vous permettre de placer devant vos yeux les informations de conduite que vous aimez consulter en permanence.

Nous aurons l’occasion de voir cette voiture de plus près lors d’un événement que Lexus va tenir en décembre. Nous aurons alors l’occasion de partager avec vous plus d’informations sur celle qui survit chez Lexus, dans un contexte où les berlines se font de plus en plus rares.

En soi, cela représente une excellente nouvelle.